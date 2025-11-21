Llamadas perdidas de números con prefijos como +225, +353 o +233: qué hacer para evitar fraudes

La vía telefónica permite a los criminales atacar a más cantidad de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los múltiples casos registrados de llamadas internacionales breves provenientes de números con prefijos como +225, +353, +233 y +234 ha generado preocupación entre las autoridades de diversos países, que advierten sobre los riesgos de responder o devolver este tipo de comunicaciones.

Esta modalidad, conocida como la “estafa de la llamada perdida”, se ha consolidado como una de las estrategias más frecuentes empleadas por los ciberdelincuentes para obtener ingresos ilícitos y acceder a información personal y financiera de los usuarios.

La Guardia Civil de España ha detectado que los estafadores utilizan códigos extranjeros correspondientes a Costa de Marfil (225), Albania (353), Ghana (233) y Nigeria (234) para llevar a cabo este fraude.

El procedimiento consiste en realizar llamadas muy cortas desde estos números, con la intención de que la persona que recibe la llamada, al ver un número desconocido, decida devolverla. Al hacerlo, se activa un sistema de tarificación que incrementa el costo de la comunicación, lo que genera ingresos directos para los delincuentes.

Por qué los atacantes utilizan códigos internacionales para cometer estafas

Muchos al ver una llamada perdida de un número que no está en la lista de contactos deciden devolver la comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de estos prefijos responde a una estrategia deliberada: los atacantes buscan evitar que la víctima sospeche, lo que incrementa la probabilidad de éxito de la estafa.

La falta de información sobre los elevados cargos asociados a las llamadas internacionales facilita que muchas personas caigan en la trampa sin advertir el riesgo. Según los expertos, los cargos pueden alcanzar varios dólares por minuto, todo depende del país de origen del número y de la duración de la llamada.

Además, el impacto de este fraude no se limita a lo económico. Las víctimas pueden quedar expuestas a delitos más sofisticados, como el robo de identidad o el phishing, en los que los ciberdelincuentes intentan obtener información personal sensible para cometer fraudes adicionales.

Cuáles son las pautas para evitar estafas telefónicas

Las autoridades sugieren no devolver llamadas de números internacionales y utilizar herramientas de bloqueo ofrecidas por compañías de telefonía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a la diversificación de métodos empleados por los ciberdelincuentes, mantener la precaución en el uso del teléfono y de las aplicaciones resulta esencial para evitar pérdidas económicas o la exposición de información sensible.

Para reducir el riesgo de ser víctima de esta modalidad de robo, las autoridades sugieren no devolver llamadas de números desconocidos con prefijos internacionales. Antes de responder, se aconseja buscar el número en internet para verificar si ha sido reportado como fraudulento.

Entre tanto, servicios de telefonía ofrecen opciones para identificar o bloquear números sospechosos, lo que es una herramienta útil para protegerse ante este tipo de amenazas.

Devolver llamadas a números internacionales desconocidos puede generar cargos de varios dólares por minuto y pérdidas de información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de haber respondido a una de estas llamadas y haber incurrido en cargos inesperados, es clave contactar de inmediato al proveedor de servicios telefónicos para reportar el incidente y explorar alternativas que permitan mitigar el impacto económico.

Qué otros canales son usados por ciberdelincuentes para atacar a miles de víctimas

El fenómeno de las llamadas perdidas coincide con el aumento de fraudes a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Los atacantes aprovechan estos canales para intensificar sus intentos de estafa y aumentar sus posibilidades de éxito.

Entre las estrategias más habituales se encuentran mensajes con errores ortográficos, solicitudes para pulsar enlaces o instrucciones para descargar aplicaciones externas, todas orientadas a obtener datos personales o inducir pagos bajo pretextos falsos.

WhatsApp recuerda que nunca solicita pagos y aconseja bloquear y reportar mensajes sospechosos para evitar fraudes digitales. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Asimismo, es común que los estafadores se hagan pasar por conocidos de la víctima, inicien conversaciones para ganarse su confianza o envíen mensajes que mencionan sorteos, ofertas laborales o inversiones. Pueden solicitar datos sensibles como números de cuentas bancarias, contraseñas o información personal.

Cómo evitar fraudes a través de mensajes de WhatsApp

La principal medida de prevención para los usuarios de la plataforma de Meta es no responder, no hacer clic en enlaces y no proporcionar datos personales o bancarios. El soporte de WhatsApp recuerda que su servicio es gratuito y nunca solicita pagos.

Si un mensaje exige dinero o afirma lo contrario, debe considerarse una señal clara de fraude, como lo advierte la aplicación en su soporte. El bloqueo y reporte de estos mensajes contribuye a frenar la propagación de estas trampas digitales.