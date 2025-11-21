El juego con 98% de reseñas positivas en Steam que salió este año y ahora es gratis

Steam ofrece un 100 % de descuento en un videojuego de ciencia ficción. (Steam)

Wednesdays, una propuesta independiente que aborda temas vinculados al trauma y el proceso de recuperación, está disponible sin costo en Steam por un periodo limitado. La promoción comenzó el 21 de noviembre y se extenderá hasta el 21 de diciembre, fecha límite para añadirlo a la biblioteca de la plataforma sin pagar. Una vez reclamado, el título queda asociado de manera permanente a la cuenta del usuario.

La iniciativa forma parte de una campaña que busca ampliar el alcance del juego y permitir que más jugadores conozcan su mensaje central, especialmente en el marco del Día Universal del Niño, efeméride que invita a reflexionar sobre la protección, el bienestar y las experiencias que marcan la infancia.

Con esta estrategia, sus desarrolladores aspiran a que un mayor número de personas pueda interactuar con una historia pensada para tratar asuntos sensibles con cuidado y acompañamiento.

Wednesdays es un juego que tiene 98% de reseñas positivas.

Wednesdays se presenta como una obra narrativa que mezcla la lectura de escenas ilustradas con pequeños desafíos interactivos. Su estructura está compuesta por 17 secciones o “viñetas” que se van desbloqueando a medida que el jugador completa ciertos minijuegos. Cada fragmento profundiza en episodios específicos del protagonista, mostrando cómo ciertas vivencias dejan huellas emocionales y cómo el proceso de sanar puede ser gradual y no lineal.

Además del enfoque temático, la experiencia destaca por incluir herramientas de seguridad pensadas para quienes pudieran sentirse incómodos ante determinados contenidos. Entre ellas se encuentran avisos previos sobre episodios que podrían contener material sensible y la posibilidad de omitir escenas sin afectar la progresión general de la historia.

Según los desarrolladores, estas funciones fueron incorporadas para garantizar que cualquier jugador pueda avanzar sin sentirse expuesto a situaciones emocionalmente difíciles.

Wednesdays se encuentra de manera gratuita en Steam por tiempo limitado.

A diferencia de otras promociones en plataformas digitales, el objetivo central no es impulsar ventas posteriores, sino fomentar el acceso a un relato que, según el estudio detrás del proyecto, pretende acompañar y generar empatía. Este tipo de lanzamientos gratuitos se ha vuelto común entre títulos independientes que buscan visibilidad en un mercado con cientos de estrenos mensuales. Al ofrecer el juego sin costo durante un periodo concreto, las probabilidades de llegar a nuevos públicos aumentan de forma significativa.

Wednesdays pertenece a una corriente de videojuegos que utilizan el medio interactivo para explorar dimensiones psicológicas y personales. En lugar de centrarse en la acción o en la resolución de acertijos complejos, propone una experiencia pausada que invita a detenerse en los detalles emocionales de cada escena. El uso de ilustraciones, paletas suaves y textos breves ayuda a crear un ambiente en el que el jugador puede conectar con la historia sin sentirse abrumado.

Los responsables del proyecto también han explicado que el juego fue diseñado para ser accesible incluso para quienes no están familiarizados con títulos narrativos. La ausencia de mecánicas complicadas y la duración acotada permiten recorrerlo en una sola sesión, lo que facilita que más personas se animen a probarlo. La interacción se basa en resolver acciones simples, como ordenar imágenes o completar secuencias, que sirven como metáfora del proceso de organizar recuerdos.

Wednesdays trata temas delicados con respeto.

Dentro de Steam, la recepción del juego ha sido positiva desde su lanzamiento inicial. Usuarios que ya lo terminaron destacan el tratamiento respetuoso de los temas y la capacidad del título para transmitir emociones sin recurrir a dramatismos. La distribución gratuita, de acuerdo con los comentarios de la comunidad, podría impulsar nuevas discusiones sobre cómo el medio digital aborda experiencias humanas complejas.

Quienes deseen acceder a Wednesdays solo necesitan ingresar a su ficha en la tienda de Steam y presionar el botón de añadirlo a la cuenta antes del 21 de diciembre. Después de esa fecha, volverá a su precio regular. Para quienes buscan propuestas breves, introspectivas y con un enfoque social, esta es una oportunidad para conocer un juego que utiliza la narrativa interactiva como herramienta para reflexionar sobre la memoria y la recuperación emocional.