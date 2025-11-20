Tecno

Una empresa llegó a pagar más de 40 millones de dólares para recuperar sus datos robados por internet

Mientras los incidentes de secuestro digital generan pérdidas no solo económicas sino en materia de credibilidad, solo el 10% de los responsables considera que la protección actual es suficiente ante el avance de los ciberdelincuentes

Guardar
La concientización de los empleados
La concientización de los empleados de la organización es clave para reducir la tasa de éxito de los ciberataques. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ciberataques representan una preocupación constante para las empreas en todo el mundo. El ransomware, conocido como secuestro de datos, ha escalado su impacto hasta cifras antes impensadas: el pago de rescate más alto registrado por una compañía para recuperar su información superó los 40 millones de dólares.

Según fuentes del sector, como Kaspersky, los ciberatacantes han perfeccionado sus estrategias y el daño provocado no solo afecta el capital, sino además, a la continuidad operativa, la reputación y la confianza de clientes y socios.

Sumado a la magnitud de las pérdidas causadas por el ransomware, el informe de CISO Survey América Latina muestra otro dato preocupante: el 56% de las empresas de la región actúa de forma reactiva frente a los incidentes, revisando sus sistemas de ciberseguridad únicamente después de sufrir brechas o ataques.

Cuánto puede perder una empresa por el secuestro de sus datos privados

El pago para recuperar información
El pago para recuperar información secuestrada puede alcanzar sumas millonarias y suele ir acompañado de elevados costos operativos posteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del secuestro de datos se calcula no solo en el valor económico exigido como rescate, sino en los costos ocultos alrededor de la recuperación. El reporte consultado señala que hay incidentes donde las sumas solicitadas por los ciberdelincuentes ascienden a los 300.000 dólares, aunque el pago más elevado documentado superó los 40 millones.

El gasto final no termina con la transferencia de fondos: “Recuperar las operaciones implica reinstalar completamente la infraestructura digital y habilitar controles de seguridad adicionales”, describe Eduardo Chavarro, director de los servicios de respuesta a incidentes para América de Kaspersky.

Varias organizaciones afectadas por ransomware enfrentan, además, consecuencias a largo plazo como la pérdida definitiva de información sensible. “Una sola decisión puede definir la supervivencia misma de una compañía”, sostiene el especialista.

Cuáles son los métodos más frecuentes usados por los cibercriminales

El ransomware y el phishing
El ransomware y el phishing encabezan las amenazas a las organizaciones, mientras los ciberdelincuentes exploran nuevas vías a través de pagos sin contacto y redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ataques de ransomware y las campañas de phishing muestran un crecimiento sostenido en América Latina. El informe revela que el 32% de las empresas identifica el ransomware como una de las principales amenazas.

Chavarro añade que los métodos han evolucionado hacia la explotación de dispositivos y nuevas tecnologías de pago como NFC, que abren nuevas puertas a la manipulación de información financiera. “Los atacantes están ajustando sus estrategias y aprovechan las oportunidades de la cultura digital en la región”, explicó.

Existen evidencias de que en países como Brasil, donde la innovación en sistemas de pago digitales es inmediato, los cibercriminales adaptan protocolos y difunden malware por toda América.

Qué costos ocultos hay si una empresa sufre un ciberataque

Las pérdidas por secuestro de
Las pérdidas por secuestro de datos incluyen gastos de recuperación, daños reputacionales y periodos críticos de inactividad para la compañía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pago del rescate es solo una parte de las consecuencias de un secuestro de datos. El informe detalla que las empresas deben afrontar gastos asociados a la reinstalación de sistemas, restauración de respaldos, aplicación de controles robustos y, en muchos casos, la reconstrucción de parte o la totalidad de su infraestructura digital.

Además del impacto económico directo, las pérdidas incluyen daños a la reputación, la pérdida de confianza por parte de los clientes y la obligación de comunicar públicamente el incidente, lo cual puede agravar el daño en términos de imagen corporativa.

Las pérdidas ligadas a un ataque trascienden las cifras del rescate. Hay que considerar el tiempo fuera de operación y el costo de las acciones correctivas posteriores.

Por qué está fallando la prevención de ciberataques en las empresas

El informe revela falta de
El informe revela falta de cultura preventiva y baja capacitación, factores clave que favorecen la materialización de los ataques y el pago de rescates. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de cultura preventiva persiste como uno de los principales puntos débiles. Según el estudio, solo el 10% de los responsables de tecnología considera que sus sistemas están preparados para responder a los desafíos actuales y futuros de ciberseguridad.

El informe puntualiza que el error humano y la escasa capacitación siguen siendo factores determinantes en la materialización de los ataques. Las prioridades de inversión han cambiado de la protección perimetral a la detección y respuesta temprana.

El 51% de las organizaciones planea destinar presupuesto a software especializado, en tanto que el 49% busca fortalecer la capacitación de su personal. La experiencia muestra que ninguna tecnología resulta efectiva si no se acompaña de vigilancia constante y una mayor concientización del riesgo entre los empleados.

Temas Relacionados

EmpresaPagoDatosSecuestroCiberdelincuentesLo último en tecnologíaKaspersky

Últimas Noticias

Cuál es el precio de bitcoin, dogecoin y otras criptomonedas este día

El bitcoin, una de las principales monedas digitales, tuvo un cambio de -0,01% en las últimas 24 horas

Cuál es el precio de

De Gemini 1 a Gemini 3, un salto en razonamiento y autonomía para la inteligencia artificia

Con una capacidad inédita para analizar grandes volúmenes de información y abordar problemas complejos, Gemini 3 se integra ya en las principales plataformas y herramientas de Google

De Gemini 1 a Gemini

Amazon amplía su flota de robotaxis y ofrece viajes gratuitos en Estados Unidos

El lanzamiento gratuito de los robotaxis de Zoox en barrios selectos de San Francisco marca un nuevo capítulo en la era de la movilidad autónoma

Amazon amplía su flota de

Cómo protegerse de la filtración que afectó a 3.500 millones de números de teléfono de WhatsApp

El 57% de los números expuestos incluían fotos de perfil visibles, afectando a 245 países

Cómo protegerse de la filtración

El costo de ethereum para este 20 de noviembre

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

El costo de ethereum para
DEPORTES
La decisión que tomaría Real

La decisión que tomaría Real Madrid con Nico Paz en medio del interés de Inter y Tottenham

Argentina pone en marcha su sueño en la Copa Davis: enfrentará a Alemania en el arranque del Final 8

Las perlitas de la presentación de la pelea del Puma Martínez con Bam Rodríguez: remera especial, gesto a lo Rocky Balboa y broma en inglés

Resignó su lugar en la selección argentina para jugar en Europa y ahora busca su revancha: “Es el sueño más grande que tengo”

Colapinto le respondió a Stroll y habló de lo que vendrá en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

TELESHOW
Las revelaciones de Alejandro Dolina

Las revelaciones de Alejandro Dolina con Mario Pergolini: “No tenía planeado ser padre, y fui feliz”

El sueño de un fanático de Charly García que busca hacer realidad: “Se merece el Premio Nobel de Literatura”

Pimpinela: el amor según pasan los años y terapia de grupo con el mismo terapeuta que los Les Luthiers

Charlotte Caniggia: “¿Por qué elegí a mi familia?"

La cookie XL sentenció a un participante: quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

INFOBAE AMÉRICA

Murió el ex prisionero de

Murió el ex prisionero de guerra de Vietnam protagonista de una foto ganadora del Pulitzer con dos historias detrás

Un accidente ferroviario en el sur de República Checa causó 40 heridos

Los Simpson confirmaron la muerte de otro personaje histórico

El James Webb detectó una galaxia que desafía todo lo que se conoce del universo primitivo

Argentinos se manifestaron contra una planta de hidrógeno verde y el canciller uruguayo respondió: “Nunca más puentes cortados”