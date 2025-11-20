Tecno

El costo de ethereum para este 20 de noviembre

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Guardar
Ether es el token de
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)

Ethereum es una plataforma digital que adopta la tecnología de cadena de bloques (blockchain) y expande su uso a una gran variedad de aplicaciones, mientras que ether es su criptomoneda nativa. En el mundo de las finanzas digitales es común que la criptomoneda sea llamada como la red, aunque en realidad no son lo mismo.

La plataforma ethereum, fundada en el 2015 por el programador Vitalik Buterin, buscaba ser un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas sobre las que se pueden hacer contratos inteligentes (dAPPs)

Al igual que el bitcoin, el precio de ether se disparó en un corto periodo de tiempo. En enero de 2016, ether cotizaba alrededor de un dólar y actualmente tiene un máximo histórico de 4953.73 unidades.

Valor de la criptomoneda ethereum

El valor de la criptomoneda ethereum para este día a las 09:30 horas (UTC) es de 3014.5 dólares. Esto quiere decir queel activo digital tuvo un cambio de -1.47% en el último día, así como un movimiento de -0.51% en la última hora.

Por su nivel de capitalización, esta moneda digital ocupa la posición #2 entre las más populares.

Ethereum y su última actualización

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether.
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

CriptomonedasEthereumNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Criptomonedas: cuál es el precio de bitcoin este 20 de noviembre

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Criptomonedas: cuál es el precio

Tether: este es su valor en el mercado este 20 de noviembre

Esta moneda digital se ha visto envuelta en diversas polémicas, principalmente por asegurar que cada token está respaldado por un dólar

Tether: este es su valor

Crean un PC gamer de dos metros de alto inspirado en Hatsune Miku

Para la creación de esta figura se usaron más de 80 piezas impresas en 3D

Crean un PC gamer de

Glosario de tecnología: ¿Qué significa tecnología dura?

La tecnología es algo que puede parecer complicada pero en realidad es más simple si se le dedican unos minutos para aprender sobre ella

Glosario de tecnología: ¿Qué significa

Apple permitirá reemplazar a Siri como asistente de voz predeterminado en Europa

La empresa estaría probando internamente una opción que permitirá elegir un sistema de control por voz alternativo al mantener presionado el botón lateral del móvil

Apple permitirá reemplazar a Siri
DEPORTES
Argentina pone en marcha su

Argentina pone en marcha su sueño en la Copa Davis: enfrentará a Alemania en el arranque del Final 8

Las perlitas de la presentación de la pelea del Puma Martínez con Bam Rodríguez: remera especial, gesto a lo Rocky Balboa y broma en inglés

Resignó su lugar en la selección argentina para jugar en Europa y ahora busca su revancha: “Es el sueño más grande que tengo”

Colapinto le respondió a Stroll y habló de lo que vendrá en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

La fuerte sentencia de Lance Stroll contra Colapinto que elevó la temperatura en la antesala del Gran Premio de Las Vegas de F1

TELESHOW
Pimpinela: el amor según pasan

Pimpinela: el amor según pasan los años y terapia de grupo con el mismo terapeuta que los Les Luthiers

El sueño de un fanático de Charly García que busca hacer realidad: “Se merece el Premio Nobel de Literatura”

Charlotte Caniggia: “¿Por qué elegí a mi familia?"

La cookie XL sentenció a un participante: quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

El reconocimiento de Mario Pergolini a Alejandro Dolina: “Yo anotaba los llamados de la gente en tu programa”

INFOBAE AMÉRICA

La hermana Eva: la exmodelo

La hermana Eva: la exmodelo de 21 años que eligió la vida religiosa y se volvió viral

La exposición cotidiana a microplásticos favorece el daño arterial y eleva el riesgo cardiovascular, alerta un estudio

Japón alertó sobre la creciente “incertidumbre” en el Indopacífico por el fortalecimiento de los vínculos entre China, Rusia y Corea del Norte

El Parlamento de Kosovo rechazó el gobierno propuesto por el primer ministro Konjufca y el país quedó a un paso de elecciones anticipadas

Una explosión en la zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas dejó herido a un oficial militar surcoreano