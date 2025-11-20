Cloudflare explica por qué falló: “el problema no fue causado por ninguna actividad maliciosa”

La compañía reaccionó deteniendo la generación del archivo defectuoso y sustituyéndolo con una versión sin errores. REUTERS/Yves Herman

El martes 18 de noviembre de 2025, Cloudflare sufrió una caída global que interrumpió los servicios de plataformas como X, ChatGPT y League Of Legends durante varias horas. A pesar del revuelo generado y las especulaciones iniciales, su CEO, Matthew Prince, aseguró que la causa raíz no estuvo relacionada con ciberataques ni acciones maliciosas, sino con un error interno en el manejo de su infraestructura.

“El problema no fue causado, ni directa ni indirectamente, por un ciberataque ni por ninguna actividad maliciosa”, aseveró Matthew.

El origen del fallo según Cloudflare y la evolución del incidente

Según Cloudflare, el problema se desató después de un cambio en los permisos de una base de datos interna, que derivó inesperadamente en la generación de miles de líneas adicionales en un archivo utilizado por el módulo de gestión de bots, conocido como feature file. La función de este archivo es actualizar y mantener actualizados los patrones usados para distinguir entre tráfico humano y tráfico automatizado en toda su red.

Cloudflare falló después de un cambio en los permisos de una base de datos interna. (Foto AP/Eric Risberg, Archivo)

El ajuste, que en principio no debía tener consecuencias, provocó que el archivo creciera a un ritmo inusual, duplicando su tamaño hasta superar la capacidad máxima gestionable por el software.

La mala configuración se distribuyó rápidamente por la red global de Cloudflare, lo que desencadenó fallos progresivos: desde errores al cargar páginas hasta el colapso de varios servicios internos y, finalmente, la caída de varios sitios en todo el mundo.

La compañía reaccionó deteniendo la generación del archivo defectuoso y sustituyéndolo con una versión sin errores. Este paso fue clave para frenar el efecto dominó y permitió una recuperación paulatina de todos los sistemas. Con el paso de las horas, Cloudflare informó la restauración completa de su infraestructura y el fin del incidente.

Cloudflare lanzó una función para impedir que los bots de empresas de IA ejecuten 'web scraping' en webs de sus clientes. CLOUDFLARE

Evaluación del impacto y medidas preventivas

Matthew Prince reconoció la gravedad de la caída, calificándola como la peor interrupción desde 2019 para Cloudflare. El CEO admitió que el evento demuestra cuán vulnerable puede ser incluso un sistema global a causa de un error interno.

En respuesta al incidente, la compañía se comprometió a reforzar los controles internos y a implementar protocolos de apagado rápido que impidan la propagación de archivos defectuosos en el futuro. Estas acciones buscan asegurar una mayor estabilidad y prevenir que eventos similares puedan comprometer el funcionamiento de servicios digitales críticos usados diariamente por millones en todo el mundo.

Qué es Cloudfare

Cloudflare es una compañía tecnológica especializada en brindar soluciones que mejoran la seguridad, el rendimiento y la fiabilidad de sitios web y aplicaciones en la red. Opera mediante una red global que funciona como intermediario entre los usuarios que visitan un sitio web y los servidores donde ese contenido está alojado.

Cloudflare sufrió una caída global que interrumpió los servicios de plataformas como X, ChatGPT y League Of Legends durante varias horas. (Composición Infobae: ed.team / itmastersmag.com)

A través de su infraestructura, Cloudflare protege a millones de páginas alrededor del mundo contra amenazas como ataques de denegación de servicio (DDoS), bots automatizados y accesos malintencionados, analizando y filtrando el tráfico para garantizar que solo las conexiones legítimas lleguen al servidor.

Dentro de su portafolio, Cloudflare ofrece herramientas como cortafuegos de aplicaciones web, mecanismos de mitigación de ataques, sistemas para optimizar la velocidad y una red de distribución de contenido (CDN).

Esta red distribuida globalmente permite que los usuarios accedan a los sitios respaldados por Cloudflare de forma más rápida, estable y segura, independientemente de dónde se encuentren.

Cloudflare desempeña un papel importante en la protección y el rendimiento de millones de sitios web en todo el mundo. Su tecnología permite que empresas, instituciones y usuarios operen en internet de manera más segura y eficiente, al mitigar amenazas cibernéticas, optimizar la velocidad de carga y garantizar la disponibilidad continua de sus servicios digitales.