Cloudflare soluciona la falla global que afectó a X, ChatGPT, League of Legends y más: vuelve la normalidad

La empresa informó que ya “se considera seguro” restaurar los servicios que habían interrumpido durante la caída

Cloudflare informó que su servicio
Cloudflare informó que su servicio ya es seguro usarlo y que se regresó a la normalidad tras un fallo mundial. (REUTERS/Yves Herman)

Cloudflare confirmó que solucionó la falla que afectó a servicios de internet en todo el mundo. Una falla que duró más de ocho horas de interrupciones masivas que impactaron en aplicaciones y servicios como X, ChatGPT, Canva, League of Legends y más.

A través de su página de soporte, la informó que sus servicios habían regresado a la operatividad normal y segura, mientras se espera un informe más completo sobre los motivos de estas fallas.

Qué pasó con Cloudflare

Durante el martes 18 de noviembre de 2025, millones de usuarios comenzaron a reportar fallos de acceso y funcionamiento en servicios populares. Todo inició alrededor de las 11:20 UTC, cuando Cloudflare detectó un pico de tráfico inusual dirigido a uno de sus servicios centrales.

El impacto del incidente se manifestó de inmediato en redes como X, donde numerosos usuarios no lograron publicar ni visualizar contenidos. La contingencia se extendió a otras plataformas influyentes como ChatGPT, League of Legends, Canva, Perplexity y Spotify.

Incluso servicios dedicados a informar sobre el estado de otras páginas, como DownDetector y Down for Everyone or Just Me, se vieron afectados y quedaron temporalmente inhabilitados.

En desarrollo…

