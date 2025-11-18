Cloudflare soluciona la falla global que afectó a X, ChatGPT, League of Legends y más: vuelve la normalidad

Cloudflare informó que su servicio ya es seguro usarlo y que se regresó a la normalidad tras un fallo mundial. (REUTERS/Yves Herman)

Cloudflare confirmó que solucionó la falla que afectó a servicios de internet en todo el mundo. Una falla que duró más de ocho horas de interrupciones masivas que impactaron en aplicaciones y servicios como X, ChatGPT, Canva, League of Legends y más.

A través de su página de soporte, la informó que sus servicios habían regresado a la operatividad normal y segura, mientras se espera un informe más completo sobre los motivos de estas fallas.

Qué pasó con Cloudflare

Durante el martes 18 de noviembre de 2025, millones de usuarios comenzaron a reportar fallos de acceso y funcionamiento en servicios populares. Todo inició alrededor de las 11:20 UTC, cuando Cloudflare detectó un pico de tráfico inusual dirigido a uno de sus servicios centrales.

El impacto del incidente se manifestó de inmediato en redes como X, donde numerosos usuarios no lograron publicar ni visualizar contenidos. La contingencia se extendió a otras plataformas influyentes como ChatGPT, League of Legends, Canva, Perplexity y Spotify.

Incluso servicios dedicados a informar sobre el estado de otras páginas, como DownDetector y Down for Everyone or Just Me, se vieron afectados y quedaron temporalmente inhabilitados.

En desarrollo…