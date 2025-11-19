Spotify ahora revela el ADN de la canción: samples, colaboradores y covers en un solo lugar

Spotify está probando nuevas funciones para los usuarios que quieren ampliar su conocimiento sobre canciones. REUTERS/Dado Ruvic

Spotify está probando una nueva función pensada para quienes desean ampliar su experiencia musical y descubrir más sobre las personas y procesos detrás de las canciones que escuchan.

La herramienta, denominada ADN de la canción (SongDNA), permite a los usuarios explorar información detallada sobre cada tema, incluyendo los samples utilizados, el equipo completo que participó en su creación y la existencia de covers disponibles en la plataforma.

Los datos sobre samples y versiones provienen de WhoSampled, compañía que ahora forma parte de Spotify.

Los usuarios van a poder descubrir nueva información sobre sus canciones. (Spotify)

Esta función resulta ideal para quienes buscan profundizar en la historia de la música, conocer las conexiones entre canciones y artistas, e identificar influencias o reinterpretaciones de sus temas favoritos.

Con SongDNA, los usuarios pueden descubrir nuevos detalles y enriquecer su experiencia musical directamente desde la aplicación.

Qué otras nuevas funciones trae Spotify

Spotify presenta nuevas funciones para que los usuarios puedan conocer más sobre las canciones que escuchan. Próximamente, se lanzará la sección ‘Acerca de la canción’, donde los oyentes podrán comprender mejor el proceso creativo detrás de cada tema.

Los créditos de las canciones incluirán más información. (Spotify)

Los usuarios de Spotify Premium tendrán acceso a tarjetas deslizables en la vista ‘Reproduciendo ahora’, que mostrarán detalles como las inspiraciones de la canción, las historias detrás de su creación y su impacto cultural.

Estas historias, recopiladas por terceros, buscan resaltar momentos interesantes y anécdotas poco conocidas sobre la música.

Además, desde ya, Spotify amplía la información sobre los créditos de las canciones.

Ahora se destacarán todos los colaboradores involucrados en cada tema, desde productores e ingenieros hasta compositores y artistas invitados. Antes, los créditos solo incluían la interpretación principal, la composición y la producción.

Con esta herramienta, los usuarios tendrán la posibilidad de conocer la historia detrás de sus canciones favoritas. (Spotify)

Esta actualización estará disponible primero en dispositivos móviles y luego avanzará hacia la versión de escritorio en los próximos meses.

Los créditos son proporcionados por discográficas y distribuidoras, por lo que mantenerlos actualizados a través de estos canales es fundamental para asegurar que todos los participantes reciban el reconocimiento que merecen.

Spotify lanza un mini Wrapped semanal

Spotify lanzó una nueva función que funciona como una versión reducida del conocido Wrapped anual, permitiendo a los usuarios acceder a un resumen musical cada semana.

Esta herramienta proporciona estadísticas personalizadas sobre los hábitos de escucha, permitiendo recordar los momentos más destacados de la semana con una imagen diseñada para compartir en redes sociales.

Pasos para acceder a tu resumen semanal. (Spotify)

Según explicó la plataforma, también es posible compartir estas estadísticas directamente desde la aplicación, tanto con amigos en Spotify como en otras plataformas como Instagram o WhatsApp.

Disponible para todos los usuarios, tanto gratuitos como Premium, en más de sesenta países, la función destaca los artistas y canciones preferidos de las últimas cuatro semanas y sugiere listas de reproducción basadas en los gustos personales o en canciones recomendadas para añadir a la biblioteca.

Cómo ver el Wrapped semanal de Spotify

Para ver el wrapped semanal de Spotify, se deben seguir estos pasos:

Pulsar en tu imagen de perfil para abrir el menú y luego en la pestaña ‘estadísticas de escucha’. Descubre tus artistas, canciones y opiniones más destacadas. Pulsa ‘Compartir’ para publicar tus estadísticas semanales.

Para qué sirve el nuevo Wrapped semanal de Spotify

Esta función sirve para conocer cual fue la canción que más escuchaste en una semana. TT News Agency/Fredrik Sandberg/via REUTERS

La nueva función de Spotify permite a los usuarios obtener un resumen claro y visual de sus hábitos musicales recientes.

Esta herramienta ofrece estadísticas personalizadas para que cada persona pueda revivir su semana musical, mostrando de forma sencilla quiénes han sido sus artistas y canciones más escuchados en las últimas cuatro semanas.

Además, sugiere listas de reproducción basadas en los intereses de cada usuario, facilitando tanto el descubrimiento de nuevas canciones como la exploración de géneros preferidos.

Con un destacado semanal, ya sea un logro, un descubrimiento o un momento compartido con otros oyentes, Spotify fomenta la interacción y el sentido de comunidad dentro de la plataforma.