Alternativas para frenar llamadas spam sin bloquear números desconocidos

Las llamadas spam buscan engañar al usuario para obtener información personal, datos bancarios o acceso a cuentas. (consumidor.gob.pe)

El bombardeo de llamadas no deseadas o 'spam’ ha pasado a ser una de las molestias más comunes para los usuarios de teléfonos móviles en todo el mundo. Estas comunicaciones, realizadas casi siempre por call centers con fines publicitarios o de ventas, pueden invadir la privacidad y resultar especialmente persistentes.

Más allá de bloquear cada nuevo número que aparece, existen actualmente métodos más efectivos para reducir la cantidad de llamadas spam y proteger la información personal.

Protección y filtros contra spam: cómo funciona la tecnología en tu móvil

En los dispositivos Android, la app Teléfono de Google incorpora un sistema de protección contra spam basado en la identificación automática de llamadas sospechosas. Este sistema utiliza inteligencia artificial y una base de datos actualizada a partir de reportes de la comunidad.

Esta aplicación se encuentra por defecto en teléfonos Android. (Google)

Así, el usuario recibe una advertencia cuando una llamada entrante podría tratarse de spam o intento de fraude, aun si el número no está guardado en la lista de contactos.

Estas funciones de detección funcionan al compartir con Google datos limitados sobre las llamadas recibidas y realizadas desde el dispositivo. Esto permite al sistema identificar si el número pertenece a una empresa registrada o está asociado previamente a campañas masivas y reportes de spam.

Es importante destacar que Google respeta la privacidad, sin tener acceso a los números almacenados en la agenda personal ni a otros datos de contacto.

Por otro lado, evitar descargar aplicaciones de terceros que identifican llamadas también es recomendable, ya que muchas recaban y comparten información de la agenda del usuario, alimentando el círculo de spam y poniendo en riesgo la confidencialidad.

'Reclama Virtual’ facilita el proceso de denuncia en casos de comunicaciones no deseadas. (Andina)

Recursos legales: cómo presentar reclamos formales en Perú

En Perú, los usuarios cuentan con mecanismos legales para oponerse a las llamadas publicitarias no autorizadas. Indecopi ha creado la opción ‘Reclama Virtual’ en su plataforma web, facilitando el proceso de denuncia ante casos de llamadas spam. Según la Ley 32323 y el Código de Protección y Defensa del Consumidor, estas prácticas constituyen una infracción grave.

Para denunciar, el usuario solo debe ingresar a la página oficial, seleccionar el apartado de publicidad no autorizada, completar los datos relativos a la llamada y la empresa, aportar pruebas (como capturas de pantalla) y enviar el formulario. Esta herramienta agiliza la reclamación y fortalece la capacidad de fiscalización ante empresas reincidentes, aportando a la reducción progresiva de este tipo de molestias.

Adoptar una combinación de filtros tecnológicos y recursos legales incrementa de manera efectiva la defensa contra el spam telefónico, limitando su impacto y devolviendo tranquilidad a la comunicación diaria.

Responder una comunicación no solicitada puede dar lugar a fraudes. (Difusión)

Consecuencias de contestar una llamada spam

Contestar una llamada spam puede tener diversas consecuencias negativas para los usuarios. Al responder, es posible que el número quede registrado como activo por los sistemas automáticos de las empresas o estafadores, lo que incrementa la frecuencia de futuros intentos de contacto. Este fenómeno se conoce como “validación de línea”, ya que al contestar se confirma que la línea pertenece a una persona real y está en uso.

Además, en algunos casos, las llamadas spam buscan engañar al usuario para obtener información personal, datos bancarios o acceso a cuentas. Responder puede dar pie a fraudes, suplantación de identidad o la suscripción no consentida a servicios de tarificación especial.

Incluso si no se proporciona información directamente, algunos sistemas recopilan datos sobre hábitos o la voz del usuario, que luego pueden ser usados con fines comerciales o malintencionados.

Por estas razones, las autoridades y expertos en seguridad recomiendan no contestar llamadas de números desconocidos o sospechosos, bloquear los remitentes y reportar los incidentes a la compañía telefónica para evitar riesgos y proteger los datos personales.