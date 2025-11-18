Tecno

Red Dead Redemption llega a Netflix y móviles: cuándo estará disponible y cómo jugarlo gratis

El juego estará disponible tanto en la App Store de Apple como en Google Play para Android

Red Dead Redemption, de Rockstar
Red Dead Redemption, de Rockstar Games.

Rockstar Games amplía su universo más allá de Grand Theft Auto y, por primera vez, lleva Red Dead Redemption a dispositivos móviles. Esta incursión, disponible a partir del 2 de diciembre de 2025, se convierte en una buena noticia para los suscriptores de Netflix, quienes podrán acceder al aclamado western sin coste adicional ni anuncios.

Lanzamiento y acceso a Red Dead Redemption en Netflix y móviles

Red Dead Redemption hizo historia en el gaming al demostrar que Rockstar Games podía triunfar alejándose del entorno urbano y criminal clásico de su saga estrella. El título transporta la acción al año 1911, donde los jugadores se ponen en la piel de John Marston, un antiguo forajido obligado a perseguir a su antigua banda para poder rescatar a su familia.

La narrativa recorre desiertos, campos y pueblos rurales a lo largo del sudeste de Estados Unidos y México, sumergiendo al usuario en los últimos días del Viejo Oeste y enfrentándolo tanto a enemigos humanos como a la naturaleza indómita.

El título transporta la acción
El título transporta la acción al año 1911, donde los jugadores se ponen en la piel de John Marston. (Rockstar Games)

Para los interesados en la versión móvil, hay que tener en cuenta que Netflix ofrecerá Red Dead Redemption como parte de su catálogo de juegos exclusivos para suscriptores. El juego estará disponible tanto en la App Store de Apple como en Google Play para Android, y el prerregistro ya está abierto en ambas plataformas.

Es preciso señalar que solo será necesario contar con un dispositivo lo suficientemente potente para disfrutar de la experiencia al máximo.

Contenidos adicionales y detalles para jugadores

La versión móvil incluirá de serie el DLC ‘Undead Nightmare’, que introduce una historia paralela en la que los muertos se levantan de sus tumbas, mezclando elementos de terror y acción al estilo de The Walking Dead, pero ambientados en el mundo de Red Dead Redemption. De este modo, los jugadores podrán elegir entre la aventura original y esta expansión de tintes apocalípticos.

Los lobos en Red Dead
Los lobos en Red Dead Redemption II se comportan como manada al darse cuenta de que uno de los suyos muere. (Rockstar)

La colaboración entre Netflix y Rockstar Games ya había dado frutos anteriormente, con la llegada de títulos emblemáticos como Grand Theft Auto: San Andreas, Dead Cells o Civilization VI al catálogo móvil de la plataforma de streaming.

Quienes hayan seguido la evolución de los juegos móviles en Netflix encontrarán en Red Dead Redemption una propuesta robusta, gratuita para los suscriptores y libre de anuncios, que invita a explorar el Viejo Oeste desde cualquier lugar, sumando además contenido inédito con el esperado ‘Undead Nightmare’.

Cómo jugar Red Dead Redemption

Red Dead Redemption es un videojuego de acción y aventura desarrollado por Rockstar Games, ambientado en el Lejano Oeste a principios del siglo XX. El jugador asume el papel de John Marston, un forajido que busca redimir su pasado cumpliendo misiones para las autoridades.

Para comenzar a jugar, es necesario instalar el título en la consola o PC y seguir las indicaciones del tutorial, que introduce los conceptos básicos de movimiento, combate y manejo de armas.

Red Dead Redemption es un
Red Dead Redemption es un videojuego de acción y aventura. ROCKSTAR

El juego se desarrolla en un mundo abierto, donde es posible explorar libremente, interactuar con personajes no jugables, capturar animales y participar en actividades secundarias como póker, caza o búsqueda de recompensas. La progresión se basa en completar misiones principales que avanzan la historia, así como tareas opcionales que otorgan recursos, reputación y armas adicionales.

El sistema de honor refleja las decisiones morales del jugador, afectando la relación con los habitantes y el desarrollo de la trama. Para disfrutar plenamente de Red Dead Redemption, conviene familiarizarse con los controles de disparo, el uso de caballos y la gestión del inventario.

Finalmente, explorar cada rincón del mapa y aprovechar las oportunidades del entorno permite experimentar la variedad y profundidad de este mundo virtual.

