Cuándo llega GTA VI y por qué volvió a retrasarse el lanzamiento de Rockstar Games

El lanzamiento de Grand Theft Auto 6, uno de los títulos más esperados en la industria del videojuego, ha sido pospuesto nuevamente. Se trata de una decisión que busca garantizar que el producto final cumpla con los altos estándares de calidad que la comunidad gamer espera de Rockstar Games, encargada del desarrollo.

Cuándo es la nueva fecha de lanzamiento

El reciente anuncio de Take Two Interactive, propietaria de la franquicia, confirma que el lanzamiento de GTA VI se retrasa seis meses respecto a la última fecha prevista. Inicialmente, el juego se anunció en diciembre de 2023 con una ventana de salida para 2025. Posteriormente, la fecha se trasladó al 26 de mayo de 2026 y, con este nuevo aplazamiento, el estreno se sitúa finalmente en el 19 de noviembre de ese mismo año.

Esta secuencia de postergaciones refleja la complejidad y la ambición del proyecto, así como la presión por mantener la excelencia que caracteriza a la saga.

Es el segundo retraso para la fecha de lanzamiento de GTA VI. (Rockstar Games)

¿Por qué se volvió a retrasar el lanzamiento?

Las razones oficiales detrás de este nuevo retraso se centran en la búsqueda de un nivel de calidad sobresaliente. Take Two Interactive ha señalado que el tiempo adicional permitirá al equipo de Rockstar Games “finalizar el juego con el alto nivel de calidad que los jugadores esperan y merecen”.

La empresa ha reiterado su respaldo total al estudio desarrollador, subrayando la importancia de no comprometer la experiencia del usuario por ajustarse a plazos estrictos. En declaraciones recientes, el CEO de Take Two, Strauss Zelnick, expresó: “Confianza en la fecha, por eso la fijamos”, aunque evitó asegurar que no habrá más cambios en el calendario.

Zelnick también recordó que “históricamente, cuando fijamos una fecha específica, en general, hemos sido muy buenos para cumplirla”, en referencia a la trayectoria de la compañía en el cumplimiento de sus compromisos de lanzamiento.

El anuncio del retraso en el lanzamiento de Grand Theft Auto 6 generó una reprogramación masiva en los calendarios de otras compañías del sector. (Rockstar Games)

La decisión de posponer GTA VI se enmarca en una tendencia habitual dentro de la industria del videojuego, donde los grandes lanzamientos suelen priorizar la excelencia y la innovación, incluso si esto implica extender los ciclos de desarrollo. Este enfoque busca evitar errores o deficiencias técnicas que puedan afectar la recepción del título y la imagen de la marca.

El impacto de este retraso trasciende a los propios desarrolladores y jugadores. La reprogramación del lanzamiento de GTA VI afecta de manera significativa el calendario global de estrenos en el sector, ya que otras editoras y estudios suelen ajustar sus propios lanzamientos para no coincidir con un evento de tal magnitud.

El nuevo cronograma sitúa la llegada del juego en un cuarto trimestre especialmente competitivo, lo que obliga a otras compañías a reconsiderar sus estrategias para evitar enfrentarse directamente a uno de los fenómenos de entretenimiento digital más relevantes de la década.

Hasta hace poco, la fecha de lanzamiento prevista era el 26 de mayo de 2026. (Rockstar Games)

En cuanto al contexto histórico, la espera por Grand Theft Auto 6 se extiende a trece años desde la salida de su predecesor, GTA V, que debutó en 2013. Este largo intervalo ha incrementado las expectativas de la comunidad, que reconoce a Rockstar Games por su capacidad para ofrecer experiencias de mundo abierto innovadoras y de alta calidad.

La saga Grand Theft Auto ha consolidado una base de seguidores leales y una influencia considerable en la cultura del videojuego, lo que añade presión adicional sobre el desarrollo y el lanzamiento de cada nueva entrega.

A medida que se acerca la nueva fecha de estreno, tanto los jugadores como los analistas del sector mantienen la atención puesta en el cumplimiento del calendario y en la promesa de una experiencia que aspire a redefinir los estándares del género. La magnitud de la franquicia y la trayectoria de Rockstar Games mantienen en vilo a la industria, que observa con interés cada paso hacia la llegada de GTA VI.