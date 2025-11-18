Tecno

Aprende a configurar WhatsApp para que desconocidos no te agreguen a grupos

La app permite elegir quién puede añadirte a grupos, con opciones avanzadas que bloquean el acceso de contactos específicos y reducen riesgos de phishing, suplantaciones y spam

Guardar
Nuevas herramientas de privacidad en
Nuevas herramientas de privacidad en WhatsApp refuerzan el control sobre invitaciones a grupos - REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo, pero la configuración por defecto permite que cualquier persona agregue usuarios a grupos sin notificación previa. Esto puede poner en riesgo la privacidad y exponer datos personales a desconocidos, abriendo la puerta a la recepción de contenido no deseado, mensajes de spam o intentos de fraude.

Ajustar las opciones de privacidad es fundamental para limitar quién puede sumarte a grupos y así reducir molestias y amenazas asociadas.

La opción predeterminada autoriza a cualquier usuario, incluso si no figura en tu lista de contactos, a agregarte directamente a un grupo. En ese escenario, no solo es posible recibir mensajes de extraños, también quedar expuesto a prácticas de estafa, fraude y al contacto con personas con intenciones maliciosas.

Limitar las invitaciones a grupos
Limitar las invitaciones a grupos en WhatsApp, clave para blindar tu seguridad digital - WHATSAPP OFICIAL

WhatsApp ha presentado diversas herramientas en sus opciones de privacidad para que cada usuario decida quién puede invitarlo directamente a estas conversaciones colectivas.

Paso a paso: cómo evitar que desconocidos te agreguen a grupos

El ajuste del control sobre los grupos se realiza desde las siguientes opciones:

  1. Abre la aplicación WhatsApp y accede al menú de Configuración o Ajustes.
  2. Ingresa en el apartado Privacidad.
  3. Elige la opción Grupos.
  4. Define alguna de estas alternativas:
    1. Todos: Cualquier usuario puede sumarte, aunque no lo conozcas.
    2. Mis contactos: Solo quienes están en tu agenda podrán agregarte directamente a grupos privados.
    3. Mis contactos, excepto...: Te permite bloquear a contactos específicos para que no tengan ese permiso o, para máxima protección, seleccionar a todos tus contactos. Así, nadie podrá agregarte sin tu autorización directa.

Con esta última alternativa activada, las invitaciones llegarán de manera privada y podrás decidir aceptar o rechazar cada solicitud antes de formar parte del grupo.

Por qué es importante configurar la privacidad en grupos

Si desconocidos agregan tu WhatsApp
Si desconocidos agregan tu WhatsApp a grupos, pueden exponer tus datos personales, además de abrirle la puerta a malware y virus - (Fotomontaje Infobae)

Existen motivos de seguridad para implementar estos ajustes. El hecho de que cualquier usuario pueda agregarte a un grupo sin consentimiento expone datos privados como foto de perfil, número de teléfono y nombre, visibles para personas desconocidas.

Además, facilita el contacto a potenciales estafadores que utilizan esa vía para campañas de phishing, envío de enlaces peligrosos o recolección de información sensible.

Los riesgos más habituales son:

  • Estafas y phishing: Circulan grupos que promocionan empleos falsos, métodos de dinero rápido o inversiones fraudulentas. Los ciberdelincuentes suelen requerir información bancaria a los integrantes o intentar transferencias de fondos bajo engaños.
  • Robo de identidad: Al recolectar datos, los atacantes pueden suplantar tu identidad en otros canales digitales o utilizar tus datos para chantajes.
  • Malware: Compartir archivos adjuntos o enlaces maliciosos dentro de grupos incrementa la probabilidad de infección de tu dispositivo por virus, troyanos o programas espía.
  • Spam y publicidad no solicitada: Los grupos no regulados pueden transformarse en canales de mensajes publicitarios masivos, saturando las notificaciones y afectando la experiencia de uso.

Cómo bloquear invitaciones de contactos específicos

Configurar WhatsApp para grupos cerrados
Configurar WhatsApp para grupos cerrados transforma la experiencia y resguarda tu información personal - (WhatsApp)

WhatsApp ofrece una funcionalidad avanzada para usuarios que buscan mayor control: en la opción “Mis contactos, excepto...”, es posible seleccionar de manera puntual a contactos de los que no requieren invitaciones grupales. E incluso se puede marcar a toda la agenda, limitando el ingreso a cualquier grupo salvo previa autorización explícita.

Este mecanismo incrementa el nivel de protección y disminuye las probabilidades de exposición a intentos de fraude, ataques de malware y robo de identidad. El procedimiento resulta reversible y puede modificarse en cualquier momento desde los ajustes de privacidad.

Revisar y actualizar las configuraciones de privacidad en WhatsApp es una medida estratégica para evitar el contacto no deseado y blindar los datos personales ante amenazas digitales en crecimiento. Este recurso, efectivo y sencillo, permite reducir riesgos y transformar la experiencia en la plataforma en un entorno mucho más seguro para todos los usuarios.

Temas Relacionados

WhatsappGruposPrivacidadConfiguraciónLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cloudflare encuentra el origen de la falla global que afecta a X, ChatGPT y otros servicios

Tareas de mantenimiento en datacenters de la empresa de Tahití, Los Ángeles, Atlanta y Santiago de Chile podrian tener relación con la falla

Cloudflare encuentra el origen de

Despidos por no usar inteligencia artificial: así se redefine el futuro laboral

Crecen los casos de compañías que obligan a sus empleados a adoptar IA en sus tareas diarias, bajo amenaza de despido, mientras la automatización redefine los criterios de empleabilidad y desempeño en el mercado laboral global

Despidos por no usar inteligencia

Qué es Cloudflare y qué significa challenges.cloudflare.com: el filtro que bloqueó hoy el internet

Esta red, que funciona como filtro y sistema de protección, presenta fallas que han afectado el funcionamiento de X, ChatGPT, League of Legends, Canva y otras plataformas

Qué es Cloudflare y qué

Evita que otros usen tu celular aunque borren todos los datos: pasos para protegerse

Adoptar la protección avanzada en Android impide que personas no autorizadas accedan o utilicen un smartphone incluso tras un restablecimiento de fábrica

Evita que otros usen tu

Las 3 amenazas digitales más peligrosas del momento y cómo evitar caer en ellas

Las tres familias maliciosas destacan por su capacidad para comprometer sistemas y extraer información sensible de navegadores, correos y aplicaciones

Las 3 amenazas digitales más
DEPORTES
Se confirmó el cronograma de

Se confirmó el cronograma de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura: días, horarios y todo lo que hay que saber

La estrella de UFC que se hizo viral por sus gestos mientras recibía una paliza: se recuperó, ganó con un KO implacable y se llevó el bono de 50 mil dólares

“Modo casino”, el especial diseño que tendrá el Alpine de Franco Colapinto para el Gran Premio de Las Vegas

Donald Trump presentó el FIFA Pass para ayudar a los viajeros a obtener sus visas más rápidamente para el Mundial

El ultimátum de Ancelotti a Neymar para jugar el Mundial con la selección de Brasil: “Tiene seis meses”

TELESHOW
Armaron una banda de cumbia

Armaron una banda de cumbia y recaudaron una cifra millonaria: la emoción de Guido Kaczka con los bomberos de Salto

La contundente sentencia de Sabrina Rojas sobre Benjamín Vicuña: “No es tan santo”

Martín Fierro de Cable 2025: cuándo será la ceremonia y quiénes son los nominados

Nicolás Cabré y Rocío Pardo, a días de su casamiento: “Córdoba me hace muy feliz, ahí conocí el amor”

El duro testimonio de Cami Mayan sobre sus últimos días en Inglaterra con Alexis Mac Allister: “Era horrible”

INFOBAE AMÉRICA

Comenzaron las primeras salidas del

Comenzaron las primeras salidas del gabinete de Daniel Noboa, luego de la derrota electoral

El dolor crónico puede aumentar el riesgo de presión arterial alta

República Dominicana incautó 806 paquetes de cocaína en apoyo a la Operación Lanza del Sur de EEUU

Brasil anunció la demarcación de 10 nuevas tierras indígenas en medio de protestas en la COP30

Los mercados globales caen ante las dudas sobre las valoraciones de la IA y las expectativas de tasas de la Reserva Federal