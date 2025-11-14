Dónde está la “papelera” de WhatsApp: guía para restaurar chats y archivos borrados

Cómo WhatsApp ayuda a liberar espacio y recuperar archivos en el celular

WhatsApp no cuenta con una papelera de reciclaje tradicional como la que existe en computadoras, pero sí ofrece mecanismos para recuperar archivos y liberar espacio en el dispositivo.

A través de su función de administración de almacenamiento, los usuarios pueden encontrar, restaurar o eliminar mensajes, documentos, fotos y videos, optimizando el espacio disponible en su teléfono.

Esta característica se ha convertido en una herramienta clave para quienes manejan una gran cantidad de archivos y buscan evitar la pérdida irreparable de información significativa.

WhatsApp ofrece herramientas para borrar y recuperar archivos fácilmente en Android y iOS - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo encontrar la papelera en WhatsApp y para qué sirve

Para acceder a la papelera interna de WhatsApp en Android y iOS, sigue estos pasos:

Abre la aplicación móvil de WhatsApp.

Ingresa al menú “ Ajustes ”.

Dirígete al apartado “ Almacenamiento y datos ”.

Selecciona la opción “ Administración de almacenamiento ”.

Busca la sección “ Revisa y elimina elementos ”.

Elige los archivos que deseas borrar o conservar usando la herramienta de selección.

Esta función permite gestionar manualmente los archivos almacenados, optimizando el espacio disponible en el dispositivo.

La principal utilidad de esta sección reside en recuperar fácilmente archivos eliminados de forma accidental y gestionar documentos y multimedia que ya no se utilizan.

La función permite restaurar archivos que, por error o descuido, hayan sido borrados de conversaciones, siempre que no hayan pasado a ser eliminados de modo permanente. Además, este sistema simplifica liberar espacio sin afectar la información considerada de valor para el usuario.

Desde la aplicación podrás gestionar los archivos almacenados en el dispositivo -(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Vaciar la papelera” es una acción recomendada para mantener el teléfono organizado y conservar solo archivos imprescindibles. La eliminación de elementos, como imágenes duplicadas o archivos antiguos de grupos y chats activos, contribuye a evitar la saturación del almacenamiento y mejora el desempeño general del dispositivo.

Cómo afecta WhatsApp al espacio disponible en el celular

La acumulación continua de archivos multimedia en WhatsApp genera uno de los principales problemas de almacenamiento en los dispositivos móviles. Cada mensaje, foto, video, nota de voz y documento que se recibe o envía desde la aplicación, se descarga automáticamente si están activadas las descargas automáticas, lo que impacta directamente en la memoria interna del teléfono.

La configuración predeterminada causa que el contenido se duplique en la galería del celular, lo que puede llegar a ocupar gigabytes de espacio extra tras varios meses de uso.

La interacción en grupos familiares y de amigos tiende a incrementar esta acumulación, debido a la frecuencia de envío de videos, memes, imágenes y mensajes de voz. Así, el contenido multimedia crece de manera progresiva, y en muchos casos innecesaria, hasta saturar el almacenamiento.

WhatsApp y su papelera interna: La clave para evitar la saturación por archivos multimedia - (WhatsApp)

Cuando la memoria se encuentra cerca del límite, el funcionamiento del teléfono registra ralentizaciones y dificultad para instalar nuevas aplicaciones o actualizar las existentes.

Cómo eliminar y recuperar archivos en WhatsApp

El proceso para gestionar archivos desde la función de administración incluye varias opciones:

Abrir la sección de “ Almacenamiento y datos ”.

Ir al área “ Administración de almacenamiento ”.

Ingresar al menú de archivos pesados o enviados con frecuencia.

Seleccionar los elementos a borrar mediante el ícono de papelera.

La restauración solo será posible si el archivo eliminado aún está presente en la copia de seguridad más reciente. Es necesario tener activada la función de respaldo automático en Google Drive para dispositivos Android o en iCloud para iPhone.

Al reinstalar la aplicación y completar el proceso de verificación, WhatsApp ofrece la opción de “Restaurar historial de chats”, lo que permite traer de vuelta archivos y mensajes que todavía permanecían en la copia guardada antes del borrado.

En el caso de que se desee restaurar videos junto con los chats, debe haber estado activada la opción “Incluir videos” en la configuración de las copias de seguridad. Si no se habilitó, los archivos multimedia no se podrán recuperar posteriormente.

Vaciar la papelera o restaurar correctamente archivos esenciales contribuye a evitar pérdidas de información y mejora la experiencia de uso. La administración proactiva del almacenamiento se posiciona como una práctica indispensable en la gestión diaria de dispositivos móviles.