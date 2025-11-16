WhatsApp: protege tu celular con este truco y evita recibir mensajes de números desconocidos

Bloquear mensajes y llamadas de números desconocidos en WhatsApp reduce el riesgo de fraudes y estafas digitales. (ZACHARIE SCHEURER/DPA - ARCHIVO)

Recibir mensajes y llamadas de números desconocidos en WhatsApp no solo es incómodo y molesto, sino también una opción para que ciberdelincuentes se aprovechen para crear ataques.

Por eso es fundamental saber cómo bloquear esas comunicaciones y evitar exposiciones a fraudes y estafas que van detrás de nuestros datos y dinero, con diferentes modalidades que surgen continuamente.

Riesgos de mensajes y llamadas desconocidas en WhatsApp

Recibir mensajes y llamadas de números desconocidos en WhatsApp no sólo representa una molestia, sino que también implica riesgos para la seguridad digital. Los usuarios pueden ser blanco de intentos de fraude, phishing y otros métodos que buscan desde robar datos personales hasta engañar para obtener pagos ilícitos.

Estos ataques a menudo utilizan estrategias persuasivas o suplantan identidades confiables para incrementar sus posibilidades de éxito.

Los ciberdelincuentes utilizan mensajes y llamadas desconocidas en WhatsApp para realizar ataques de phishing y suplantación de identidad. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Las estrategias de los atacantes resultan cada vez más sofisticadas. Envían mensajes masivos con ofertas fraudulentas o solicitan información suplantando a entidades bancarias o instituciones públicas. Muchos usuarios, a pesar de las advertencias, todavía caen en estas trampas, lo que subraya la importancia de incorporar medidas preventivas en la aplicación.

Pasos para bloquear mensajes de desconocidos en WhatsApp

Para configurar la protección contra mensajes de cuentas desconocidas, se deben seguir los siguientes pasos dentro de la aplicación:

Abrir WhatsApp y acceder a la pantalla principal. Pulsar el ícono de los tres puntos en la esquina superior para ingresar al menú de ajustes. Seleccionar la sección de “Ajustes” y luego presionar “Privacidad”. Buscar el apartado “Avanzada”, donde se concentran las opciones adicionales de privacidad y seguridad. Activar la función “Bloquear mensajes de cuentas desconocidas”.

Cabe aclarar que esta característica estaba inicialmente disponible solo para usuarios de la versión beta de WhatsApp, aunque su despliegue progresivo hará que llegue a toda la base de usuarios en las próximas semanas. Si al revisar el menú aún no aparece, se recomienda mantener la aplicación actualizada y estar atento a futuras noticias de lanzamiento.

El control de adición a grupos en WhatsApp impide que desconocidos agreguen usuarios a chats no deseados o fraudulentos.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Medidas complementarias para proteger WhatsApp

La defensa contra mensajes no solicitados puede reforzarse mediante otras configuraciones disponibles en WhatsApp, que ayudan a evitar el ingreso de contactos no deseados y la exposición de información personal:

Silenciar llamadas de números desconocidos: Dentro del menú de “Privacidad”, se encuentra la opción de silenciar llamadas de contactos no registrados. Si se activa, estas llamadas dejan de generar alertas audibles y notificaciones emergentes. Permanecerán visibles en la pestaña de llamadas y en las notificaciones generales, pero no interrumpirán el uso normal del dispositivo.

Control de adición a grupos: Para impedir que un desconocido añada a un usuario en grupos indeseados, se debe ingresar a “Ajustes”, luego “Privacidad” y en la sección de “Grupos” elegir la configuración “Mis contactos” o “Mis contactos excepto…”, añadiendo excepciones si se desea.

Gestión de información visible: En el menú de “Privacidad” pueden configurarse quién puede ver la foto de perfil, la última hora de conexión y el estado en línea. Optar por “Mis contactos” o “Nadie” reduce la exposición frente a intentos de ingeniería social.

Desactivar confirmaciones de lectura: Al apagar esta función, otros no sabrán si el usuario ha leído sus mensajes, aunque tampoco podrá ver el estatus de lectura de los mensajes enviados a otros.

Desactivar las confirmaciones de lectura en WhatsApp limita la exposición ante posibles acosadores o estafadores digitales. (Silas Stein/dpa)

Beneficios de cuidar la seguridad en WhatsApp

Adoptar estos ajustes resulta esencial en el contexto digital actual, donde las técnicas de fraude y acoso evolucionan rápidamente. Las principales ventajas de estas configuraciones incluyen:

Reducción del riesgo de estafas y phishing: Al limitar la posibilidad de contacto por parte de desconocidos, baja la exposición a técnicas de manipulación que buscan obtener datos bancarios, contraseñas o instalar malware.

Protección de la privacidad: Controlar quién accede a la información personal publicada en el perfil impide el uso indebido por parte de terceros.

Evita molestias y acoso: Filtrar automáticamente mensajes y llamadas no solicitadas contribuye al bienestar digital, reduciendo interrupciones y situaciones incómodas.

Limitación del spam y ofertas engañosas: Estas herramientas bloquean la entrada masiva de mensajes publicitarios fraudulentos, uno de los recursos más acogidos por los ciberdelincuentes.