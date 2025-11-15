WhatsApp: guía completa de todos los íconos que aparecen en tus chats

Meta AI es uno de los íconos más recientes que WhatsApp ha añadido a los chats. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp incluye varios íconos que aparecen en tus chats a diario, aunque su significado puede no ser conocido para todos los usuarios.

Uno de los más recientes es el icono de ondas, que se muestra al deslizar hacia arriba en una conversación, ya sea individual o grupal.

Este símbolo corresponde a los chats de audio, una función de comunicación en tiempo real que permite a los miembros de un grupo o a dos personas hablar entre sí sin necesidad de realizar una llamada tradicional.

Los usuarios pueden activar esta función tanto en chats grupales como individuales. (WhatsApp)

Su funcionamiento es similar al de un “walkie-talkie” y resulta más discreto: los participantes pueden unirse y salir del chat de audio cuando lo deseen, mediante una notificación, y sin las interrupciones que generan las llamadas convencionales.

Qué otros íconos de WhatsApp están en los chats

Otros íconos de WhatsApp que están presentes en los chats son:

Solo una tilde gris: El mensaje fue enviado correctamente, pero aún no ha llegado al destinatario.

Dos tildes grises: El mensaje llegó al dispositivo del destinatario.

Dos tildes azules: El destinatario leyó el mensaje (o escuchó el audio).

Reloj: Indica que el mensaje está en proceso de ser enviado, generalmente por falta de conexión a internet.

Los tick de verificación se diferencian en su cantidad y color. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Micrófono: Aparece junto a las notas de voz. Si el micrófono está azul, significa que el audio fue escuchado; si es gris, no se ha reproducido.

Icono de altavoz: Se muestra en los mensajes de voz reenviados.

Clip: Permite adjuntar archivos, fotos, videos, documentos, ubicación o contactos en un chat.

Cámara: Acceso directo para tomar o enviar fotos y videos.

Emoji de carita sonriente: Abre la bandeja para insertar emojis, stickers o GIFs.

Candado: Indica que una conversación está protegida por cifrado de extremo a extremo, asegurando la privacidad de los mensajes.

Flecha hacia arriba: Permite enviar el mensaje, foto o archivo que estás escribiendo o cargando.

WhatsApp integra diversos íconos en sus chats para hacer referencia a sus funciones. (WhatsApp)

Icono de llamada y videollamada: Accesos directos para iniciar una llamada de voz o videollamada en el chat.

Círculo azul y morado: Hace referencia a Meta AI, el asistente de inteligencia artificial integrado en WhatsApp, Facebook, Instagram y Messenger.

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

Algunas de las nuevas funciones de WhatsApp son

Filtros, efectos y fondos en videollamadas.

Para aplicar filtros, efectos y fondos en las videollamadas de WhatsApp, primero asegúrate de tener la aplicación actualizada.

Al iniciar una videollamada, toca el ícono de la varita mágica o de efectos que aparece en la pantalla. Así, podrás elegir entre varios filtros para cambiar los tonos de la imagen, fondos para sustituir el ambiente que te rodea y efectos con animaciones o retoques faciales.

Las menciones en WhatsApp son totalmente privadas. (WhatsApp)

‘Me gustas’ y menciones privadas en estados.

Las opciones ‘Me gusta’ y menciones privadas en WhatsApp ofrecen formas de interactuar de manera reservada en los estados. Puedes indicar que te gusta un estado presionando el ícono de corazón; esta reacción será visible únicamente para quien lo publicó.

Con las menciones privadas, puedes seleccionar hasta cinco contactos utilizando el símbolo “@” al crear tu estado, lo que enviará una notificación privada a esas personas informándoles que han sido mencionadas.

Sticker de ‘Tu turno‘ en estados.

La función ‘Tu turno‘ en WhatsApp es una herramienta interactiva dentro de los estados que facilita invitar a tus contactos a participar con sus propias respuestas sobre el tema que propongas.

Esta nueva función es muy similar a una que se encuentra en Instagram con el mismo nombre. (WhatsApp)

Para activarla, accede a la sección de estados, selecciona una foto o video, y añade el sticker ‘Tu turno‘ para escribir una pregunta o consigna. Así, quienes vean tu estado podrán responder creando su propia publicación relacionada, generando una cadena de contenido colaborativo entre amigos y contactos.

Privacidad avanzada del chat.

Es una característica que refuerza la protección de chats individuales y grupales, evitando que los mensajes y archivos se compartan, guarden en otros dispositivos o se exporten de forma sencilla.