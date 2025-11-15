Tecno

WhatsApp: guía completa de todos los íconos que aparecen en tus chats

Uno de los símbolos más recientes es el de la onda, que hace referencia a los chats de audio, una función de comunicación en tiempo real que permite hablar entre miembros de un grupo o entre dos personas

Guardar
Meta AI es uno de
Meta AI es uno de los íconos más recientes que WhatsApp ha añadido a los chats. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp incluye varios íconos que aparecen en tus chats a diario, aunque su significado puede no ser conocido para todos los usuarios.

Uno de los más recientes es el icono de ondas, que se muestra al deslizar hacia arriba en una conversación, ya sea individual o grupal.

Este símbolo corresponde a los chats de audio, una función de comunicación en tiempo real que permite a los miembros de un grupo o a dos personas hablar entre sí sin necesidad de realizar una llamada tradicional.

Los usuarios pueden activar esta
Los usuarios pueden activar esta función tanto en chats grupales como individuales. (WhatsApp)

Su funcionamiento es similar al de un “walkie-talkie” y resulta más discreto: los participantes pueden unirse y salir del chat de audio cuando lo deseen, mediante una notificación, y sin las interrupciones que generan las llamadas convencionales.

Qué otros íconos de WhatsApp están en los chats

Otros íconos de WhatsApp que están presentes en los chats son:

  • Solo una tilde gris: El mensaje fue enviado correctamente, pero aún no ha llegado al destinatario.
  • Dos tildes grises: El mensaje llegó al dispositivo del destinatario.
  • Dos tildes azules: El destinatario leyó el mensaje (o escuchó el audio).
  • Reloj: Indica que el mensaje está en proceso de ser enviado, generalmente por falta de conexión a internet.
Los tick de verificación se
Los tick de verificación se diferencian en su cantidad y color. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
  • Micrófono: Aparece junto a las notas de voz. Si el micrófono está azul, significa que el audio fue escuchado; si es gris, no se ha reproducido.
  • Icono de altavoz: Se muestra en los mensajes de voz reenviados.
  • Clip: Permite adjuntar archivos, fotos, videos, documentos, ubicación o contactos en un chat.
  • Cámara: Acceso directo para tomar o enviar fotos y videos.
  • Emoji de carita sonriente: Abre la bandeja para insertar emojis, stickers o GIFs.
  • Candado: Indica que una conversación está protegida por cifrado de extremo a extremo, asegurando la privacidad de los mensajes.
  • Flecha hacia arriba: Permite enviar el mensaje, foto o archivo que estás escribiendo o cargando.
WhatsApp integra diversos íconos en
WhatsApp integra diversos íconos en sus chats para hacer referencia a sus funciones. (WhatsApp)
  • Icono de llamada y videollamada: Accesos directos para iniciar una llamada de voz o videollamada en el chat.
  • Círculo azul y morado: Hace referencia a Meta AI, el asistente de inteligencia artificial integrado en WhatsApp, Facebook, Instagram y Messenger.

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

Algunas de las nuevas funciones de WhatsApp son

  • Filtros, efectos y fondos en videollamadas.

Para aplicar filtros, efectos y fondos en las videollamadas de WhatsApp, primero asegúrate de tener la aplicación actualizada.

Al iniciar una videollamada, toca el ícono de la varita mágica o de efectos que aparece en la pantalla. Así, podrás elegir entre varios filtros para cambiar los tonos de la imagen, fondos para sustituir el ambiente que te rodea y efectos con animaciones o retoques faciales.

Las menciones en WhatsApp son
Las menciones en WhatsApp son totalmente privadas. (WhatsApp)
  • ‘Me gustas’ y menciones privadas en estados.

Las opciones ‘Me gusta’ y menciones privadas en WhatsApp ofrecen formas de interactuar de manera reservada en los estados. Puedes indicar que te gusta un estado presionando el ícono de corazón; esta reacción será visible únicamente para quien lo publicó.

Con las menciones privadas, puedes seleccionar hasta cinco contactos utilizando el símbolo “@” al crear tu estado, lo que enviará una notificación privada a esas personas informándoles que han sido mencionadas.

  • Sticker de ‘Tu turno‘ en estados.

La función ‘Tu turno‘ en WhatsApp es una herramienta interactiva dentro de los estados que facilita invitar a tus contactos a participar con sus propias respuestas sobre el tema que propongas.

Esta nueva función es muy
Esta nueva función es muy similar a una que se encuentra en Instagram con el mismo nombre. (WhatsApp)

Para activarla, accede a la sección de estados, selecciona una foto o video, y añade el sticker ‘Tu turno‘ para escribir una pregunta o consigna. Así, quienes vean tu estado podrán responder creando su propia publicación relacionada, generando una cadena de contenido colaborativo entre amigos y contactos.

  • Privacidad avanzada del chat.

Es una característica que refuerza la protección de chats individuales y grupales, evitando que los mensajes y archivos se compartan, guarden en otros dispositivos o se exporten de forma sencilla.

Temas Relacionados

WhatsAppÍconosChats de audioMeta AIChatsTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

El puerto USB del router puede convertirse en un punto de ciberataques: estos son los riesgos

Expertos advierten que el puerto USB del router puede abrir brechas de seguridad si se utiliza sin una configuración adecuada

El puerto USB del router

Nintendo refuerza su control parental con nuevas funciones para GameChat y el juego en línea

La compañía incorpora nuevas funciones para reforzar la seguridad de los menores en Switch y Switch 2

Nintendo refuerza su control parental

Cuál es la última versión de Android para teléfonos móviles

La versión más reciente de Android para móviles es la 16, la cual añade notificaciones mejoradas que muestran información en tiempo real en dispositivos compatibles

Cuál es la última versión

Comprar en internet o visitar una página web tiene un riesgo gigante para la privacidad sino sigues estos consejos

Especialistas advierten que los fraudes digitales crecen no por visitas accidentales, sino por páginas clonadas y técnicas de engaño cada vez más precisas

Comprar en internet o visitar

Netflix: cuáles son los códigos para desbloquear películas en noviembre de 2025

La combinación numérica 11881 permite acceder a una lista de películas para público adulto, donde aparecen títulos como ‘Cincuenta sombras de Grey‘ y ‘365 días‘

Netflix: cuáles son los códigos
DEPORTES
La pelea por no descender:

La pelea por no descender: Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz lucharán por quedarse en Primera

¿Boca o River? La broma entre Mauro Icardi y la China Suárez ante la posibilidad de jugar en el fútbol argentino

La casa de Franco Armani fue afectada por la explosión tras el incendio en el Polígono Industrial de Ezeiza

El minucioso plan que analiza el Barcelona para romper el mercado y lograr el fichaje de Julián Álvarez

Independiente buscará una victoria ante Rosario Central en el cierre del Torneo Clausura que le permita soñar con la Sudamericana: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Cuál fue el regalo que

Cuál fue el regalo que recibió Mario Pergolini tras la entrevista que le hizo a la China Suárez y Mauro Icardi

La reacción de Martín Bossi tras el triunfo de Ca7riel & Paco Amoroso en los Latin Grammy por Papota, el video donde participa

Qué hizo Wanda Nara durante la nota de la China Suárez con Mario Pergolini

Todo listo para el primer show de Oasis en Buenos Aires: cambio de horario y el impactante show de drones

Las fotos íntimas de Barby Silenzi que se filtraron de una plataforma para adultos

INFOBAE AMÉRICA

Cómo una película de Eddie

Cómo una película de Eddie Murphy terminó influyendo en la ley financiera de Estados Unidos

Entrenamiento One Punch Man, el ejercicio que puede ser una fuente de motivación si se realiza correctamente

Fue criado por lobos en la India y su vida terminó en tragedia: el impactante caso detrás de “El libro de la selva”

Científicos españoles crean una molécula que reduce el consumo de alcohol y abre una vía inédita contra la adicción

La Corte Suprema de Brasil aceptó por unanimidad la denuncia de “coacción a la justicia” contra Eduardo Bolsonaro