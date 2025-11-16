Conoce la canción de Las Guerreras K-Pop más buscada en Shazam y dónde escucharla

K-pop Demon Hunters - Las guerreras K-pop (Captura: Netflix)

Desde su lanzamiento en junio de 2025, Las guerreras K-pop (KPop Demon Hunters) no solo ha logrado un éxito rotundo en Netflix, convirtiéndose en la película más vista de la historia de la plataforma, sino que también ha catapultado a varias de sus canciones al estrellato internacional. Una de ellas, Golden, interpretada por HUNTR/X junto a EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y el elenco de KPop Demon Hunters, destaca por el número de veces que usuarios de todo el mundo han buscado identificarla utilizando la app Shazam.

Golden, la canción viral de Las Guerreras K-Pop que conquista Shazam

El fenómeno de Golden va más allá de la pantalla. La canción ha despertado la curiosidad de aquellos que, sin conocer la película, han escuchado fragmentos en redes sociales, tiendas, reuniones o playlists de amigos y han recurrido a Shazam para descubrir su origen. Este interés ha mantenido a ‘Golden’ durante varios meses entre las canciones más identificadas de la plataforma, llegando incluso a encabezar el ranking global por semanas consecutivas.

En la semana del 16 de noviembre de 2025, Golden se posicionó en el segundo lugar del Top 10 mundial de Shazam, solo detrás de ‘The Fate of Ophelia’ de Taylor Swift. El ranking refleja el alcance internacional de la canción, acompañada en la lista por temas icónicos y lanzamientos recientes de otros artistas reconocidos a nivel mundial.

Las guerreras k-pop es una película animada de acción y fantasía musical. (Netflix)

Top 10 mundial de la última semana en Shazam

En la actualización semanal del 16 de noviembre, la canción Golden ocupa el segundo lugar entre las más buscadas en la plataforma.

The Fate of Ophelia - Taylor Swift

Golden - HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

What’s Up? - 4 Non Blondes

Man I Need - Olivia Dean

Ordinary - Alex Warren

Beez In The Trap (feat. 2 Chainz) - Nicki Minaj

Mimosa 2000 - Furacão 2000

Gone Gone Gone - David Guetta, Teddy Swims & Tones And I

Камин - EMIN & JONY

Back to friends - sombr

La canción Golden ocupa el segundo lugar entre las más buscadas en Shazam. (shazam.com)

Dónde escuchar Golden de Las Guerreras K-Pop

La popularidad de Golden ha llevado a que esté disponible en todas las plataformas de música digital más importantes. Puedes escuchar la canción en Deezer, Spotify, Apple Music, así como en otras aplicaciones streaming de audio bajo demanda.

Esto facilita encontrar la canción en calidad óptima y añadirla a tus playlists favoritas, asegurando que el éxito de Las Guerreras K-Pop siga acompañando a los fans tanto dentro como fuera de la pantalla.

La canción Golden de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast también está disponible en YouTube a través del canal oficial de Sony Pictures Animation. El video musical, publicado el 23 de junio, ha alcanzado 734.301.308 visualizaciones, consolidándose como uno de los temas más escuchados y visualizados en la plataforma.

La canción Golden está disponible en YouTube a través del canal oficial de Sony Pictures Animation. REUTERS/Dado Ruvic

Para los seguidores de la película, la música y la cultura K-Pop, Golden se ha convertido en un himno global, consolidando el poder de las bandas sonoras cinematográficas para cruzar fronteras y redefinir tendencias musicales impulsadas por la viralidad digital y la tecnología de reconocimiento musical como Shazam.

Qué es Shazam y cómo funciona la aplicación para identificar canciones

Shazam es una aplicación móvil desarrollada para identificar canciones y música en tiempo real. Al escuchar un fragmento de una canción a través del micrófono del teléfono, Shazam compara la señal de audio con una base de datos de millones de pistas y proporciona al usuario el título, el artista y otros datos relevantes de la canción encontrada.

La aplicación también ofrece enlaces para reproducir la canción identificada en plataformas de streaming, ver la letra, compartir en redes sociales y explorar tendencias musicales. Gracias a su tecnología de reconocimiento de audio, Shazam se ha convertido en una herramienta popular entre quienes desean descubrir música nueva o recordar el nombre de un tema que está sonando en cualquier lugar.