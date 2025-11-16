Tecno

Conoce la canción de Las Guerreras K-Pop más buscada en Shazam y dónde escucharla

El tema musical alcanzó el segundo lugar en el Top 10 mundial de la app, ubicándose solo detrás de The Fate of Ophelia de Taylor Swift

Guardar
K-pop Demon Hunters - Las
K-pop Demon Hunters - Las guerreras K-pop (Captura: Netflix)

Desde su lanzamiento en junio de 2025, Las guerreras K-pop (KPop Demon Hunters) no solo ha logrado un éxito rotundo en Netflix, convirtiéndose en la película más vista de la historia de la plataforma, sino que también ha catapultado a varias de sus canciones al estrellato internacional. Una de ellas, Golden, interpretada por HUNTR/X junto a EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y el elenco de KPop Demon Hunters, destaca por el número de veces que usuarios de todo el mundo han buscado identificarla utilizando la app Shazam.

Golden, la canción viral de Las Guerreras K-Pop que conquista Shazam

El fenómeno de Golden va más allá de la pantalla. La canción ha despertado la curiosidad de aquellos que, sin conocer la película, han escuchado fragmentos en redes sociales, tiendas, reuniones o playlists de amigos y han recurrido a Shazam para descubrir su origen. Este interés ha mantenido a ‘Golden’ durante varios meses entre las canciones más identificadas de la plataforma, llegando incluso a encabezar el ranking global por semanas consecutivas.

En la semana del 16 de noviembre de 2025, Golden se posicionó en el segundo lugar del Top 10 mundial de Shazam, solo detrás de ‘The Fate of Ophelia’ de Taylor Swift. El ranking refleja el alcance internacional de la canción, acompañada en la lista por temas icónicos y lanzamientos recientes de otros artistas reconocidos a nivel mundial.

Las guerreras k-pop es una
Las guerreras k-pop es una película animada de acción y fantasía musical. (Netflix)

Top 10 mundial de la última semana en Shazam

En la actualización semanal del 16 de noviembre, la canción Golden ocupa el segundo lugar entre las más buscadas en la plataforma.

  • The Fate of Ophelia - Taylor Swift
  • Golden - HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast
  • What’s Up? - 4 Non Blondes
  • Man I Need - Olivia Dean
  • Ordinary - Alex Warren
  • Beez In The Trap (feat. 2 Chainz) - Nicki Minaj
  • Mimosa 2000 - Furacão 2000
  • Gone Gone Gone - David Guetta, Teddy Swims & Tones And I
  • Камин - EMIN & JONY
  • Back to friends - sombr
La canción Golden ocupa el
La canción Golden ocupa el segundo lugar entre las más buscadas en Shazam. (shazam.com)

Dónde escuchar Golden de Las Guerreras K-Pop

La popularidad de Golden ha llevado a que esté disponible en todas las plataformas de música digital más importantes. Puedes escuchar la canción en Deezer, Spotify, Apple Music, así como en otras aplicaciones streaming de audio bajo demanda.

Esto facilita encontrar la canción en calidad óptima y añadirla a tus playlists favoritas, asegurando que el éxito de Las Guerreras K-Pop siga acompañando a los fans tanto dentro como fuera de la pantalla.

La canción Golden de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast también está disponible en YouTube a través del canal oficial de Sony Pictures Animation. El video musical, publicado el 23 de junio, ha alcanzado 734.301.308 visualizaciones, consolidándose como uno de los temas más escuchados y visualizados en la plataforma.

La canción Golden está disponible
La canción Golden está disponible en YouTube a través del canal oficial de Sony Pictures Animation. REUTERS/Dado Ruvic

Para los seguidores de la película, la música y la cultura K-Pop, Golden se ha convertido en un himno global, consolidando el poder de las bandas sonoras cinematográficas para cruzar fronteras y redefinir tendencias musicales impulsadas por la viralidad digital y la tecnología de reconocimiento musical como Shazam.

Qué es Shazam y cómo funciona la aplicación para identificar canciones

Shazam es una aplicación móvil desarrollada para identificar canciones y música en tiempo real. Al escuchar un fragmento de una canción a través del micrófono del teléfono, Shazam compara la señal de audio con una base de datos de millones de pistas y proporciona al usuario el título, el artista y otros datos relevantes de la canción encontrada.

La aplicación también ofrece enlaces para reproducir la canción identificada en plataformas de streaming, ver la letra, compartir en redes sociales y explorar tendencias musicales. Gracias a su tecnología de reconocimiento de audio, Shazam se ha convertido en una herramienta popular entre quienes desean descubrir música nueva o recordar el nombre de un tema que está sonando en cualquier lugar.

Temas Relacionados

Las Guerreras K-PopGoldenShazamCanciónMúsicaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Crisis en la computación cuántica: histórica caída de las acciones de empresas genera dudas sobre su futuro

Rigetti Computing, D-Wave Quantum y Quantum Computing pierden más del 50% de su valor bursátil en noviembre

Crisis en la computación cuántica:

Uno de cada cinco jóvenes de la Generación Z se siente juzgado en la oficina al enfrentar problemas técnicos con aparatos

De acuerdo con un estudio de la Red LaSalle, el 48% de los graduados en 2022 no se consideran preparados tecnológicamente para los desafíos que plantea el trabajo

Uno de cada cinco jóvenes

Google publica guía para llevar agentes de IA a producción segura

El documento describe los desafíos de la adopción empresarial y presenta un enfoque para escalar la automatización y la colaboración multidisciplinaria

Google publica guía para llevar

Cómo crear gratis un personaje animado de tu rostro y cuerpo usando Gemini de Google

Para que el proceso tenga buenos resultados, es ideal agregar fotografías reales

Cómo crear gratis un personaje

Nuevo caos en el amor: aumentan los divorcios por infidelidad con la IA

Los chatbots como Replika y Anima se convierten en compañeros emocionales, remplazando a las relaciones humanas tradicionales

Nuevo caos en el amor:
DEPORTES
River Plate iguala ante Vélez

River Plate iguala ante Vélez con la obligación del triunfo para soñar con la clasificación a la Libertadores

Preocupación en River Plate por la lesión de Fabricio Bustos: la historia del juvenil que hizo debutar Gallardo en su lugar

Diego Martínez habló del cruce con Benedetto en Boca y contó la verdad detrás del “noches alegres, mañanas tristes”

La frase con la que Kevin Lomónaco puso en duda su futuro en Independiente: en qué club grande de la Argentina suena

Billie Jean King Cup: Argentina cayó frente a Suiza y no pudo obtener el boleto a los Qualifiers

TELESHOW
Juana Repetto explicó el motivo

Juana Repetto explicó el motivo de su reposo durante el embarazo: “No quiero generar alarma”

La intimidad de la celebración del casamiento de Coco Sily y Chimi Meza: el saludo especial a Teleshow

Bizarrap hizo historia en el Bernabéu junto a Daddy Yankee: actuaron en el primer partido de la NFL en España

La boda soñada de Coco Sily y Chimi Meza: emoción, amigos famosos y una fiesta inolvidable

Colores encendidos, gasa tableada y un guiño playero: el vibrante look de Juana Viale en su programa

INFOBAE AMÉRICA

Resultados en vivo elecciones en

Resultados en vivo elecciones en Chile 2025

El impactante momento en que colapsa una mina en la República Democrática del Congo: al menos 32 muertos

Rusia lanzó casi mil drones contra Ucrania en una semana en una de las ofensivas más intensas desde el inicio de la guerra

Haití convocó elecciones presidenciales para 2026 tras casi una década sin votar y en medio de una ola de violencia sin precedentes

Persecución en Venezuela: la dictadura de Nicolás Maduro mantiene secuestrados a 43 ciudadanos extranjeros