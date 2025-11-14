Tecno

Modo ‘Las guerreras K-pop’ en WhatsApp: cómo activarlo en noviembre 2025

Los usuarios pueden ajustar el tono de las notificaciones con la canción ‘Golden’ o generar chatbots con IA inspirados en los personajes de la película como Rumi o Juni

La historia gira en torno a Rumi, Mira y Zoey, integrantes de HUNTR/X, quienes además actúan como cazadoras de demonios. (Fotocomposición: Infobae)

El modo ‘Las guerreras K-pop’ en WhatsApp permite personalizar la experiencia en la aplicación móvil con el estilo de esta película de Netflix.

Puedes modificar el fondo de los chats, crear chatbots con inteligencia artificial inspirados en los personajes, cambiar los tonos de notificación y ajustar otros aspectos visuales y sonoros.

Es importante aclarar que se trata de configuraciones que el usuario debe aplicar manualmente, ya que no es una función oficial de la plataforma de mensajería de Meta.

La creación del chatbot con IA consta de pasos muy cortos y toma pocos minutos. (WhatsApp)

Cómo crear chatbots con IA en WhatsApp

Para crear chatbots con inteligencia artificial en WhatsApp inspirados en los personajes de ‘Las guerreras K-pop’, debes seguir estos pasos:

  1. Ir a la aplicación móvil y dirigirse a la pestaña de ‘Contactos’.
  2. Seleccionar ‘Chatear con las IA’.
  3. Ir al ícono de +.
  4. Seguir los pasos para crear un nuevo chatbot inspirado en algún personaje de este película. Los usuarios deben agregar información sobre su nombre, personalidad, objetivo, entre otros puntos.
  5. Definir si se desea que el chatbot sea privado o público.
  6. Guardar los ajustes y empezar a interactuar con el chatbot creado.

Debes especificar con claridad cómo deseas que sea el chatbot, ya que la inteligencia artificial podría no reconocer a los personajes de la película. Por esta razón, deberás describirlos de manera precisa para lograr un resultado acorde a tu idea.

Las guerreras k-pop es una
Las guerreras k-pop es una película animada de acción y fantasía musical que llegó a Netflix el 20 de junio de 2025. (Netflix)

Además, no reveles datos personales ni información sensible en estos espacios, ya que podrían ser utilizados de manera indebida y poner en riesgo tu seguridad.

Cómo personalizar el tono de las notificaciones de WhatsApp

Para modificar el tono de notificaciones de WhatsApp en el modo ‘Las guerreras K-pop’, comienza por descargar una canción de la banda sonora, como ‘Golden’. Una vez tengas el archivo, simplemente sigue estos pasos:

  1. Abrir la aplicación móvil de WhatsApp.
  2. Ir a ‘Ajustes’ y dirigirse a ‘Notificaciones’.
  3. Pulsar ‘Tono de notificación’.
  4. Desplazarse hasta abajo y seleccionar ‘Agregar tono’.
  5. Seleccionar el audio previamente descargado.
Desde su estreno el 20
Desde su estreno el 20 de junio, ‘KPop Demon Hunters’ se ha posicionado como uno de los éxitos del año en Netflix. REUTERS/Claudia Greco

Cómo cambiar el fondo de chats

Para personalizar el fondo de los chats en WhatsApp con el estilo ‘Las guerreras K-pop’, solo necesitas descargar una imagen relacionada con la película y luego proceder de la siguiente manera:

  1. Abrir la aplicación móvil.
  2. Ir a ‘Ajustes’, luego a ‘Chats’ y seleccionar ‘Tema predeterminado del chat’.
  3. Dirigirse a ‘Fondo’ y a ‘Selecciona de la galería’.
  4. Escoger la foto, ajustar tamaño y brillo, y pulsar el ícono de un chulo verde ubicado en la parte superior derecha para guardar los cambios.

En qué consiste la película ‘Las guerreras K-pop’

Desde su lanzamiento el 20 de junio, ‘KPop Demon Hunters’ —conocida como ‘Las guerreras K-pop’ en Latinoamérica— se ha convertido en uno de los títulos más destacados del año en Netflix.

El conflicto crece con los
El conflicto crece con los Saja Boys, una banda rival formada por demonios liderados por el carismático pero peligroso Jinu. (Netflix)

La película, producida por Sony Pictures Animation y dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, fusiona la energía del K-pop con fantasía, acción sobrenatural y humor visual.

La trama sigue a Rumi, Mira y Zoey, miembros del grupo ficticio HUNTR/X. Además de su faceta como idols del pop coreano, ellas llevan una doble vida como cazadoras de demonios.

Según la mitología de la historia, su música tiene el poder de generar un campo de energía que protege a la humanidad de espíritus malignos que se alimentan de las almas.

El modo ‘Las guerreras K-pop’
El modo ‘Las guerreras K-pop’ en WhatsApp adapta la app al estilo de la película REUTERS/Claudia Greco

La tensión aumenta con la aparición de los Saja Boys, una boy band rival integrada en realidad por demonios encabezados por el carismático pero peligroso Jinu.

Mientras HUNTR/X lucha por mantener la paz, Rumi se enfrenta a un secreto personal que pone en juego su lealtad, sus habilidades y su identidad, desatando los principales retos del filme.

Dónde ver ‘Las guerreras K-pop’

La película ‘Las guerreras K-pop’ está disponible para ver en Netflix a través de streaming con suscripción. En ciertos países, también se proyectó en salas de cine.

