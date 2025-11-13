Tecno

Windows 11 incorpora soporte nativo para passkeys: 1Password y Bitwarden serán los primeros gestores en integrarse

Windows 11 incorpora soporte nativo para passkeys gestionadas por aplicaciones de terceros, eliminando la dependencia de las contraseñas tradicionales

Guardar
Microsoft refuerza la seguridad de
Microsoft refuerza la seguridad de Windows 11. Foto: Microsoft

Microsoft ha lanzado oficialmente una de las funciones más esperadas por los usuarios de Windows 11: el soporte nativo para passkeys administradas por aplicaciones de terceros. Esta mejora, incluida en la actualización de seguridad de noviembre de 2025, busca consolidar el sistema de autenticación sin contraseñas dentro del ecosistema del sistema operativo, ofreciendo mayor comodidad y seguridad al iniciar sesión en sitios web y aplicaciones.

Con este cambio, los gestores de contraseñas podrán actuar como un “autenticador del sistema” centralizado, similar a lo que ya ocurre en plataformas como iOS y Android. Hasta ahora, el manejo de las passkeys en Windows estaba fragmentado y limitado al navegador Microsoft Edge o a las herramientas propias del sistema. La nueva actualización unifica este proceso, permitiendo que los usuarios elijan libremente qué aplicación gestionará sus claves de acceso.

Los primeros gestores en adoptar esta integración son 1Password y Bitwarden, dos de las plataformas más populares en el ámbito de la ciberseguridad personal. En el caso de 1Password, la función ya se encuentra disponible de manera general para todos los usuarios que instalen la versión más reciente de la aplicación en formato MSIX. Una vez actualizada, el sistema mostrará una notificación para activar la función, aunque también se puede habilitar manualmente desde el menú de configuración de Windows, en el apartado Cuentas > Passkeys > Opciones avanzadas.

Windows 11 permitirá escoger cómo
Windows 11 permitirá escoger cómo guardar las claves de acceso en Windows Hello y sincronizarlas con 1Password. (Microsoft)

Bitwarden, por su parte, ofrece la integración en una fase Beta. Por el momento, los usuarios interesados deben descargar la aplicación de escritorio desde su repositorio oficial en GitHub. Pese a su carácter experimental, la compañía confirmó que la compatibilidad llegará a la versión estándar en las próximas semanas. Esta función permitirá usar las passkeys almacenadas tanto en aplicaciones como en navegadores, incluso cuando no esté instalada la extensión del gestor.

Mayor seguridad sin depender de contraseñas

La autenticación mediante passkeys se basa en el uso de claves criptográficas únicas generadas para cada sitio web o servicio. A diferencia de las contraseñas tradicionales, no pueden ser reutilizadas ni robadas a través de ataques de phishing o bases de datos comprometidas, ya que nunca abandonan el dispositivo del usuario.

Microsoft ha destacado que la integración con gestores externos forma parte de su estrategia para promover una autenticación sin contraseñas en todos sus productos. Según la compañía, las passkeys se sincronizan de forma segura entre los dispositivos asociados a la cuenta de Microsoft, garantizando que el acceso a las credenciales esté protegido incluso en entornos corporativos o compartidos.

Antes, Microsoft solo permitía guardar
Antes, Microsoft solo permitía guardar y sincronizar las passkeys en Microsoft Edge.

Además, la empresa asegura que este nuevo sistema simplifica el proceso de inicio de sesión en distintas plataformas, reduciendo la dependencia de contraseñas complejas o de códigos enviados por SMS, que siguen siendo uno de los métodos más vulnerables frente a ataques de ingeniería social.

Un paso que llega con retraso, pero necesario

La llegada del soporte nativo para passkeys a Windows 11 se produce tras varios meses de pruebas en el programa Insider, donde los desarrolladores pudieron evaluar la compatibilidad y el rendimiento del sistema. Aunque Apple y Google habían implementado esta tecnología en sus ecosistemas desde 2023, Microsoft fue más cautelosa en su despliegue, priorizando la interoperabilidad con aplicaciones externas antes de su lanzamiento oficial.

Para los usuarios finales, la actualización representa un avance hacia un entorno digital más seguro y práctico. La posibilidad de gestionar passkeys directamente desde servicios de confianza como 1Password o Bitwarden simplifica el acceso a cuentas personales y profesionales sin comprometer la seguridad de los datos.

Windows 11 lanza la compatibilidad
Windows 11 lanza la compatibilidad nativa con administradores de claves de acceso de terceros como 1Password y Bitwarden. (Microsoft)

Con esta actualización, Windows 11 se suma al estándar impulsado por la FIDO Alliance y otras grandes tecnológicas, consolidando un cambio de paradigma en la forma de autenticar la identidad en línea. Aunque la adopción total aún tomará tiempo, la integración nativa de passkeys marca un paso decisivo hacia el futuro sin contraseñas.

Temas Relacionados

Windows 111PasswordPasskeysLo último en tecnología

Últimas Noticias

Webtoons: estas son las historias más populares para leer hoy

Conoce las historias favoritas de las personas de esta semana

Webtoons: estas son las historias

Estos serían los colores del iPhone 18 Pro: Apple estaría listo para despedirse del anaranjado

La compañía dirigida por Tim Cook también se inclinaría por mantener el diseño del módulo fotográfico característico del iPhone 17 Pro y Pro Max

Estos serían los colores del

Paso a paso para conectar un celular a un vehículo híbrido con Android Auto o Apple CarPlay

Para conectar ambos sistemas se requiere comprobar la compatibilidad entre el auto y el teléfono, realizar ajustes previos en el dispositivo y optar por conexión mediante cable o inalámbrica, según el modelo

Paso a paso para conectar

Cómo recuperar tu correo Gmail en segundos

Google provee mecanismos formales y gratuitos para restablecer la cuenta y todos los servicios asociados, siempre bajo estrictos protocolos de protección

Cómo recuperar tu correo Gmail

Cómo funciona la tecnología de frenado que detecta personas o autos para evitar accidentes

Los vehículos modernos cuentan con asistencias a la conducción que integran sensores, cámaras y sistemas automatizados para detectar actores viales que por el afán del conductor pueden pasar desapercibidos

Cómo funciona la tecnología de
DEPORTES
Cuándo y a qué hora

Cuándo y a qué hora juega Argentina vs Angola en el último amistoso del año: cómo verlo en vivo

La decisión que tomó Alpine tras la polémica publicación que desató las críticas de los fanáticos de Colapinto

El emotivo cruce entre el hijo de Russo y el hombre que encontró la camiseta del homenaje: “Tuvimos la suerte que te cayó a vos”

Una estrella del Palmeiras y la selección de Brasil podría ser suspendida tras un posteo que desató la polémica: “No fue homofobia”

Allanaron la casa del futbolista Cristian Tarragona en el marco de una causa por tenencia y distribución de pornografía infantil

TELESHOW
Chicanas y pase de factura:

Chicanas y pase de factura: el tenso episodio de Wanda Nara y Andy Chango en MasterChef

Paula Chaves contó su verdad sobre la polémica que se desató cuando rechazó la nota con la China Suárez

Charlotte Caniggia opinó sin filtro de la carrera de la China Suárez: “Se la comió el personaje”

El nuevo look de Magui Bravi que despertó comparaciones con una famosa actriz extranjera

Entre bikinis y playa, las vacaciones de soltera de Laurita Fernández con amigas en Río de Janeiro

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército de Israel recibió

El Ejército de Israel recibió el cuerpo de uno de los últimos rehenes asesinados por Hamas en Gaza

Alemania detuvo a un presunto miembro de Hamas en una operación europea contra una red de tráfico de armas

El presidente de Pakistán aprobó una reforma que le otorga inmunidad permanente a él y a su jefe del Ejército

Así es el carpintero pubescente, el ‘martillo viviente’ que multiplica su fuerza y sorprende a la ciencia

Panamá negó que las maniobras de Estados Unidos en su territorio tengan como objetivo presionar al régimen de Maduro