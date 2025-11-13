La nueva tendencia con los televisores viejos: ya no se tiran y se transforman en nuevos dispositivos para la casa

La reutilización de televisores CRT permite crear puntos de luz retro y piezas decorativas únicas para el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los televisores de tubo ya hacen parte del recuerdo de muchos usuarios ante el avance de las nuevas tecnologías, pero eso no quiere decir que deban ir directamente a la basura y que no tengan la oportunidad de transformarse en otro dispositivo o elemento para el hogar.

Si bien este proceso requiere un trabajo creativo y manual, el proceso se puede hacer desde casa y crear ideas como lámparas, led, monitores de consolas antiguas o piezas de arte.

Cómo convertir un televisor antiguo en un nuevo dispositivo

Lámpara y minibar

La versatilidad de los televisores CRT (Cathode Ray Tube) impulsa nuevas formas de revalorizarlos. Convertirlos en lámparas LED es una de las opciones más populares. Para emprender este proyecto, se requiere un proceso detallado: primero, limpiar el exterior del televisor y desmontar cuidadosamente el contenido interno, protegiéndose con guantes y usando destornilladores adecuados.

Una vez liberada la carcasa, se instalan tiras LED adhesivas y una fuente de alimentación compatible, lo que permite que el televisor se transforme en un original punto de luz de estética retro. Personalizar la carcasa con pintura o accesorios refuerza el carácter único del nuevo dispositivo, fusionando lo nostálgico con lo moderno.

Convertir un televisor antiguo en minibar doméstico ofrece una solución funcional y sorprendente para almacenar botellas y accesorios.

Otra alternativa consiste en reconvertir la estructura en un minibar doméstico: basta con limpiar el interior y acondicionarlo para almacenar botellas, vasos y pequeños accesorios, sorprendiendo a los invitados con una pieza funcional y decorativa.

Para quienes buscan opciones más lúdicas, reutilizar la carcasa como refugio para mascotas abre la posibilidad de incluir una cama interior para gatos o perros pequeños, aprovechando la robustez y el diseño de estos antiguos equipos.

Monitor retro y ampliaciones de PC

La tendencia actual también revaloriza las cualidades técnicas de algunos televisores antiguos. En especial, los modelos CRT son apreciados por aficionados a los videojuegos clásicos por la fidelidad visual que ofrecen para consolas como NES, Sega Genesis o Super Nintendo. Su baja latencia y formato nativo aseguran una experiencia auténtica, sobre todo buscada por coleccionistas y gamers entusiastas.

Otros tipos de televisores más recientes, como los de panel LCD o plasma, pueden seguir manteniendo una función tecnológica si aún conservan su operatividad.

Los monitores CRT son valorados por gamers y coleccionistas por su fidelidad visual y baja latencia en consolas clásicas.

Utilizarlos como segundo o tercer monitor en una configuración de escritorio resulta una alternativa accesible y efectiva para ampliar el espacio de trabajo o entretenimiento, solo requiere la conexión adecuada mediante cables HDMI o adaptadores RCA según sea el caso.

Asimismo, el potencial decorativo se suma a la lista de ventajas. Convertir un televisor antiguo en una obra de arte o pieza de exposición vintage puede aportar carácter a cualquier ambiente. Integrarlos a escritorios como espacio de guardado o exhibición enfatiza su diseño retro y prolonga su presencia en el hogar más allá de su función original.

Reciclaje responsable y donación

Muchas instituciones aceptan la entrega de televisores antiguos como donación, siempre que cumplan con ciertos requisitos de funcionamiento y tamaño. Este acto, además, puede facilitar el proceso de descarte, ya que algunas organizaciones locales gestionan el retiro del electrodoméstico directamente desde el domicilio.

En caso de que el equipo ya no funcione, sus componentes internos—altavoces, transformadores, placas electrónicas y carcasas—pueden ser aprovechados en distintos proyectos de tecnología y electrónica o ser entregados en centros de reciclaje electrónico especializados.

El reciclaje responsable de televisores antiguos evita la dispersión de sustancias peligrosas y reduce la huella ambiental.

Estos centros garantizan el tratamiento responsable de los residuos, evitando la dispersión de sustancias peligrosas y contribuyendo a la reducción de la huella ambiental.

Los programas ofrecidos por fabricantes y administraciones locales han simplificado las opciones de reciclaje para los usuarios, poniendo a disposición puntos limpios y campañas de recolección periódica. De este modo, el ciclo del televisor concluye de manera segura y sostenible, reinsertando los materiales aprovechables en nuevos procesos productivos en otros entornos.