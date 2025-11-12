Tecno

Guía para saber si comprar un vehículo manual o uno automático

La elección entre ambos tipos de transmisión depende de aspectos como el consumo de combustible, costos de reparaciones o mantenimiento, comodidad al conducir y el precio

Guardar
El mercado tiene múltiples modelos
El mercado tiene múltiples modelos con diferentes prestaciones que se adaptan a diferente tipo de usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección entre vehículos automáticos y manuales continúa generando debate entre conductores de distintas partes del mundo, impulsada tanto por preferencias personales como por diferencias técnicas que inciden directamente en el costo y la experiencia de conducción.

De acuerdo con BMW, la decisión final suele depender de factores como el precio inicial, el mantenimiento y el consumo de combustible, elementos que pueden determinar el valor de la inversión y el riesgo de futuras reparaciones.

Mientras que los automáticos han incrementado su popularidad gracias a la comodidad y la facilidad de uso que ofrecen, los manuales mantienen su vigencia entre quienes priorizan una conexión más directa con el vehículo, una preferencia que se observa sobre todo en regiones como Europa y América Latina.

Cómo funcionan los autos manuales

Todos los conductores aprenden a
Todos los conductores aprenden a conducir en autos con embrague. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En estos modelos, el conductor debe operar una palanca de cambios y un pedal de embrague, lo que permite seleccionar manualmente la marcha adecuada según la velocidad.

Las marchas, numeradas del uno al cinco o seis según el modelo, incluyen una reversa identificada con la letra R. La primera marcha proporciona la mayor potencia para el arranque, mientras que las superiores facilitan alcanzar velocidades más altas.

Qué ventajas y desventajas tiene conducir un vehículo manual

Entre las ventajas de los autos manuales destaca su menor consumo de combustible respecto a los automáticos. Según BMW, esta diferencia ronda el 5%, aunque puede variar en función del tipo de combustible y la antigüedad del vehículo.

El menor consumo de combustible
El menor consumo de combustible de los autos manuales, hasta un 5% menos, representa una ventaja clave frente a los automáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el conductor de un manual dispone de mayor control sobre el comportamiento del auto, lo que le permite ajustar las revoluciones y emplear el freno motor para reducir el desgaste de los frenos. Esta capacidad de intervención directa resulta apreciada por quienes buscan optimizar el rendimiento y la respuesta del vehículo.

No obstante, los manuales presentan ciertas limitaciones. BMW señala que suelen requerir más reparaciones mecánicas que los automáticos, lo que puede elevar los costos de mantenimiento a largo plazo. A pesar de ello, su precio inicial más bajo los hace una alternativa atractiva para quienes desean reducir gastos en la compra.

En qué se diferencian los vehículos automáticos de los convencionales

La caja de cambios automática
La caja de cambios automática elimina la necesidad de cambiar de marcha manualmente y facilita la conducción en trayectos urbanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal característica de los vehículos automáticos reside en la caja de cambios automática, que elimina la necesidad de cambiar de marcha manualmente.

Este sistema utiliza letras para identificar las posiciones de la transmisión: P para estacionar, R para reversa, N para punto muerto y D para conducir. En la posición D, el vehículo selecciona automáticamente la marcha adecuada según la velocidad y las condiciones del camino.

Cuánto combustible consume un vehículo automático a comparación de uno manual

Una de las dudas más habituales entre quienes evalúan adquirir un vehículo automático es si este tipo de transmisión implica un mayor consumo de combustible. BMW detalla que la causa principal de un mayor consumo de combustible radica en la imposibilidad de que el conductor controle directamente el cambio de marchas.

Los automáticos presentan mayores ventajas
Los automáticos presentan mayores ventajas en mantenimiento y menos reparaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de este aspecto, los vehículos automáticos ofrecen ventajas en el ámbito del mantenimiento. Según BMW, los discos y pastillas de freno suelen tener una vida útil más prolongada en comparación con los manuales, lo que puede representar un ahorro en reparaciones y reemplazos a largo plazo.

Asimismo, estos vehículos resultan muy adecuados para quienes buscan comodidad y facilidad de uso en espacios urbanos con tráfico denso, y presentan una mayor durabilidad en ciertos componentes.

Por estos motivos, la decisión entre un vehículo manual o automático debe considerar no solo el costo inicial y el consumo de combustible, allí entra en juego el tipo de uso previsto y las prioridades del conductor, aspectos que, según todos los fabricantes, determinan la conveniencia de cada opción.

Temas Relacionados

CompraVehículoVehículo automáticoCombustibleComodidadTecno Autos y MovilidadLo último en tecnología

Últimas Noticias

Desactiva tu cuenta de WhatsApp si te roban el móvil: instrucciones paso a paso

Mantener activada la verificación en dos pasos en WhatsApp y asegurarte de tener un PIN o método biométrico en el móvil ayudarán a dificultar el acceso no autorizado

Desactiva tu cuenta de WhatsApp

Cuatro claves para identificar que te van a robar en un mensaje de texto o SMS

Si un ciberdelincuente obtiene acceso a información privada como nombres, números de teléfono o contraseñas, puede tomar el control de cuentas bancarias, redes sociales y otros servicios personales en minutos

Cuatro claves para identificar que

Cómo identificar que hay personas hechas con IA en un video o una foto para evitar estafas

Los ciberdelincuentes usan inteligencia artificial para imitar rostros y voces con alto realismo, suplantar identidades y elaborar perfiles fraudulentos en redes sociales o en sitios de compra en línea

Cómo identificar que hay personas

OpenAI ahora quiere competir con servicios en la nube para empresas tras el liderazgo de ChatGPT

Sam Altman explicó que su compañía se encuentra en una fase de evaluación para vender “capacidad de cómputo más directa” a compañías

OpenAI ahora quiere competir con

Cómo se utiliza la IA generativa en el sector bancario

Esta tecnología está detrás de muchas de las interacciones con tu banco, como cuando consultas por una tarjeta de crédito o revisas movimientos inusuales en tu cuenta de ahorros

Cómo se utiliza la IA
DEPORTES
La lluvia de elogios del

La lluvia de elogios del director de Alpine a Colapinto: las razones detrás de su continuidad y el deseo para 2026

Escándalo en Chile por la filtración de supuestos chats eróticos de Gary Medel: “Mándame un video rico”

El gesto del Chino Maidana con un humilde gimnasio de boxeo en Santa Fe: “Esa empatía no se compra, se vive”

El ping pong a Messi que se hizo viral: la respuesta que ilusiona a los fanáticos argentinos antes del Mundial 2026

La lapidaria crítica de Horacio Pagani a Oscar Ruggeri: “Es el más grande traidor”

TELESHOW
La emotiva anécdota que provocó

La emotiva anécdota que provocó que Homero Pettinato quisiera regresar con Sofía Gonet

Locura por Johnny Depp en La Plata: de la multitud esperando por él a su distinción como Visitante Ilustre

Fantino, feliz tras operarse del talón de Aquiles

Jimena Barón contó que enfrenta un cuadro de dermatitis desde hace un mes: “Es enloquecedor”

El conmovedor mensaje de Gianinna Maradona luego de declarar en el jury contra la jueza Makintach: “Con el corazón en la mano”

INFOBAE AMÉRICA

Irán enfrenta la peor crisis

Irán enfrenta la peor crisis hídrica en seis décadas y Teherán podría quedarse sin agua

Científicos advierten sobre el impacto ambiental del deterioro acelerado del lago Tonle Sap, en Camboya

Debilitar, el claro plan de Petro

El G7 ratificó su respaldo a Ucrania y denunció el papel del régimen de China como facilitador clave de la guerra rusa

Macron se distanció del pacto Unión Europea-Mercosur y prometió un “no rotundo” mientras crece la presión en Europa