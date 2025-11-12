Cómo mover tus imágenes y videos del iPhone a un PC Windows sin complicaciones

Otra alternativa es utilizar la aplicación Fotos de Windows 11. (Windows / Apple)

Transferir fotos y videos desde un iPhone a un ordenador es una tarea frecuente para quienes desean liberar espacio, organizar archivos o editar sus recuerdos con mayor comodidad. Ya sea que uses un PC con Windows o un Mac, existen métodos sencillos y seguros que facilitan la migración de imágenes y videos, adaptándose tanto a grandes volúmenes como a transferencias puntuales.

Pasar fotos y videos del iPhone al PC: opciones rápidas y seguras

Si tu equipo funciona con Windows, el procedimiento más directo es conectar el iPhone mediante un cable USB. Una vez desbloqueado el dispositivo y concedidos los permisos necesarios, aparecerá tu teléfono como una unidad más en el apartado “Este PC”.

Dentro, encontrarás la carpeta DCIM con subcarpetas organizadas por fechas y formatos que contienen todas tus fotos y videos. Solo tienes que copiar los archivos seleccionados y pegarlos en la carpeta de destino en tu ordenador.

Para quienes aprovechan la nube, Apple permite sincronizar fotos a través de iCloud. REUTERS/Manuel Orbegozo

Otra alternativa es utilizar la aplicación Fotos de Windows 11. Al conectar el iPhone, abre la app y selecciona el botón “Importar”. Desde allí puedes elegir las imágenes que quieras transferir o importar toda la galería de una sola vez, lo cual es práctico para una copia completa de tus recuerdos.

Para quienes aprovechan la nube, Apple permite sincronizar fotos a través de iCloud, ya sea en su modalidad gratuita (5 GB) o con iCloud+. Basta con acceder a iCloud.com desde cualquier navegador en Windows, iniciar sesión y seleccionar la sección Fotos para descargar directamente los archivos al equipo. Esta alternativa es especialmente útil cuando no cuentas con un cable a mano o necesitas acceder desde varios dispositivos.

Sincronización y transferencia entre iPhone y Mac: ecosistema Apple integrado

Para usuarios de Mac, el proceso resulta aún más simple gracias a la integración del ecosistema Apple. Con solo utilizar un cable Lightning o USB-C, puedes abrir la app “Captura de imagen” y seleccionar las fotos y videos a transferir. Alternativamente, AirDrop posibilita transferencias instantáneas y sin cables entre iPhone y Mac, ideal para pocos archivos y para quienes valoran la rapidez.

Si usas Windows, lo más sencillo es conectar el iPhone al computador con un cable USB. MICROSOFT

La sincronización automática con iCloud también está disponible, permitiendo ver y gestionar toda la fototeca desde la aplicación Fotos en el Mac. Es importante recordar que cualquier modificación se replicará entre todos los dispositivos conectados a la misma cuenta de Apple ID.

Si quieres descargar las imágenes localmente, basta con arrastrarlas desde la app Fotos al escritorio o a cualquier carpeta del ordenante.

Consejos útiles y advertencias

Sea cual sea el método elegido, resulta importante prestar atención al espacio de almacenamiento disponible y a los permisos de acceso del dispositivo. Cuando utilices iCloud, revisa que no superes el límite asignado al plan gratuito y ten presente que borrar archivos en el ordenador podría suponer la eliminación también en el iPhone si se sincronizan por la nube.

El iPhone Air se distingue por su diseño delgado en comparación con otros modelos de iPhone. (Reuters)

Al finalizar la transferencia, podrás organizar, editar o archivar tus fotos y videos con mayor comodidad y sin preocuparte por el almacenamiento limitado de tu iPhone. Estos métodos te aseguran que tus recuerdos estarán siempre al alcance y bajo control, listos para disfrutarlos en cualquier momento y desde cualquier plataforma.

Por qué es más fácil transferir archivos de un iPhone a una Mac

Transferir archivos de un iPhone a una Mac resulta más sencillo gracias a la integración nativa entre ambos dispositivos dentro del ecosistema de Apple. Funciones como AirDrop permiten enviar fotos, documentos y otros archivos de forma inalámbrica y directa, sin necesidad de aplicaciones externas ni configuraciones complejas.

Además, herramientas como iCloud Drive sincronizan automáticamente los archivos almacenados en ambos equipos, facilitando el acceso inmediato desde cualquier dispositivo asociado con la misma cuenta de Apple. Esta conectividad simplificada agiliza la gestión de archivos y brinda una experiencia unificada para el usuario, optimizando tanto el tiempo como la eficiencia en el intercambio de información.