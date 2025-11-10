Elimina todas las aplicaciones e información innecesaria de Windows 11 con estos trucos y mejora tu PC

El bloatware en Windows 11 afecta el rendimiento y la privacidad de los usuarios, pero existen herramientas para eliminarlo fácilmente. (MICROSOFT)

Al igual que sucede en celulares, el sistema operativo en computadores también tiene archivos o aplicaciones innecesarias conocidas como bloatware, algo que podemos eliminar en Windows 11 y mejorar el rendimiento del dispositivo sin realizar mayores configuraciones.

Para lograrlo existen diferentes apps que permiten deshacerse de funciones intrusivas, mejorar la privacidad y personalizar la plataforma lejos de las imposiciones de Microsoft.

Aplicaciones para borrar contenido innecesario en Windows 11

Winaero Tweaker

Esta aplicación permite que el usuario decida qué funciones conservar y cuáles eliminar del sistema operativo. Aunque su interfaz parece sencilla, esta herramienta concentra un conjunto muy amplio de funciones diseñadas tanto para ajustar el aspecto visual como para mejorar el rendimiento mediante la desactivación de componentes innecesarios.

Entre sus características más relevantes, se encuentra la posibilidad de desactivar la recopilación automática de datos, la telemetría y las aplicaciones o juegos añadidos por Microsoft sin permiso del usuario.

Winaero Tweaker permite personalizar Windows 11 y desactivar funciones innecesarias, mejorando la experiencia y la seguridad del sistema operativo. (MICROSOFT)

Permite también intervenir en áreas delicadas del sistema, como la administración de actualizaciones automáticas o la desactivación de la herramienta de seguridad Windows Defender. Sin embargo, se recomienda precaución y no modificar funciones desconocidas, debido a las posibles implicancias de alterar configuraciones importantes del sistema operativo.

O&O ShutUp10++

O&O ShutUp10++ pone un énfasis primordial en reforzar la privacidad del usuario dentro de Windows 11. Nació originalmente como un complemento para Windows 10, pero actualmente cubre todas las necesidades presentes en la última versión del sistema operativo.

Esta aplicación permite modificar y controlar aquellas opciones relacionadas con la recolección de datos, la seguridad y los servicios vinculados a la privacidad que, por defecto, Microsoft suele mantener habilitados.

Ofrece la oportunidad de desactivar servicios de localización, eliminar la telemetría de Microsoft Office, y bloquear el envío de diagnósticos a servidores remotos. Incluso es posible neutralizar completamente Microsoft Copilot, el asistente inteligente que Microsoft intenta integrar en toda la experiencia de usuario.

La aplicación O&O ShutUp10++ refuerza la privacidad en Windows 11 al permitir controlar la recolección de datos y desactivar servicios intrusivos de Microsoft. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La herramienta presenta una amplia lista de opciones, cada una acompañada de un interruptor que permite activar o desactivar la función en cuestión. La presencia de un sistema de códigos de colores agiliza la toma de decisiones: según la recomendación del equipo desarrollador, cada cambio posible aparece marcado en verde, amarillo o rojo, indicando su nivel de seguridad o conveniencia.

La app se descarga desde el sitio oficial, no requiere instalación compleja, y se pone en funcionamiento al instante, facilitando tanto la personalización básica como los ajustes avanzados sin complicaciones.

Win11Debloat

Para aquellos usuarios que buscan una solución más directa y automatizada, el script Win11Debloat representa una opción eficiente orientada a eliminar bloatware, telemetría y configuraciones predeterminadas poco deseables en Windows 11.

No presenta una interfaz gráfica tradicional. En cambio, funciona a través de la convocatoria de comandos en PowerShell, lo que otorga un control avanzado y es idóneo para administradores de sistemas, responsables informáticos y usuarios experimentados que manejan varios equipos a la vez.

W10Privacy ayuda a proteger los datos personales en Windows 11 mediante la gestión detallada de configuraciones de privacidad y servicios del sistema. (foto: Robotina.us)

El script guía al usuario por medio de la terminal, proponiendo acciones para eliminar aplicaciones instaladas por defecto, limpiar registros de telemetría, deshabilitar la recopilación de datos y suprimir configuraciones de publicidad interna.

Otra característica es la posible exclusión de funciones de inteligencia artificial, como Copilot, y la modulación de la barra de tareas, el Explorador de Windows y el menú Inicio, con el propósito de devolver el sistema a un estado más limpio y controlable.

El uso de Win11Debloat requiere descargar el script y ejecutarlo en PowerShell con los permisos necesarios. El usuario elige, paso a paso, qué acciones concretar o descartar.

W10Privacy

La protección de datos personales y la administración de servicios siguen siendo una preocupación mayor entre los usuarios de Windows 11. Y W10Privacy está orientado a cerrar las brechas relacionadas con la privacidad y la protección de la información.

El uso de scripts como Win11Debloat facilita la limpieza y personalización de varios equipos con Windows 11 de forma rápida y eficiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación categoriza todas las funciones potencialmente conflictivas bajo etiquetas como privacidad, aplicaciones por defecto, telemetría, búsquedas, redes, servicios del sistema, y más.

Al iniciar W10Privacy, el programa solicita privilegios de administrador para acceder a las configuraciones más sensibles del sistema operativo. Cada opción disponible explica el objetivo y la función que desempeña, facilitando la comprensión de los riesgos y beneficios de modificar determinados elementos.

El software se orienta tanto a usuarios domésticos como a profesionales del sector informático, quienes valoran la posibilidad de aplicar políticas de privacidad a medida y administrar la presencia de componentes no esenciales.

Para comenzar el proceso, basta instalar la aplicación, elegir las categorías de interés y activar o desactivar las funciones mediante casillas de verificación.