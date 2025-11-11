Cuándo es el Black Friday 2025 en Colombia

El Black Friday es uno de los eventos de descuentos más esperados del año y en 2025 será el 28 de noviembre. (Imagen ilustrativa Infobae)

El Black Friday es uno de los eventos comerciales más esperados del año. En 2025, se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre, y está especialmente dirigido a quienes desean adelantar las compras de regalos navideños o aprovechar ofertas exclusivas en tecnología, moda, electrodomésticos y más.

Además, a esta temporada de rebajas se suma el CyberMonday, que tendrá lugar el lunes 1 de diciembre. Este evento se centra en promociones y descuentos exclusivos para compras en línea, permitiendo acceder a oportunidades únicas desde la comodidad del hogar.

Tanto Black Friday como Cyber Monday ofrecen la posibilidad de adquirir productos a precios reducidos, siendo ideales para anticipar las compras de fin de año y aprovechar al máximo el presupuesto disponible.

Cuál es el origen del Black Friday

El Black Friday tiene su origen en Estados Unidos y se celebra el día después de Acción de Gracias, es decir, el cuarto viernes de noviembre.

El término “Black Friday” surgió en la ciudad de Filadelfia en la década de 1960, cuando la policía usó esta expresión para describir el intenso tráfico de personas y vehículos que inundaba las calles tras la festividad, debido a la avalancha de compras.

Más tarde, la explicación más extendida relaciona el nombre con el momento en que los comercios pasan de estar “en números rojos” (pérdidas) a estar “en números negros” (ganancias), gracias al fuerte aumento de ventas durante esa jornada.

Con el tiempo, Black Friday se consolidó como el inicio de la temporada de compras navideñas y se expandió internacionalmente, convirtiéndose en una fecha clave para comerciantes y consumidores en todo el mundo, que esperan este día para aprovechar grandes ofertas y descuentos.

Cómo aprovechar las ofertas de Black Friday

Para aprovechar al máximo las ofertas del Black Friday, es recomendable seguir algunas estrategias sencillas que te ayudarán a comprar de forma inteligente y segura:

Haz una lista de lo que necesitas: Define tus prioridades y establece un presupuesto antes de comenzar a comprar para evitar gastos innecesarios. Investiga precios previamente: Revisa el valor de los productos antes del evento y compáralos en diferentes tiendas. Así podrás identificar verdaderos descuentos y evitar ofertas engañosas. Actúa con rapidez: Muchas de las mejores ofertas tienen unidades limitadas. Si encuentras una promoción realmente conveniente, no tardes en decidir. Suscríbete a boletines y alertas: Registrarte en las páginas de tus tiendas favoritas puede darte acceso a promociones exclusivas y notificaciones anticipadas. Verifica la política de devoluciones: Asegúrate de conocer los plazos y condiciones para devolver productos si fuera necesario. Utiliza medios de pago seguros: Prefiere tarjetas reconocidas y plataformas de pago confiables para proteger tus datos personales. Aprovecha las compras en línea: Muchas tiendas lanzan ofertas online antes que en sus locales, facilitando la comparación de precios y evitando aglomeraciones.

Siguiendo estos consejos, podrás disfrutar de las mejores oportunidades del Black Friday y hacer compras más inteligentes.

En qué se diferencia el Black Friday del Cyber Monday

El Black Friday y el Cyber Monday son dos grandes eventos de descuentos que marcan el inicio de la temporada de compras navideñas, pero existen diferencias clave entre ambos:

Fecha.

El Black Friday se celebra el viernes siguiente al Día de Acción de Gracias (el cuarto viernes de noviembre), mientras que el Cyber Monday ocurre el lunes inmediatamente después.

Enfoque.

Tradicionalmente, el Black Friday está orientado a ofertas tanto en tiendas físicas como en plataformas online, aunque en los últimos años el comercio electrónico ha cobrado mayor protagonismo.

Por su parte, el Cyber Monday nació enfocado exclusivamente en compras por Internet, con descuentos y promociones especiales en tiendas online.

Tipos de productos.

Durante el Black Friday destacan las promociones en tecnología, electrodomésticos, moda y artículos para el hogar. En el Cyber Monday suelen prevalecer ofertas en productos electrónicos, gadgets y servicios digitales.

Duración y dinámica.

El Black Friday puede extenderse durante todo el fin de semana, mientras que el Cyber Monday concentra las ofertas en un solo día, dirigido principalmente a quienes buscan aprovechar descuentos sin salir de casa.