Cómo activar las alertas de terremotos de Google en tu celular Android paso a paso

Conoce cómo activar la alerta de sismo de Google.

Google ha convertido millones de teléfonos Android en una gigantesca red mundial capaz de detectar terremotos en cuestión de segundos. Gracias al sistema Android Earthquake Alerts System, los usuarios pueden recibir avisos automáticos antes o durante un sismo, utilizando únicamente los sensores integrados en sus celulares. La función ya está disponible en dispositivos Android compatibles y puede activarse desde la configuración del teléfono.

El sistema utiliza los acelerómetros presentes en más de 2.000 millones de smartphones Android para identificar vibraciones similares a las de un terremoto. Cuando varios dispositivos detectan movimientos coincidentes en una misma zona, Google procesa esa información y envía alertas rápidas a los usuarios cercanos al epicentro.

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Aunque esta tecnología no predice terremotos, sí puede ofrecer segundos de anticipación antes de que lleguen las ondas más fuertes del movimiento sísmico. Ese breve margen puede ser suficiente para alejarse de ventanas, detener un vehículo o buscar protección.

Google cuenta con un sistema que puede detectar terromotos en pocos segundos. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / Google)

La herramienta volvió a cobrar relevancia tras recientes sismos registrados en distintos países de América Latina, donde muchos usuarios comenzaron a compartir capturas de las notificaciones enviadas automáticamente por Android.

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Cómo funciona el sistema de alertas de terremotos de Google

El Android Earthquake Alerts System aprovecha el hardware de los teléfonos Android para detectar pequeños movimientos en tiempo real. Cada smartphone actúa como un “mini sismógrafo” gracias al acelerómetro que normalmente se utiliza para rotar la pantalla o detectar movimientos del dispositivo.

Cuando muchos teléfonos detectan simultáneamente vibraciones compatibles con un terremoto, Google analiza los datos y determina si realmente se trata de un evento sísmico. Si el sistema lo confirma, se envían alertas automáticas a los usuarios que podrían verse afectados.

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Google desarrolló un sistema para detectar terremotos. (Foto: Google)

Dependiendo de la magnitud y cercanía del sismo, las notificaciones pueden aparecer de dos maneras:

Una alerta informativa para movimientos leves.

Una alerta crítica a pantalla completa para terremotos más intensos.

La compañía explica que la función trabaja especialmente bien en regiones donde no existen redes sísmicas tradicionales o donde los sistemas oficiales son limitados.

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Paso a paso: cómo activar las alertas de terremotos en Android

Para utilizar esta herramienta es necesario contar con un teléfono Android actualizado y con los servicios de Google habilitados. Activar la función toma menos de un minuto.

Paso 1: abrir la configuración del teléfono

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Ingresa a la aplicación de “Configuración” o “Ajustes” de tu dispositivo Android.

Paso 2: entrar en “Seguridad y emergencia”

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Dentro del menú, busca la opción “Seguridad y emergencia”. Allí aparecerán diferentes herramientas relacionadas con alertas y emergencias del sistema.

Paso 3: activar “Alertas de terremotos”

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Selecciona “Alertas de terremotos” y activa la función.

En algunos teléfonos la ruta puede variar ligeramente. Si no encuentras el menú:

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Ve a “Ubicación”.

Luego entra en “Avanzada”.

Finalmente activa “Alertas de terremotos”.

Una vez habilitada, el celular comenzará a recibir notificaciones automáticas cuando Google detecte actividad sísmica cercana.

Los celulares Android pueden emitir alertas de terremotos segundos antes de un sismo, ayudando a prevenir daños y proteger vidas. (Infobae)

Qué ocurre si no tienes Android

Google también permite consultar información sísmica desde la web. Si una persona no tiene un teléfono Android, puede escribir palabras como “temblor” o “terremoto” directamente en el buscador de Google.

Cuando existe un sismo detectado recientemente, el buscador muestra información actualizada sobre magnitud, ubicación y hora del evento. En algunos casos también aparecen mapas y recomendaciones básicas de seguridad.

La importancia de mantener el celular actualizado

Para que las alertas funcionen correctamente, Google recomienda mantener actualizado el sistema operativo Android y los servicios del dispositivo.

Además, es importante:

Tener activada la ubicación.

Permitir las notificaciones de emergencia.

Mantener conexión a internet o red móvil.

Si el teléfono tiene restricciones de ahorro de energía muy agresivas, algunas alertas podrían retrasarse.

Una vista elevada de una ciudad peruana revela señales de alarma sísmica y carteles de evacuación prominentes, con un cielo nublado que acentúa la sensación de tensión urbana ante un posible evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sistema que busca ganar segundos clave

El Android Earthquake Alerts System se ha convertido en una de las mayores redes de detección sísmica del planeta gracias al enorme número de dispositivos Android activos en el mundo.

Aunque no reemplaza a los sistemas oficiales de monitoreo geológico, sí funciona como una herramienta complementaria capaz de advertir rápidamente sobre movimientos telúricos. En situaciones de emergencia, incluso unos pocos segundos pueden marcar una diferencia importante.