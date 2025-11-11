Consejos para aprovechar al máximo las ofertas de Black Friday sin gastar mucho dinero

Los dispositivos como ordenadores han facilitado las transacciones en línea durante las fechas de descuentos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Se acerca una de las jornadas más esperadas por los compradores de todo el mundo: el Black Friday. En este evento, comercios físicos y digitales despliegan una amplia gama de descuentos, promociones y precios reducidos en miles de productos.

No obstante, la emoción puede traducirse en gastos innecesarios y riesgos financieros. Se debe considerar que la clave para obtener el máximo beneficio no se limita a identificar la rebaja más vistosa.

La planificación, el control de las finanzas personales y la verificación de la seguridad durante las compras online se convierten en factores claves para lograr una experiencia positiva. A continuación, cinco preguntas centrales guían los principales consejos para participar en el Black Friday de forma efectiva y prudente.

Cómo definir el presupuesto correcto antes de aprovechar las ofertas de productos

El manejo de las finanzas personales es clave sobre todo antes de realizar una gran inversión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación comienza con un cálculo honesto del dinero disponible para gastar. Según Nu Colombia, establecer un cupo máximo para las compras resulta fundamental.

Utilizar una aplicación bancaria permite delimitar el monto exacto destinado a las compras navideñas o de fin de año. Este procedimiento puede complementarse con listas detalladas que diferencien entre bienes realmente necesarios y simples deseos pasajeros.

Por qué conviene comparar precios antes del Black Friday

La comparación de precios antes del Black Friday impide caer en falsas promociones. Según el estudio de Idealo realizado en 2021, se ha visto que más del 60% de los usuarios sospecha ajustes previos al alza en los precios por parte de muchos comercios, para luego aparentar grandes descuentos.

Se debe revisar el valor del producto antes de la fecha de rebajas. (Imagen ilustrativa Infobae)

La pauta a seguir consiste en monitorear productos de interés durante días o semanas previas al evento. Crear un registro permite tener certeza sobre el valor real de los artículos y distinguir entre descuentos genuinos y maniobras comerciales.

Qué estrategias ayudan a evitar compras por impulso o innecesarias

Una de las tácticas más efectivas, señalada por Banco BBVA, consiste en elaborar una lista de prioridades. Ubicar necesidades reales en la parte superior y deseos sin urgencia hacia el final puede marcar la diferencia.

Un experto en finanzas personales sugiere preguntarse si cada artículo es verdaderamente indispensable. Diferenciar entre lo que se quiere y lo que se necesita ayuda a ordenar el consumo durante jornadas de descuentos.

En ocasiones los usuarios se dejan llevar por los impulsos y compran cosas innecesarias. (Imagen ilustrativa Infobae)

También, la previsión es útil para enfrentar tentaciones de último minuto. Una lista clara y un presupuesto definido eliminan la improvisación y evitan sumar productos innecesarios solo para alcanzar ciertos montos o beneficios adicionales como envíos gratuitos.

Cómo proteger los datos y evitar fraudes en compras online durante el Black Friday

El crecimiento del comercio electrónico incrementa el riesgo de ciberataques. Para reducir la exposición, Nu Colombia sugiere el uso de tarjetas virtuales.

Desde la aplicación, los clientes pueden generar versiones digitales de su tarjeta principal, con fecha de expiración limitada, destinadas exclusivamente a compras por internet. Así, la tarjeta principal queda resguardada y cada transacción suma una capa adicional de seguridad.

Establecer límites en la tarjeta es clave para cuidar la estabilidad financiera. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta táctica es útil al tratar con tiendas poco conocidas o plataformas fuera del ambiente habitual. Además, la actualización de contraseñas, la verificación del protocolo HTTPS en las páginas y la confirmación de políticas de privacidad blindan la experiencia.

Otros consejos emitidos por las entidades financieras incluyen revisar cuidadosamente las normas de devolución de cada producto antes de concretar las compras.

Por qué se debe revisar las tasas de interés y considerar el momento de comprar

Algunas instituciones bancarias ofrecen tasas de interés reducidas para compras realizadas durante el Black Friday. Este beneficio puede ser aprovechado siempre que el consumidor esté seguro de cumplir con los pagos en los plazos previstos.

Asimismo, es clave no precipitarse. Algunas tiendas extienden promociones a lo largo del mes o presentan rebajas equivalentes en otras fechas clave. Adquirir algo solo por estar en oferta podría no ser lo adecuado si no se requería de antemano.