Tecno

Cómo la inteligencia artificial se vuelve más accesible y ofrece nuevas oportunidades para profesionales de todo el mundo

En el nuevo episodio de “Mel Robbins Podcast”, la experta en inteligencia artificial Allie K. Miller habló sobre cómo esta tecnología está transformando la educación, el trabajo y las posibilidades de desarrollo personal

Guardar
La inteligencia artificial revoluciona la
La inteligencia artificial revoluciona la vida diaria y el trabajo, abriendo nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional (captura de video)

La inteligencia artificial se ha consolidado como una tecnología capaz de transformar la vida diaria y el trabajo a un ritmo sin precedentes. En un episodio reciente de Mel Robbins Podcast, la conductora y la experta Allie K. Miller analizaron el impacto de la IA en tareas diarias, los desafíos en su adopción, especialmente en cuestiones de género, y las oportunidades que ofrece para el futuro.

Miller destacó que la IA es, en esencia, un sistema diseñado para “imitar las capacidades humanas”, abarcando desde funciones complejas como la conducción autónoma hasta tareas cotidianas, como el filtrado de correos electrónicos o el uso de una aspiradora inteligente en el hogar.

La especialista subrayó que la tecnología nunca había sido tan accesible, ya que personas sin formación en programación pueden aprovecharla en campos como el marketing, el derecho y las finanzas.

Uno de los avances más notorios es la IA generativa, que permite crear imágenes, textos y videos originales a partir del análisis de grandes volúmenes de datos.

Además, Miller ilustró cómo alguien puede solicitar a un sistema de IA que le ayude a planificar unas vacaciones familiares, considerando múltiples variables personales y preferencias, para recibir recomendaciones personalizadas. “Estos sistemas pueden añadir mucha más acción a tu vida”, afirmó la experta.

a IA generativa permite crear
a IA generativa permite crear imágenes, textos y videos originales, facilitando tareas como la planificación de viajes y la organización del hogar (Imagen ilustrativa Infobae)

El podcast abordó ejemplos concretos en los que se mejora la productividad y calidad de vida. Miller relató el caso de una mujer que, sin experiencia en programación, creó una aplicación con IA para aprender mahjong, lo que le permitió integrarse en una comunidad y fortalecer lazos sociales.

Además, la IA ya se utiliza para organizar menús para personas con restricciones alimentarias, planificar viajes, gestionar el hogar y facilitar la búsqueda de empleo.

Incluso, Robbins contó que en su propio equipo implementan IA para automatizar procesos y aumentar la eficiencia, aunque admitió que aún no la aprovecha a fondo en su ámbito personal.

Brecha de género y consejos para comenzar

La adopción de la inteligencia artificial dista de ser homogénea. Miller advirtió sobre una brecha de género significativa: “Las mujeres están adoptando la IA un 25% menos que los hombres”, señaló en Mel Robbins Podcast.

Según la experta, esta diferencia responde a la escasez de modelos femeninos de referencia en la industria y a que los casos de uso más difundidos suelen alinearse con intereses masculinos.

También mencionó que, según su experiencia, “las mujeres sienten mayor preocupación por la privacidad de los datos y el impacto ambiental de la tecnología”. Esta brecha, explicó, “no solo representa una desventaja individual, sino que implica la posible pérdida de oportunidades sociales y económicas valiosas”.

El Mel Robbins Podcast destaca
El Mel Robbins Podcast destaca la brecha de género en la adopción de la IA, con las mujeres usándola un 25% menos que los hombres

Miller animó a las mujeres y personas cuidadoras a contemplar la IA como un recurso para el empoderamiento y no como motivo de ansiedad. “No hace falta esperar el momento perfecto para empezar; quienes logran avanzar en inteligencia artificial suelen conseguir pequeños triunfos rápidos y crean sistemas adaptables”, remarcó.

Las sugerencias prácticas incluyen usar la IA para resolver microtareas —como la planificación de menús o la búsqueda de rutas eficientes— y aprovechar su potencial como asistente en tiempo real. “Mientras más contexto proporciones en las consultas a la IA, mejores serán las respuestas que recibas”, aconsejó Miller.

Riesgos, precauciones y perspectivas de la inteligencia artificial

El entusiasmo por la IA, advirtió, exige precaución. Miller subrayó los riesgos de “desarrollar una dependencia excesiva, lo que puede deteriorar habilidades cognitivas y favorecer la ausencia de pensamiento crítico”.

Recalcó la importancia de conservar la privacidad de los datos, considerar el impacto ambiental de los grandes modelos y mantener el control sobre la información financiera y personal.

Para quienes se preocupan por la privacidad, sugirió: “Existen modelos de IA de código abierto que puedes ejecutar localmente, sin conexión a la nube”.

La preocupación por la privacidad
La preocupación por la privacidad de los datos y el impacto ambiental influye en la menor adopción de inteligencia artificial por parte de las mujeres (captura de video)

El efecto de la IA sobre el empleo fue otro tema central. Miller reconoció que “la inteligencia artificial está reemplazando algunos puestos de trabajo, pero al mismo tiempo está creando nuevas oportunidades profesionales”.

Y proyectó: “La IA formará parte del trabajo de todos; reemplazará ciertos empleos y generará otros nuevos”.

Quienes integran organizaciones en las que la IA aún no se adopta pueden, según Miller, “tomar la iniciativa en proyectos piloto o, si la resistencia persiste, buscar ambientes más abiertos a la innovación”.

Innovación y empoderamiento: el futuro de la inteligencia artificial

Mirando hacia el futuro, Robbins y Miller coincidieron en que la IA “puede ser una herramienta poderosa para el empoderamiento y la reinvención personal”. La creciente accesibilidad permitirá, en palabras de Miller, “que más personas lleven adelante proyectos e ideas antes inalcanzables”.

La inteligencia artificial automatiza procesos,
La inteligencia artificial automatiza procesos, mejora la eficiencia y ayuda a resolver microtareas cotidianas, como la planificación de menús y la búsqueda de empleo

Miller animó a experimentar, aceptar el error como parte del proceso y enfatizó: “La clave está en emplear la IA como complemento, para fortalecer tu autenticidad y creatividad, nunca como un sustituto de la experiencia humana”.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialAllie K. MillerMel Robbins PodcastBrecha de género en tecnologíaIA en la vida cotidianaIndustria tecnológicaaprendizajeprivacidad de datosMel robbinsNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

Últimas Noticias

Por qué el correo electrónico sigue ganando terreno frente a otras estrategias de marketing digital

En un contexto de competencia creciente en redes sociales y buscadores, el mail recupera protagonismo gracias a su rentabilidad, control directo y capacidad de generar resultados medibles para las empresas

Por qué el correo electrónico

Por qué cruzamos los brazos al conversar: el significado detrás de este gesto según la IA

Para arrojar luz sobre la interpretación de este comportamiento habitual, se consultó a ChatGPT sobre su trasfondo psicológico y social

Por qué cruzamos los brazos

Cómo usar tu teléfono para dar internet a tu computadora de forma sencilla

Tanto en teléfonos Android como en iPhone, es posible habilitar la función de compartir Internet de manera fácil y segura

Cómo usar tu teléfono para

Glosario de tecnología: qué significa Inteligencia Artificial

Conocer términos tecnológicos se ha vuelto indispensable para la vida al usarla en casi todos los ámbitos

Glosario de tecnología: qué significa

Qué hacer después de comprar un iPhone nuevo: pasos y configuración inicial

Si ya tienes un Apple ID en otro iPhone, iPad o Mac, utilizar la misma cuenta permite compartir suscripciones, mensajes, archivos y mucho más

Qué hacer después de comprar
DEPORTES
Las confesiones de Max Verstappen

Las confesiones de Max Verstappen sobre su mentalidad y la familia: “Tener una hija cambió mi manera de tomar malos resultados”

La historia de resiliencia del Changuito Zeballos en Boca Juniors: de las serias lesiones al partido consagratorio ante River

Lo que no se vio del triunfo de Boca ante River: los más aplaudidos, el héroe clásico escondido y el “ida y vuelta” de Riquelme

El detrás de escena de los elogios de Hamilton a Franco Colapinto: la reacción que lo hizo sonreír

Los coletazos de la caída de River en el Superclásico ante Boca: el éxodo que se avecina

TELESHOW
Harvey Keitel describe la esencia

Harvey Keitel describe la esencia argentina luego de filmar en el país: “Hay un duende que reside en el espíritu de la gente”

Pampita vivió el Superclásico desde La Bombonera: sus fotos desde la cancha de Boca

La frase de Peluca Brusca ¿dedicada a Laurita Fernández?: “Mejor pasarlo con gente que te devuelva lo que das”

Desde la cocina de MasterChef Celebrity: los ingredientes y secretos descubiertos del plato más ambicioso de la TV

Wanda Nara sorprendió en el show de Martín Cirio, cantó sus hits y hasta dio un filoso consejo sobre cómo perdonar a un ex

INFOBAE AMÉRICA

La enfermedad invisible que engaña

La enfermedad invisible que engaña incluso a los médicos: qué es el trastorno facticio y cómo detectarlo a tiempo

Quién era Luke Bell, el músico que conquistó Nashville y perdió la batalla contra el fentanilo

La Justicia surcoreana acusó al ex presidente Yoon Suk Yeol de colaborar con el régimen de Corea del Norte

Comienza la COP30 en Brasil: líderes mundiales se reúnen en el Amazonas para reforzar la cooperación frente al cambio climático

El líder sirio Ahmed al-Sharaa se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca tras su exclusión de la lista de terroristas