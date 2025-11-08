Usuarios antiguos de Twitter tienen dos días para actualizar sus cuentas o podrían ser bloqueados

--

La plataforma X, antes conocida como Twitter, ha emitido una advertencia urgente a sus usuarios: quienes utilicen llaves de seguridad físicas o claves de acceso para acceder a sus cuentas disponen de solo dos días, hasta el 10 de noviembre, para actualizar sus credenciales bajo el nuevo dominio x.com.

Si no realizan este cambio, sus cuentas podrían quedar bloqueadas temporalmente. Este ajuste marca el final de la era del dominio twitter.com y forma parte de la transformación impulsada por Elon Musk desde la adquisición de la red social en 2022 y su posterior renombramiento.

La empresa ha aclarado que la transición de dominio no responde a ninguna brecha de seguridad ni incidente similar. El cambio afecta únicamente a quienes emplean YubiKeys y passkeys, y no impacta a otros métodos de autenticación de dos factores, como las aplicaciones autenticadoras.

Elon Musk adquirió Twitter en 2022 y le cambió el nombre a X. (Reuters)

La razón de la actualización es que las llaves de seguridad y passkeys estaban asociadas al dominio anterior, por lo que es necesario volver a registrarlas para que funcionen correctamente bajo x.com.

El grupo de usuarios afectados se limita a quienes utilizan llaves de seguridad físicas o claves de acceso (’passkeys’) para iniciar sesión sin contraseña. Aquellos que emplean otros métodos de autenticación, como aplicaciones generadoras de códigos, no se verán impactados por el cambio y podrán seguir accediendo a sus cuentas sin necesidad de realizar ninguna acción adicional.

La consecuencia directa para quienes no completen la actualización antes del 10 de noviembre será el bloqueo temporal de sus cuentas. Una vez superada la fecha límite, los usuarios que no hayan reenrolado sus llaves de seguridad o passkeys deberán completar el proceso de actualización para recuperar el acceso.

Aviso de la plataforma X a los usuarios antiguos de Twitter. (X.com)

Cómo actualizar llaves de seguridad y claves de acceso

Para quienes deban realizar el cambio, el procedimiento es sencillo. Primero, es necesario verificar el método de inicio de sesión utilizado. Si se emplea una llave de seguridad física o una clave de acceso, probablemente esté vinculado al antiguo dominio.

El siguiente paso consiste en acceder a la configuración de la cuenta: dentro de la sección “Configuración y privacidad”, se debe seleccionar “Seguridad y acceso a la cuenta”, luego “Autenticación de dos factores” y, finalmente, añadir el método bajo el nuevo dominio x.com.

Es importante también actualizar las credenciales guardadas para asegurarse de que los inicios de sesión futuros apunten al dominio correcto.

La consecuencia directa para quienes no completen la actualización antes del 10 de noviembre será el bloqueo temporal de sus cuentas. (Europa Press)

Abandono masivo de la red social

Este ajuste técnico se enmarca en una serie de cambios profundos que ha experimentado la plataforma desde la llegada de Musk. La transición de Twitter a X ha supuesto modificaciones en políticas, funciones y hasta en la dirección ejecutiva, con la reciente salida de Linda Yaccarino como directora general.

Desde 2022, más de 32 millones de usuarios han abandonado la red social, y alternativas como Bluesky han captado a parte de quienes buscan nuevas opciones, sumando más de 15 millones de registros desde noviembre de 2024.

Para quienes consideren dejar X de manera definitiva, el proceso de eliminación de la cuenta es directo. Desde la aplicación móvil, basta con iniciar sesión, acceder al perfil, entrar en “Configuración y soporte”, seleccionar “Configuración y privacidad”, luego “Tu cuenta” y finalmente “Desactivar tu cuenta”.

Tras confirmar la acción con la contraseña, la cuenta quedará desactivada. Existe un periodo de gracia de 30 días durante el cual es posible revertir la decisión y restaurar la cuenta. Si no se accede durante ese plazo, la eliminación será permanente y el nombre de usuario dejará de estar vinculado a la cuenta.