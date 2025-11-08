Tecno

Usuarios antiguos de Twitter tienen dos días para actualizar sus cuentas o podrían ser bloqueados

Esta migración implica un procedimiento obligatorio para quienes emplean formas determinadas de acceder a la plataforma

Guardar
--
--

La plataforma X, antes conocida como Twitter, ha emitido una advertencia urgente a sus usuarios: quienes utilicen llaves de seguridad físicas o claves de acceso para acceder a sus cuentas disponen de solo dos días, hasta el 10 de noviembre, para actualizar sus credenciales bajo el nuevo dominio x.com.

Si no realizan este cambio, sus cuentas podrían quedar bloqueadas temporalmente. Este ajuste marca el final de la era del dominio twitter.com y forma parte de la transformación impulsada por Elon Musk desde la adquisición de la red social en 2022 y su posterior renombramiento.

La empresa ha aclarado que la transición de dominio no responde a ninguna brecha de seguridad ni incidente similar. El cambio afecta únicamente a quienes emplean YubiKeys y passkeys, y no impacta a otros métodos de autenticación de dos factores, como las aplicaciones autenticadoras.

Elon Musk adquirió Twitter en
Elon Musk adquirió Twitter en 2022 y le cambió el nombre a X. (Reuters)

La razón de la actualización es que las llaves de seguridad y passkeys estaban asociadas al dominio anterior, por lo que es necesario volver a registrarlas para que funcionen correctamente bajo x.com.

El grupo de usuarios afectados se limita a quienes utilizan llaves de seguridad físicas o claves de acceso (’passkeys’) para iniciar sesión sin contraseña. Aquellos que emplean otros métodos de autenticación, como aplicaciones generadoras de códigos, no se verán impactados por el cambio y podrán seguir accediendo a sus cuentas sin necesidad de realizar ninguna acción adicional.

La consecuencia directa para quienes no completen la actualización antes del 10 de noviembre será el bloqueo temporal de sus cuentas. Una vez superada la fecha límite, los usuarios que no hayan reenrolado sus llaves de seguridad o passkeys deberán completar el proceso de actualización para recuperar el acceso.

Aviso de la plataforma X
Aviso de la plataforma X a los usuarios antiguos de Twitter. (X.com)

Cómo actualizar llaves de seguridad y claves de acceso

Para quienes deban realizar el cambio, el procedimiento es sencillo. Primero, es necesario verificar el método de inicio de sesión utilizado. Si se emplea una llave de seguridad física o una clave de acceso, probablemente esté vinculado al antiguo dominio.

El siguiente paso consiste en acceder a la configuración de la cuenta: dentro de la sección “Configuración y privacidad”, se debe seleccionar “Seguridad y acceso a la cuenta”, luego “Autenticación de dos factores” y, finalmente, añadir el método bajo el nuevo dominio x.com.

Es importante también actualizar las credenciales guardadas para asegurarse de que los inicios de sesión futuros apunten al dominio correcto.

La consecuencia directa para quienes
La consecuencia directa para quienes no completen la actualización antes del 10 de noviembre será el bloqueo temporal de sus cuentas. (Europa Press)

Abandono masivo de la red social

Este ajuste técnico se enmarca en una serie de cambios profundos que ha experimentado la plataforma desde la llegada de Musk. La transición de Twitter a X ha supuesto modificaciones en políticas, funciones y hasta en la dirección ejecutiva, con la reciente salida de Linda Yaccarino como directora general.

Desde 2022, más de 32 millones de usuarios han abandonado la red social, y alternativas como Bluesky han captado a parte de quienes buscan nuevas opciones, sumando más de 15 millones de registros desde noviembre de 2024.

Para quienes consideren dejar X de manera definitiva, el proceso de eliminación de la cuenta es directo. Desde la aplicación móvil, basta con iniciar sesión, acceder al perfil, entrar en “Configuración y soporte”, seleccionar “Configuración y privacidad”, luego “Tu cuenta” y finalmente “Desactivar tu cuenta”.

Tras confirmar la acción con la contraseña, la cuenta quedará desactivada. Existe un periodo de gracia de 30 días durante el cual es posible revertir la decisión y restaurar la cuenta. Si no se accede durante ese plazo, la eliminación será permanente y el nombre de usuario dejará de estar vinculado a la cuenta.

Temas Relacionados

XTwitterClaves de accesoContraseñasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Qué es un celular gamer y que características diferentes tiene frente a los tradicionales

Estos dispositivos suelen contar con pantalla amplia, además de un sistema de refrigeración que evita el sobrecalentamiento en largas sesiones de juego

Qué es un celular gamer

Cómo cargar el celular cuando se va la luz en casa

Una opción práctica es usar una batería portátil (power bank), siempre que tenga carga disponible

Cómo cargar el celular cuando

Elon Musk lanza una seria advertencia sobre 3I/ATLAS: si impactara la Tierra, “aniquilaría un continente”

De acuerdo con la NASA, este cometa interestelar no implica ningún riesgo para la Tierra

Elon Musk lanza una seria

Lista de animes más vistos en Crunchyroll para ver este fin de semana

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Lista de animes más vistos

GTA 6 se retrasa nuevamente, llega en 2026 y las acciones de Take-Two caen

Según Rockstar Games, el videojuego se lanzará el 19 de noviembre del próximo año. Tendría un precio inicial estimado de USD 80

GTA 6 se retrasa nuevamente,
DEPORTES
Racing vence a Defensa y

Racing vence a Defensa y Justicia por la fecha 15 del Torneo Clausura

El debate que se abrió en la Fórmula 1 por la maniobra a lo “Mario Kart” de Lando Norris en la Sprint del GP de Brasil: “Un error tonto”

Tras el accidente en la sprint, Franco Colapinto largará 18° el GP de Brasil: Pierre Gasly sorprendió y quedó 9°

Rosario Central anunció una importante reforma en el Gigante de Arroyito

Colapinto habló sobre los problemas en su Alpine tras el accidente y se lamentó por quedar 18° en la qualy: “Se sintió medio raro”

TELESHOW
Bizarrap contó cuál es su

Bizarrap contó cuál es su gran sueño: “Les cedo los derechos si quieren”

Clara Alonso presentó a su hijo Gael y conmovió a sus seguidores

Dua Lipa eligió los mejores momentos de su primer show en River: “¡Anoche fue una locura!”

Evangelina Anderson compartió su ritual para atraer el amor tras su separación

La confesión de Cande Ruggeri que sorprendió a Pampita en Los 8 Escalones: “¿Qué te pasa hoy?”

INFOBAE AMÉRICA

Israel se comprometió a recuperar

Israel se comprometió a recuperar los restos de Hadar Goldin, soldado asesinado por los terroristas de Hamas en 2014

La dictadura de Ortega excarceló a cuatro presos políticos que se encontraban desaparecidos en Nicaragua

Relaciones “liana”: el fenómeno emocional que afecta a quienes no saben estar solos

Cyndi Lauper, Outkast y The White Stripes encabezan la generación 2025 del Salón de la Fama del Rock & Roll

Ranking global: la ciudad favorita de los ricos ya no está en Estados Unidos ni en Europa