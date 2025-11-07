Tecno

Nintendo inicia el retiro gradual de Nintendo Switch tras ocho años en el mercado

La compañía orientará sus próximos lanzamientos y desarrollos hacia su nueva consola, mientras Switch quedará relegada a un rol secundario dentro del catálogo disponible

Guardar
Nintendo ahora se va centrar
Nintendo ahora se va centrar en darle más sorporte y videojuegos a Nintendo Switch 2.

Nintendo confirmó que su ciclo de desarrollo interno ya no estará centrado en Nintendo Switch. A partir de ahora, el foco principal estará en Switch 2 y en el negocio que rodeará a la plataforma más reciente de la compañía.

La decisión marca un cambio de era y acelera la retirada de la consola que transformó la estrategia híbrida de la marca desde 2017. Si bien Nintendo asegura que seguirá vendiendo unidades, la orientación creativa y tecnológica da por cerrado el camino de producción principal para Switch.

De acuerdo con la información presentada en su informe financiero trimestral más reciente, el plan forma parte de una reconfiguración de la línea de desarrollo. Nintendo comunicó que las nuevas producciones internas ya se están planificando y construyendo —por diseño— bajo la arquitectura de Switch 2.

Nintendo Switch dejará de recibir
Nintendo Switch dejará de recibir nuevos videojuegos por parte de Nintendo. (Foto: Imagen ilustrativa)

Esto significa que una parte importante del catálogo que vendrá estará diseñado de forma exclusiva para el hardware de nueva generación. Solo algunos juegos podrán seguir apareciendo en Switch original, y será decisión de terceros e independientes extender la vida útil del ecosistema más antiguo.

Este movimiento ocurre en un contexto particular: las ventas combinadas entre ambas plataformas permiten interpretar que la transición está avanzando más rápido de lo habitual en comparación con anteriores generaciones.

Según las cifras reportadas por la compañía, ya se han vendido más de 10 millones de Switch 2 y una gran proporción de sus compradores proviene directamente del universo Switch. Es decir, gran parte de la audiencia ya realizó la migración.

La Switch 2 será la
La Switch 2 será la principal consola de Nintendo. Foto: Nintendo

Dicho escenario revela que el recambio no está impulsado únicamente por decisiones empresariales, sino también por el comportamiento del usuario. La base instalada original es gigantesca y su recambio alimenta —con números reales— la transición. Pero este escenario no implica que Switch desaparecerá de inmediato de los comercios. Nintendo matiza y aclara que la consola seguirá disponible, aunque supeditada a factores como la demanda activa y la viabilidad de logística y distribución.

Sin embargo, una parte crucial de la biblioteca futura de juegos de Nintendo ya no incluirá títulos desarrollados con Switch como plataforma principal. En el calendario a corto plazo aún hay lanzamientos pendientes que se mantienen programados exclusivamente para el modelo anterior, como Metroid Prime 4 Beyond. Cuando ese lanzamiento se concrete, será uno de los últimos grandes estrenos propios pensados originalmente para el primer modelo híbrido. La perspectiva hacia 2026 dibuja un escenario de disminución constante.

En este contexto, la supervivencia de Switch tras el retiro activo de Nintendo recaerá en el ecosistema editorial externo. Estudios independientes, third parties y hasta remasterizaciones de bajo coste seguirán encontrando en Switch una base instalada gigantesca y con poder de consumo. Esto ha ocurrido en ciclos anteriores, por ejemplo, cuando consolas como Nintendo 3DS siguieron recibiendo títulos menores aún cuando su plataforma sucesora ya estaba posicionada.

Nintendo concentrará sus esfuerzos en
Nintendo concentrará sus esfuerzos en la Switch 2. REUTERS/Issei Kato

El plan de Nintendo también se entiende como una jugada preventiva. La compañía busca evitar que el desarrollo se fraccione y comprometa la optimización técnica de sus futuras producciones principales. En generaciones anteriores, parte del catálogo debutó en dos consolas a la vez —como ocurrió en su momento con Wii U y Switch—, lo que implicó dobles esfuerzos de adaptación. Esta vez, la estrategia es clara: priorizar una sola plataforma para acelerar los tiempos y garantizar resultados más estables en lo técnico.

Esta transición anticipada permite leer otro factor estratégico: maximizar el impulso comercial de Switch 2 mientras la consola aún mantiene ritmo de adopción acelerado y no cae en la curva de fatiga típica de un hardware nuevo. Esto podría traducirse en más lanzamientos de gran escala desde etapas más tempranas del ciclo.

Temas Relacionados

NintendoNintendo SwitchLo último en tecnología

Últimas Noticias

USB4 vs. Thunderbolt 4: las principales diferencias que debes conocer

USB4 se adapta a quienes no necesitan el máximo rendimiento, mientras que Thunderbolt 4 ofrece mayor estabilidad, multitarea y compatibilidad en equipos de gama alta

USB4 vs. Thunderbolt 4: las

Listado de Shazam: las canciones que conquistan oídos alrededor del mundo

La app reconoce las canciones con una huella digital que coteja con una base de datos que contiene miles desonidos de artistas en todo el mundo

Listado de Shazam: las canciones

Cómo funciona el ataque de diccionario, la versión automatizada del robo de claves

La técnica automática prueba listas de contraseñas comunes hasta dar con la correcta; la defensa empieza por no usar claves previsibles

Cómo funciona el ataque de

Tiene 19 años y ya dirige parte de la IA de Elon Musk: así es Diego Pasini, el joven genio de xAI

Pasini afirmó que cualquiera con algo de sentido común sabe que todas las empresas de Musk aún están en una etapa inicial

Tiene 19 años y ya

Cómo restringir la privacidad de una cuenta de Facebook, paso a paso

La red social implementa nuevas herramientas que permiten a los usuarios controlar la intimidad de sus publicaciones, datos personales y fotos

Cómo restringir la privacidad de
DEPORTES
La clasificación a las copas

La clasificación a las copas internacionales y la lucha por la permanencia: así está la Tabla Anual

El sorteo de las ATP Finals: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y presencia argentina en el torneo que reunirá a los mejores del año

Tras ser confirmado como titular para el 2026, Franco Colapinto quedó 16° en la única práctica de Brasil antes de la qualy

“¡Quiero vale cuatro!“: con Messi como protagonista, el divertido video de la nueva camiseta de la selección argentina para el Mundial

El respaldo de Pierre Gasly a Franco Colapinto después de ser confirmado en Alpine: “Emocionado por lo que está por venir con este hombre”

TELESHOW
Así fue el festejo íntimo

Así fue el festejo íntimo de cumpleaños de Luciana Salazar: invitados famosos y un look muy especial

Revelan las primeras imágenes de Sofía Gala Castiglione como Moria Casán para la serie sobre su vida

Se conoció el tráiler de Instante, la película que consolida a La Plata como polo del cine argentino

Flor Peña cumplió 51 años, sus amigos hackearon sus redes y el resultado fue inesperado: “Sin retoque ni filtro”

Flor de la V apuntó contra Estefi Berardi tras su renuncia a Los Profesionales de Siempre: “¿Desde qué lugar habla?"

INFOBAE AMÉRICA

Rusia y Ucrania pactaron un

Rusia y Ucrania pactaron un “alto el fuego localizado” para reparar una línea eléctrica en la central nuclear de Zaporizhzhia

Qué son los nanocuerpos de camellos, que podrían ayudar en el tratamiento de Alzheimer

Lanzan un reloj hecho con materiales originales de la Segunda Guerra Mundial

Bon Jovi se reinventa: su gira 2026 seguirá el modelo de Metallica y ofrecerá experiencias únicas en cada ciudad

Jeanine Añez anuncia procesos judiciales contra ex autoridades tras recuperar su libertad