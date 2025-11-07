Nintendo inicia el retiro gradual de Nintendo Switch tras ocho años en el mercado

Nintendo ahora se va centrar en darle más sorporte y videojuegos a Nintendo Switch 2.

Nintendo confirmó que su ciclo de desarrollo interno ya no estará centrado en Nintendo Switch. A partir de ahora, el foco principal estará en Switch 2 y en el negocio que rodeará a la plataforma más reciente de la compañía.

La decisión marca un cambio de era y acelera la retirada de la consola que transformó la estrategia híbrida de la marca desde 2017. Si bien Nintendo asegura que seguirá vendiendo unidades, la orientación creativa y tecnológica da por cerrado el camino de producción principal para Switch.

De acuerdo con la información presentada en su informe financiero trimestral más reciente, el plan forma parte de una reconfiguración de la línea de desarrollo. Nintendo comunicó que las nuevas producciones internas ya se están planificando y construyendo —por diseño— bajo la arquitectura de Switch 2.

Nintendo Switch dejará de recibir nuevos videojuegos por parte de Nintendo. (Foto: Imagen ilustrativa)

Esto significa que una parte importante del catálogo que vendrá estará diseñado de forma exclusiva para el hardware de nueva generación. Solo algunos juegos podrán seguir apareciendo en Switch original, y será decisión de terceros e independientes extender la vida útil del ecosistema más antiguo.

Este movimiento ocurre en un contexto particular: las ventas combinadas entre ambas plataformas permiten interpretar que la transición está avanzando más rápido de lo habitual en comparación con anteriores generaciones.

Según las cifras reportadas por la compañía, ya se han vendido más de 10 millones de Switch 2 y una gran proporción de sus compradores proviene directamente del universo Switch. Es decir, gran parte de la audiencia ya realizó la migración.

La Switch 2 será la principal consola de Nintendo. Foto: Nintendo

Dicho escenario revela que el recambio no está impulsado únicamente por decisiones empresariales, sino también por el comportamiento del usuario. La base instalada original es gigantesca y su recambio alimenta —con números reales— la transición. Pero este escenario no implica que Switch desaparecerá de inmediato de los comercios. Nintendo matiza y aclara que la consola seguirá disponible, aunque supeditada a factores como la demanda activa y la viabilidad de logística y distribución.

Sin embargo, una parte crucial de la biblioteca futura de juegos de Nintendo ya no incluirá títulos desarrollados con Switch como plataforma principal. En el calendario a corto plazo aún hay lanzamientos pendientes que se mantienen programados exclusivamente para el modelo anterior, como Metroid Prime 4 Beyond. Cuando ese lanzamiento se concrete, será uno de los últimos grandes estrenos propios pensados originalmente para el primer modelo híbrido. La perspectiva hacia 2026 dibuja un escenario de disminución constante.

En este contexto, la supervivencia de Switch tras el retiro activo de Nintendo recaerá en el ecosistema editorial externo. Estudios independientes, third parties y hasta remasterizaciones de bajo coste seguirán encontrando en Switch una base instalada gigantesca y con poder de consumo. Esto ha ocurrido en ciclos anteriores, por ejemplo, cuando consolas como Nintendo 3DS siguieron recibiendo títulos menores aún cuando su plataforma sucesora ya estaba posicionada.

Nintendo concentrará sus esfuerzos en la Switch 2. REUTERS/Issei Kato

El plan de Nintendo también se entiende como una jugada preventiva. La compañía busca evitar que el desarrollo se fraccione y comprometa la optimización técnica de sus futuras producciones principales. En generaciones anteriores, parte del catálogo debutó en dos consolas a la vez —como ocurrió en su momento con Wii U y Switch—, lo que implicó dobles esfuerzos de adaptación. Esta vez, la estrategia es clara: priorizar una sola plataforma para acelerar los tiempos y garantizar resultados más estables en lo técnico.

Esta transición anticipada permite leer otro factor estratégico: maximizar el impulso comercial de Switch 2 mientras la consola aún mantiene ritmo de adopción acelerado y no cae en la curva de fatiga típica de un hardware nuevo. Esto podría traducirse en más lanzamientos de gran escala desde etapas más tempranas del ciclo.