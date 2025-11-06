Tecno

Esta canción de Las Guerreras K-Pop se mantiene en el top 10 mundial de las más ‘shazameadas’

La canción ha sido tan reproducida que muchos de los que no están familiarizados con la película se animan a averiguar su origen

La popularidad de la película
La popularidad de la película se ha trasladado a las canciones entonadas por sus personajes. (Netflix)

Desde su estreno en junio de 2025, ‘Las guerreras K-pop’ (título original KPop Demon Hunters) ha arrasado en Netflix en términos de audiencia. En agosto, se convirtió en la película más vista en la historia de la plataforma. Este éxito se trasladó a las canciones entonadas por sus personajes, especialmente ‘Golden’.

La canción ha sido tan reproducida que muchos de los que no están familiarizados con la película se animan a averiguar su origen. Para ello, suelen recurrir a aplicaciones especializadas en la identificación de melodías, como Shazam.

En los últimos meses, ‘Golden’ se ha mantenido en el ranking de las canciones más ‘shazameadas’. Incluso ha liderado esta lista por varias semanas consecutivas.

En los últimos meses, ‘Golden’ se ha mantenido en el ranking de las canciones más ‘shazameadas’. (Netflix)

Top 10 mundial de la última semana en Shazam

En el ranking semanal actualizado al 5 de noviembre, la canción Golden figura en el puesto 2 de las canciones más buscadas en la plataforma.

  1. The Fate of Ophelia - Taylor Swift
  2. Golden - HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast
  3. What’s Up? - 4 Non Blondes
  4. Wayyo Allah Na - OG Abbah
  5. Ordinary - Alex Warren
  6. Man I Need - Olivia Dean
  7. Beez In The Trap (feat. 2 Chainz) - Nicki Minaj
  8. БАНК - Icegergert & Zivert
  9. Fallout Eve - SVOBODA & Alex Kontsov
  10. Wish (Audiomack Trap Symphony Version) - Trippie Redd
En agosto de 2025, la película de Netflix acumulaba más de 236 millones de visualizaciones. (Sony Pictures)

¿De qué trata la app Shazam?

Shazam es una aplicación diseñada para reconocer canciones que suenan en el entorno del usuario. Su funcionamiento es sencillo: al activar la app, el micrófono del dispositivo capta la melodía y, en pocos segundos, ofrece el título de la canción y el nombre del artista.

Esta herramienta gratuita se ha convertido en un recurso fundamental para quienes desean identificar rápidamente la música que escuchan mientras transitan por la calle, asisten a reuniones o simplemente disfrutan de una tienda.

Uno de los atractivos principales de Shazam es su capacidad para ampliar la experiencia musical. Además de identificar canciones, la aplicación sugiere temas similares a los que el usuario ha consultado anteriormente. Así, no solo satisface la curiosidad inmediata, sino que también contribuye a descubrir nuevos géneros y artistas, enriqueciendo la biblioteca musical de cada persona.

Top 200 semanal de Shazam. (Shazam)

La plataforma destaca por ofrecer semanalmente un ranking con las canciones más identificadas por sus usuarios. Estas listas reflejan las tendencias emergentes, mostrando qué ritmos y estilos llaman la atención del público en todo momento. A diferencia de los listados tradicionales de éxitos, los “charts” de Shazam recogen la respuesta espontánea de miles de personas ante melodías escuchadas casualmente.

De esta manera, Shazam no solo ayuda a poner nombre a aquellas canciones que despiertan interés, sino que también se convierte en un indicador de las novedades musicales que podrían liderar los rankings en el futuro. Su capacidad para anticipar tendencias y facilitar el descubrimiento de nueva música la consolidan como una aplicación imprescindible para los aficionados y curiosos del mundo musical.

Gemini ahora permite conectar Google

Glosario de tecnología: qué significa Boot sector

WhatsApp en Apple Watch: mensajes

Qué significa desviar la mirada

72% de los desarrolladores cree
“Sos un botón”: el ataque

La China Suárez arremetió contra

Neurosis, deseo insatisfecho y la

