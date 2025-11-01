Qué son las guerreras K-Pop y por qué son tendencia en disfraces para el Halloween 2025

HUNTR/X, el grupo ficticio de ‘K-Pop Demon Hunters’, lidera las listas de Billboard y arrasa en plataformas digitales - (Netflix)

Las guerreras K-Pop han transformado Halloween en 2025 al convertir sus trajes y estética en la tendencia más buscada para disfraces, impulsadas por el éxito global de la película animada ‘K-Pop Demon Hunters’ de Netflix.

Estrenada a finales de junio del 2025, esta producción batió récords, sumando cerca de 400 millones de reproducciones, según cifras oficiales de la plataforma. El impacto cultural del filme marca un nuevo hito en la expansión de la cultura surcoreana, según ha destacado Maggie Kang, codirectora y una de las responsables del proyecto en Sony Pictures.

Qué son las guerreras K-Pop

El fenómeno transmedia de ‘K-Pop Demon Hunters’ trasciende el entretenimiento y reafirma cómo la tecnología potencia la identidad femenina, la colaboración y el alcance cultural global - (Captura: Netflix)

HUNTR/X, el grupo ficticio que protagoniza la historia, logró lo inédito: cuatro canciones simultáneas en el Top 10 de Billboard y el número uno con el tema principal, ‘Golden’, interpretado por voces como EJAE, Rei Ami y Audrey Nuna.

Desde Billboard han subrayado que es la primera vez que un grupo musical virtual alcanza ese reconocimiento, colocando la banda sonora de la película entre las más reproducidas a nivel mundial desde su estreno. La aceptación fue inmediata, tanto en el público infantil como en la comunidad K-pop.

La trama presenta a Rumi, May Hong y Zoey, tres jóvenes que ostentan una doble identidad como estrellas musicales y cazadoras de demonios, un recurso que fusiona el girl power con elementos de acción y fantasía.

Estos personajes no solo luchan por salvar el mundo, también canalizan la energía de sus fans para mantener sellada la barrera mágica que protege a la humanidad. La inspiración para la banda sonora provino de la colaboración directa con The Black Label, uno de los sellos discográficos más relevantes del K-pop, fortaleciendo la autenticidad sonora.

Halloween 2025: el auge de los disfraces K-Pop evidencia el impacto tecnológico en la creación de tendencias - (Netflix)

Según datos publicados por Netflix, la película estableció un récord histórico con 344 millones de visualizaciones en tan solo tres meses. Es la primera vez que un producto de la cultura surcoreana, realizado fuera del país y en inglés, asciende a estos niveles de popularidad, lo que evidencia la influencia global de Corea del Sur en entretenimiento, moda y música.

Las integrantes de la banda HUNTR/X: el disfraz más solicitado para Halloween

El fenómeno de las guerreras K-Pop está estrechamente ligado a su imagen y vestimenta. Los trajes se caracterizan por una mezcla de moda futurista, colores vibrantes, cuero, botas altas, accesorios metálicos y cabelleras de tono llamativo, elementos todos ellos inspirados en estilismos propios de la escena musical surcoreana.

Entre las protagonistas, destaca Rumi, líder de HUNTR/X y vocalista principal, celebrada por su larga trenza púrpura; May Hong, de cabello rosa intenso recogido en colas al frente, y Zoey, la rapera del grupo reconocida por su estilo juvenil y peinado de cebollitas.

La facilidad para adaptar sus atuendos ha promovido el auge de estos disfraces. Con prendas básicas como faldas, shorts, tops ajustados o chaquetas cortas y pelucas coloridas, miles de niñas y jóvenes alrededor del mundo han optado por estas figuras para celebrar Halloween y otros eventos temáticos.

Los disfraces de las integrantes del grupo HUNTR/X fueron ampliamente solicitados -(TikTok: @maar_p8_345 // @esmeraldamoctezu)

Este año, los disfraces de guerreras K-Pop se agotaron rápidamente en muchas tiendas debido a su alta demanda y popularidad. La opción de armar disfraces en grupo o dúo, replicando la dinámica de la película, potencia el atractivo y permite a las seguidoras identificarse con el poder del pop femenino y la solidaridad entre amigas.

El entusiasmo no solo se refleja en la venta de disfraces y pelucas, también en la popularidad de coreografías y retos en redes sociales, donde el universo de las guerreras K-pop sigue expandiéndose como un símbolo de creatividad juvenil y empoderamiento.

Las protagonistas Rumi, May Hong y Zoey ya han traspasado las pantallas, consolidándose como íconos del entretenimiento contemporáneo y marcando la inspiración de Halloween en 2025 en numerosos países.