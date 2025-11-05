Tecno

‘Las guerreras K-pop’: así se verían sus personajes si fueran latinas

La estética de la película generó una ola de usuarios que utilizan modelos de IA para recrearse como heroínas dentro de ese universo, pero con rasgos latinos

Usuarios utilizan la IA para
Usuarios utilizan la IA para transformar a las Guerreras k-pop. (Netflix)

La película de animación Las guerreras K-pop se ha consolidado como uno de los estrenos más comentados del año en plataformas de streaming. El impacto no solo se debe a su estética visual y a su mezcla de acción con cultura pop coreana, sino también a una tendencia inesperada: miles de usuarios en redes sociales están utilizando herramientas de inteligencia artificial para imaginar cómo se verían sus personajes en versión latina.

Esta práctica se ha extendido en TikTok, Instagram y X, donde fans de distintos países han comenzado a experimentar con generadores de imágenes. La dinámica es simple: subir una fotografía de la película y solicitar a la IA que las recree con rasgos y expresiones culturales propias de América Latina.

Los usuarios pueden producir estas imágenes escribiendo un prompt específico donde se detallan instrucciones como: “generar una versión latina de X heroína del universo de guerreras K-pop”. Además, se han compartido recomendaciones técnicas para obtener resultados más precisos.

Las guerreras k-pop se verían
Las guerreras k-pop se verían así si fueran latinas. (Gemini)

Entre las claves que destacan usuarios expertos en estos generadores se mencionan tres aspectos:

  • Subir una fotografía nítida y sin filtros.
  • Utilizar fondos simples o neutros para evitar que la IA confunda elementos.
  • Ser directo y preciso con las instrucciones, especificando estilo, vestuario y atmósfera.

La plataforma Gemini utiliza modelos entrenados para interpretar los rasgos de la foto original y producir una ilustración o render en cuestión de segundos. Para muchos usuarios el proceso tiene un valor lúdico, pero también representa un ejercicio de identidad cultural: ver encarnado el rol de guerrera —un arquetipo heroico tradicionalmente asociado al cine de acción asiático— con estética latina, cabellos, tonos y estilos propios de esta región.

K-pop Demon Hunters - Las
K-pop Demon Hunters - Las guerreras K-pop (Captura: Netflix)

De qué trata la película

Las guerreras K-pop es una producción animada que combina música pop coreana con fantasía sobrenatural. La historia sigue a un grupo femenino de idols que, además de presentarse en grandes escenarios, combate fuerzas demoníacas ocultas del mundo humano. La propuesta visual se caracteriza por una estética neón, vestuarios futuristas, coreografías de combate estilizadas y referentes directos a la cultura del K-pop contemporáneo.

El relato se desarrolla alrededor de un conflicto entre un grupo de artistas femeninas del pop y una boy band rival, cuyos integrantes esconden un origen demoníaco. La dualidad entre espectáculo y peligro se convierte en el motor dramático de la narración.

"Las guerreras k-pop", película de
"Las guerreras k-pop", película de Sony Pictures Animations (Netflix)

La mirada latinoamericana sobre el K-pop

La popularidad del K-pop en América Latina no es nueva: la región concentra una de las audiencias más masivas fuera de Corea del Sur. Esta tendencia de “versión latina” es la cristalización visual de un fenómeno que lleva años: apropiarse de la estética coreana desde la identidad regional.

Los resultados que circulan en redes —trenzas centroamericanas, piel bronceada, maquillaje con matices caribeños, vestuarios adaptados al colorido urbano latino— han demostrado que el espectador ya no solo quiere observar: quiere participar simbólicamente dentro del relato.

Consideraciones que debes tener con la IA

Expertos en tecnología recomiendan tener precaución con las plataformas que solicitan subir imágenes personales. La edición con IA implica el uso de datos biométricos del rostro, por lo que se sugiere leer los términos de uso y las políticas de privacidad antes de cargar cualquier archivo.

"Las guerreras k-pop", película de
"Las guerreras k-pop", película de Sony Pictures Animations (Netflix)

Asimismo, estas imágenes generadas no implican ningún vínculo directo con los estudios que realizaron la película. Es un ejercicio puramente creativo y experimental.

La tendencia confirma que, cuando cine, música pop e inteligencia artificial convergen, pueden surgir nuevas formas de participación cultural. Y en este caso, las protagonistas no están en Corea: están en Perú, México, Chile, Colombia, Argentina y en cualquier otro país donde alguien decida transformarse —aunque sea digitalmente— en una guerrera K-pop versión latina.

