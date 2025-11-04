Tecno

El padre de la inteligencia artificial advirtió que la rentabilidad empresarial futura dependerá de reemplazar millones de empleos con IA

El Nobel Geoffrey Hinton, señaló que las grandes empresas priorizan la eficiencia y la reducción de costes, impulsando despidos masivos mientras la tecnología transforma la economía global

Guardar
Geoffrey Hinton y Sam Altman
Geoffrey Hinton y Sam Altman señalan que el avance acelerado de la automatización condicionará la rentabilidad de las empresas, reemplazando trabajadores y provocando incertidumbre en el futuro del mercado laboral global - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La automatización impulsada por inteligencia artificial avanza a tal ritmo que la rentabilidad empresarial de los próximos años estará condicionada, según expertos, al reemplazo de una parte significativa de la fuerza laboral humana.

Así lo sostuvo Geoffrey Hinton, reconocido como “el padre de la inteligencia artificial” y galardonado con el Nobel de Ciencias en 2023, quien ha reiterado su advertencia de que la próxima gran oleada de despidos podría estar directamente relacionada con el auge de la inteligencia artificial en el sector productivo global.

Cuál ha sido la advertencia del ‘Padre de la IA’

Desde su salida de Google, Hinton ha intervenido de forma activa en el debate público sobre los riesgos de la automatización y la concentración de poder tecnológico. En su análisis más reciente, dirigido especialmente a los líderes empresariales, enfatizó que “las grandes empresas apuestan por el reemplazo de personas porque ahí está el dinero: reducir costes sin bajar la productividad”.

Geoffrey Hinton, conocido como el
Geoffrey Hinton, conocido como el “padre de la inteligencia artificial” afirma que el auge de la automatización no garantiza la creación de nuevos empleos en proporción a los que elimina, generando un escenario de desigualdad social - AP

El investigador planteó que la IA, además de transformar la economía, puede poner en riesgo el equilibrio social al priorizar la eficiencia y los beneficios económicos por encima del bienestar humano.

Hinton señaló que la sustitución masiva de puestos de trabajo impactará principalmente en tareas administrativas, financieras y técnicas, donde los algoritmos pueden automatizar procesos repetitivos con rapidez y precisión.

El experto se ha mostrado escéptico ante la posibilidad de que nuevas oportunidades laborales puedan compensar la pérdida de empleos en áreas afectadas por la IA.

No está claro que la IA cree nuevos empleos en la misma proporción en que los destruye. Esta vez puede ser diferente”, advirtió Hinton, planteando un escenario de incertidumbre para los mercados laborales y una creciente distancia entre el capital y el trabajo.

Según Hinton, la cuestión principal no reside en si la inteligencia artificial es buena o mala, sino en el modelo de incentivos que impulsa su desarrollo. “La inteligencia artificial no destruye empleos, destruye el trabajo humano como motor económico”.

La automatización podría ser un
La automatización podría ser un factor determinante para el futuro laboral - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el científico, el foco de las inversiones empresariales se dirige a la reducción de costes y la maximización de la eficiencia, sin que existan mecanismos claros para que los beneficios de la automatización se repartan de forma equitativa en la sociedad.

La advertencia sobre la IA y el sector empresarial

El debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo coincide con declaraciones de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, quien en foros internacionales ha afirmado que el conocimiento en inteligencia artificial será el principal factor de éxito profesional en el futuro cercano.

Altman ha enfatizado que la generación Z dispone de condiciones extraordinarias para innovar, ya que las barreras para fundar una empresa tecnológica son ahora más bajas que nunca. El propio Altman fue uno de los pioneros en dejar sus estudios universitarios para crear nuevas compañías en Silicon Valley, un movimiento que, en su opinión, anticipaba la transformación en el sector digital.

El constante desarrollo de la
El constante desarrollo de la IA traerá un punto de inflexión en el panorama laboral, advirtieron expertos en tecnología - (Imagen ilustrativa Infobae)

A criterio del directivo de OpenAI, la inteligencia artificial ya es capaz de ejecutar tareas rutinarias propias de empleados junior y, en su evolución, igualará la productividad de perfiles calificados como los ingenieros de software.

“Hoy la IA es como un becario que puede trabajar un par de horas, pero en algún momento será como un ingeniero de software experimentado que puede trabajar un par de días”, explicó Altman en conferencia, subrayando el potencial de la tecnología para multiplicar la capacidad de trabajo en proyectos de alto impacto.

En este contexto, tanto Hinton como otros especialistas advierten sobre la urgencia de reorganizar los sistemas económicos y sociales para evitar escenarios de desigualdad y exclusión. Algunas de las propuestas discutidas en la comunidad internacional incluyen la aplicación de impuestos a la comercialización de algoritmos, o la creación de rentas básicas universales financiadas mediante la automatización.

Temas Relacionados

Padre de la IAInteligencia artificialNobel Geoffrey HintonTrabajosEmpleosLo último en tecnología

Últimas Noticias

Que no se debe hacer al retirar dinero desde un cajero automático

Verificar el estado físico del cajero, preferir terminales en lugares iluminados y cerrar sesión tras la operación son hábitos que fortalecen la protección financiera y la privacidad digital

Que no se debe hacer

PS5 o Switch 2: diferencias principales y qué consola comprar en 2025

La PS5 ofrece gráficos avanzados y cargas rápidas para títulos AAA, mientras que la Switch 2 mantiene el formato híbrido que permite jugar en TV o en modo portátil

PS5 o Switch 2: diferencias

Tres trucos sencillos para usar Meta AI y transformar tu experiencia en WhatsApp, Instagram y Facebook

La inteligencia artificial integrada de Meta permite generar imágenes, traducir textos y revisar mensajes desde la propia app, acercando herramientas avanzadas a millones de usuarios sin necesidad de instalar servicios externos

Tres trucos sencillos para usar

Suben los ataques a apps bancarias en teléfonos: así pueden vaciar tus cuentas en segundos

Expertos detectan técnicas avanzadas, como ataques de Sistema de Transferencia Automatizada y Herramientas de Administración Remota, capaces de controlar aplicaciones bancarias y vaciar cuentas sin dejar rastro

Suben los ataques a apps

WhatsApp sufrió una caída mundial y afectó a usuarios en Latinoamérica y España

Varios reportes señalaron que se experimentaron errores en la versión web de la aplicación de mensajería de Meta. En esos momentos se debe buscar otras formas de comunicación digital

WhatsApp sufrió una caída mundial
DEPORTES
Colapinto mostró la pista de

Colapinto mostró la pista de Interlagos en el simulador de Alpine y habló de los fanáticos argentinos que viajarán a Brasil

La reacción de Erling Haaland después de que le preguntaran por la comparación con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

A dos años de la final de Libertadores que Boca perdió ante Fluminense: la situación de los jugadores que quedan de ese plantel

David Beckham fue distinguido como caballero en Inglaterra: el video de la ceremonia con el rey Carlos III

Óscar Córdoba aconsejó a Miguel Borja sobre su situación en River Plate: “Es insostenible que siga”

TELESHOW
Ana Rosenfeld apuntó contra Mauro

Ana Rosenfeld apuntó contra Mauro Icardi en la polémica con Wanda Nara: “Él se queja, pero ayuda poco”

Oriana Sabatini dio una pista sobre el nombre de la beba que espera con Paulo Dybala: “¡Nadie lo sabe!”

Nico Vázquez habló de Gonzalo Gerber, expareja de Dai Fernández: “Fuimos compañeros pero no éramos amigos”

La incomodidad de Dai Fernández al hablar de su romance con Nico Vázquez y del vínculo con su exnovio

La emoción de Belu Lucius en el último acto de jardín de infantes de su hijo menor: “El tiempo está volando”

INFOBAE AMÉRICA

Aumentan los casos de enfermedad

Aumentan los casos de enfermedad de Chagas fuera de América Latina

Un nuevo brote de gusano barrenador retrasa la reapertura de la frontera estadounidense para el ganado mexicano

Costa Rica realizó su mayor operación contra un cartel que enviaba droga a Estados Unidos y Europa

La dictadura cubana indicó que más de 45.000 viviendas resultaron dañadas por el paso del huracán Melissa

El día que Michael Jackson filmó “They Don’t Care About Us” en una favela controlada por el Comando Vermelho