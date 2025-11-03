Chun-Li se estrena en el videojuego Fatal Fury como DLC para PlayStation: fecha de lanzamiento

SNK anunció que Chun-Li estará disponible como personaje descargable en Fatal Fury: City of the Wolves. (YouTube: PlayStation)

La empresa japonesa de videojuegos SNK ha confirmado que Chun-Li, el famoso personaje de la saga Street Fighter, estará disponible como contenido descargable en Fatal Fury: City of the Wolves para PS4 y PS5 a partir del 5 de noviembre de 2025.

Esta incorporación se realiza a través del Pase de Temporada 1, incluido de forma gratuita para una gran parte de los usuarios con el juego base, lo que facilita que la comunidad gamer pueda sumar a esta luchadora sin coste adicional.

Para celebrar el anuncio, la compañía presentó dos nuevos tráilers, entre ellos un cortometraje animado que resalta la energía y el carisma del personaje.

Además, Chun-Li llegará con su propio modo Arcade, escenas cinemáticas, contenido narrativo y la posibilidad de jugarse dentro del modo RPG “Episodios de South Town”, ofreciendo a los usuarios más opciones dentro del juego.

Chun Li se convertirá en un personaje descargable. (YouTube: PlayStation)

Los jugadores podrán elegir tanto conjuntos modernos como clásicos para Chun-Li, lo que añade un atractivo nostálgico para los seguidores de la franquicia.

En qué consiste Fatal Fury: City of the Wolves

Fatal Fury: City of the Wolves es un videojuego de lucha desarrollado por SNK que marca el regreso oficial de la saga tras más de dos décadas sin una entrega principal.

Ambientado nuevamente en South Town, esta entrega continúa los acontecimientos de Garou: Mark of the Wolves y profundiza en la historia de Rock Howard, Terry Bogard y otros personajes clásicos, mientras introduce nuevos combatientes.

El título adopta un estilo visual en 2.5D que combina animación moderna con la estética tradicional de la saga, manteniendo combates laterales rápidos y técnicos.

Esta incorporación consiste en una combinación de los dos títulos. (YouTube: PlayStation)

Incorpora sistemas como Just Defense. Asimismo, agrega innovaciones, entre ellas el sistema REV, que permite ejecutar ataques potenciados, romper defensas y encadenar combos a cambio de gestionar una barra de calor que puede saturarse.

Además, ofrece dos estilos de control: uno clásico, enfocado en ejecución precisa, y otro simplificado, pensado para jugadores nuevos.

El modo historia incorpora una estructura tipo RPG con misiones, mejoras y exploración, mientras que el multijugador incluye juego cruzado entre plataformas.

Quién es Chun-Li en este videojuego

En Fatal Fury: City of the Wolves, Chun-Li es presentada como un personaje descargable, lo que significa que no forma parte de la plantilla inicial disponible desde el lanzamiento, sino que se incorpora posteriormente como contenido adicional.

Chun-Li mantiene su estilo de combate basado en artes marciales. (YouTube: PlayStation)

Su llegada forma parte de una colaboración oficial entre SNK y Capcom, que busca conectar los universos de Fatal Fury y Street Fighter e introducir figuras emblemáticas de cada saga en títulos ajenos.

En esta versión, Chun-Li mantiene su estilo de combate basado en artes marciales y patadas veloces, conservando movimientos icónicos y su identidad visual moderna, pero adaptándose al sistema de juego de City of the Wolves, que incorpora mecánicas como ataques potenciados y gestión de energía propia de la serie.

Su inclusión añade variedad al elenco de luchadores y representa un guiño directo a los seguidores de los juegos clásicos de pelea, al mismo tiempo que potencia el atractivo del título entre quienes conocen a la personaje por su trayectoria en Street Fighter.

Existen diversos videojuegos de lucha para PlayStation. REUTERS/Claudia Greco/Fotografía de archivo

Qué otros videojuegos similares hay para PS4 y PS5

Algunos videojuegos similares a Fatal Fury: City of the Wolves para PS4 y PS5 son:

Mortal Kombat 1.

Incorpora un estilo visual propio, manteniendo la dinámica de enfrentamiento uno contra uno y ofreciendo variadas opciones de juego, tanto en línea como fuera de línea.

Capcom Fighting Collection.

Reúne varios clásicos del combate en 2D, lo que facilita tanto a los nuevos jugadores como a los veteranos explorar o redescubrir títulos emblemáticos dentro del género.

UFC 5.

Incorpora elementos del deporte de combate y la lucha, resultando atractivo para quienes disfrutan de las competencias cuerpo a cuerpo con mecánicas variadas.