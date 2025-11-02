Tecno

Google ofrecerá Gemini AI gratis a más de 500 millones de usuarios de Reliance Jio

Otras compañías han seguido estrategias similares. Perplexity ofrece su plan premium gratis, mientras que OpenAI anunció acceso sin coste a su servicio ChatGPT Go

El programa incluye acceso sin coste a Gemini AI, dos terabytes de almacenamiento en la nube y más. REUTERS/Dado Ruvic

Google ha anunciado una colaboración estratégica con Reliance Jio para brindar acceso gratuito a su servicio Gemini AI a los más de 500 millones de clientes del operador de telecomunicaciones de la India.

Este acuerdo, diseñado para acelerar la adopción masiva de inteligencia artificial en el país más poblado del mundo, permitirá que una vasta cantidad de usuarios accedan por 18 meses a modelos avanzados de IA, almacenamiento en la nube y herramientas de generación de imágenes y video, replicando una estrategia empleada previamente por plataformas de streaming y empresas tecnológicas que desean afianzar su presencia en la región.

Gemini AI gratuito en India: alcance, contenido y condiciones de la oferta

El programa incluye acceso sin coste a Gemini AI, dos terabytes de almacenamiento en la nube y las últimas herramientas de generación de contenido multimedia desarrolladas por Google. El valor de mercado de este paquete ronda los 399 dólares, cantidad que los usuarios de Reliance Jio podrán ahorrar gracias a la alianza, que se extenderá durante 18 meses en una fase inicial.

FILE PHOTO: Gemini logo is seen in this illustration taken May 20, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El despliegue comenzará con un periodo de acceso anticipado destinado a jóvenes de entre 18 y 25 años en determinados planes de telecomunicaciones, antes de ampliarse a toda la base de clientes de Jio en el menor plazo posible.

El acceso a Gemini AI coincide con un repunte del interés por las aplicaciones de inteligencia artificial en la India, donde las autoridades han propuesto nuevas reglas que exigen a las empresas tecnológicas etiquetar de manera clara todo el contenido generado por inteligencia artificial, buscando combatir la propagación de deepfakes y la desinformación online.

Competencia tecnológica y modelo de adopción en India

Esta oferta gratuita se enmarca en una tendencia más amplia de expansión de servicios digitales en el país, con casi 1.000 millones de usuarios de Internet y un creciente apetito por herramientas basadas en IA.

La bandera india ondea en Nueva Delhi en esta fotografía de archivo de Reuters

Google, tras anunciar su mayor inversión en la India —15.000 millones de dólares enfocados en infraestructura de inteligencia artificial—, busca consolidar a Gemini como catalizador de la transformación digital en el país. Además, la compañía ya ofrece Gemini AI Pro gratuito durante un año para estudiantes, mostrando su interés en el ecosistema educativo indio.

Otras compañías han seguido estrategias similares. Perplexity, por ejemplo, ofrece su plan premium gratis en alianza con Bharti Airtel, mientras que OpenAI anunció acceso sin coste a su servicio ChatGPT Go durante un año para usuarios indios desde noviembre, intensificando la competencia por el liderazgo en el espacio de IA.

La fórmula adoptada por estas empresas recuerda los movimientos del sector del streaming hace unos años, cuando plataformas como Netflix y Amazon Prime Video impulsaron su crecimiento en la India asociándose con proveedores de telecomunicaciones para incluir suscripciones de pago en los paquetes mensuales de datos.

FILE PHOTO: The new Google logo is seen in this illustration taken May 13, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Ahora, el terreno de la inteligencia artificial adopta la misma táctica, con Google posicionando a Gemini como el eje central de esta nueva ola de digitalización masiva en el subcontinente.

Principales diferencias entre Gemini gratis y Gemini de pago

Gemini ofrece dos modalidades para los usuarios: una versión gratuita y una de pago. La opción sin costo permite realizar consultas básicas, obtener resúmenes e interactuar con la inteligencia artificial de Google en tareas generales. Con este acceso se pueden usar herramientas como búsquedas, generación de texto y soporte en aplicaciones vinculadas, aunque con ciertas limitaciones en la cantidad de interacciones y la complejidad de las funciones.

Por otro lado, Gemini con pago amplía las capacidades disponibles, habilitando funciones avanzadas como análisis en profundidad de documentos, mayor velocidad de respuesta y mayor número de tareas simultáneas. Esta versión resulta útil para quienes requieren un uso profesional o intensivo y buscan aprovechar todo el potencial de la plataforma.

