Comienzan los rumores sobre el iPhone 18 Pro: tres posibles nuevos colores

Una filtración alimenta la incertidumbre sobre la gama cromática que la compañía presentará en su nuevo próximo modelo insignia

Según los detalles filtrados, la gama cromática del iPhone 18 Pro prescindiría nuevamente del color negro. (Reuters)

La expectativa en torno a los próximos lanzamientos de Apple crece con la aparición de rumores sobre los nuevos colores del futuro iPhone 18 Pro. Una filtración reciente apunta a que la compañía podría apostar por tres opciones cromáticas inéditas: marrón, morado y borgoña (también denominado burdeos).

Aunque no existen detalles sobre la tonalidad exacta de cada variante, la información sugiere que Apple estaría dispuesta a explorar alternativas más atrevidas en el diseño de sus dispositivos insignia.

Paleta cromática y la posible estrategia de Apple

El origen de estos rumores se atribuye a un filtrador anónimo con antecedentes de aciertos en filtraciones previas sobre productos de la marca, indica 9to5Mac. Según la publicación original, la alineación del iPhone 18 Pro prescindiría nuevamente del color negro, una decisión que ya se observó en la generación actual.

El iPhone 17 Pro destacó por presentar un color inédito. Se presume que podía pasar lo mismo con el iPhone 18 Pro. (Reuters)

Por ahora, no se ha aclarado si los tres colores filtrados serán los únicos disponibles o si Apple planea ampliar la gama, lo que mantiene la incertidumbre entre los seguidores de la marca y la comunidad tecnológica.

Este año, la compañía sorprendió al introducir el naranja cósmico en los iPhone 17 Pro y Pro Max, un movimiento que marcó un cambio notable respecto a la tradicional sobriedad de los modelos Pro. Históricamente, estos dispositivos se asociaban a una estética más discreta, orientada a usuarios profesionales como creadores de contenido y artistas.

Sin embargo, la llegada de un color tan llamativo generó escepticismo inicial y, posteriormente, una respuesta positiva por parte del público. Esta buena recepción podría haber motivado a Apple a considerar opciones aún más inusuales para la próxima generación.

La buena recepción de los equipos de la familia iPhone 17 podría haber motivado a Apple a seguir con esa línea de innovación en cuanto a colores. (Reuters)

La oferta de colores en los modelos Pro ha sido limitada en los últimos años. Actualmente, el iPhone 17 Pro solo está disponible en azul oscuro, plata y naranja cósmico. Esta restricción alimenta las dudas sobre si la compañía mantendrá una paleta reducida o si, por el contrario, optará por diversificarla en el futuro.

La ausencia del negro en la filtración reciente refuerza la idea de que Apple busca diferenciar sus modelos premium a través de elecciones cromáticas poco convencionales.

Filtraciones muy tempranas

A pesar del interés que generan estas informaciones, la naturaleza especulativa de las filtraciones obliga a tomarlas con cautela. Aunque en las dos generaciones anteriores los rumores sobre los colores resultaron acertados, el iPhone 17 Pro lleva poco tiempo en el mercado y cualquier dato sobre el iPhone 18 Pro carece de confirmación oficial.

Los modelos Pro de iPhone apuntan a un usuario enfocado en el rendimiento y tareas sofisticadas. (Reuters)

La experiencia reciente demuestra que Apple puede sorprender tanto en el diseño como en la estrategia de lanzamiento, por lo que los detalles actuales deben considerarse provisionales.

Junto a los rumores sobre los colores, también circulan especulaciones sobre otros posibles movimientos en la línea de productos de Apple. Se menciona la posibilidad de que el iPhone Air reciba actualizaciones anuales, así como el lanzamiento de un iPhone plegable de primera generación el próximo año.

Estos indicios refuerzan la percepción de que la compañía prepara cambios significativos en su catálogo, aunque por ahora todo permanece en el terreno de la conjetura.

Mientras tanto, la comunidad tecnológica y los usuarios de Apple deberán esperar hasta septiembre de 2026 para conocer la propuesta definitiva de la compañía, en un escenario donde las filtraciones y los rumores continúan alimentando la expectativa sobre el futuro de la gama iPhone.

