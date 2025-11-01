Tecno

WhatsApp llega por fin a Apple Watch con una aplicación única: cómo usarla

Hasta ahora, el reloj inteligente solo permitía ver notificaciones y responder a estas. Ahora, las funciones disponibles se amplían significativamente

El usuario podrá usar las
El usuario podrá usar las principales funciones de WhatsApp sin tener que sacar el teléfono. (Composición Infobae)

WhatsApp ha dado el esperado salto al Apple Watch con el lanzamiento de su primera versión beta oficial para watchOS. Aunque aún no está disponible para todos los usuarios, quienes participan en el programa de pruebas ya pueden experimentar la integración de la plataforma de mensajería en el reloj inteligente.

Desde la llegada del Apple Watch en 2015, Meta se mantuvo distante frente al desarrollo de aplicaciones para los dispositivos de Apple. Tal retraso ocurrió también con otras aplicaciones populares de la compañía, como ocurrió con Instagram en iPadOS.

Qué funciones tendrá WhatsApp en Apple Watch

La beta de WhatsApp para Apple Watch amplía las posibilidades en comparación con la gestión de notificaciones que existía hasta ahora. Antes, solo se podían ver alertas y responder rápidamente, sin acceso completo a la app ni capacidad para iniciar conversaciones.

Ahora los usuarios de Apple
Ahora los usuarios de Apple Watch tendrán WhatsApp como una aplicación más en su muñeca. (Reuters)

Con la nueva versión, los usuarios pueden acceder a su lista de chats activa, ver conversaciones recientes y responder mensajes, utilizando el teclado del reloj o el dictado por voz como alternativa para una interacción más cómoda en la pantalla pequeña. La app permite enviar emojis y grabar notas de voz directamente desde la muñeca, una función especialmente útil cuando resulta difícil manipular el teléfono.

Es importante señalar que esta versión de WhatsApp en el Apple Watch no es independiente. Precisa que el iPhone esté cerca y con WhatsApp instalado, ya que el reloj actúa como una extensión sincronizada en tiempo real. Los mensajes reciben cifrado de extremo a extremo, ya que toda la gestión se realiza a través del móvil. Si el usuario se aleja demasiado del iPhone, la app en el reloj pierde acceso a las conversaciones y deja de funcionar.

WhatsApp se convierte en la primera gran plataforma de mensajería en llegar al Apple Watch después de la app Mensajes de Apple. Telegram, por ejemplo, tuvo su propia solución para watchOS, que posteriormente retiró, mientras que Messenger o Signal aún no han lanzado versiones oficiales para el reloj inteligente de Apple. La llegada de la aplicación oficial ofrece mayor seguridad y estabilidad en comparación con alternativas no oficiales, que frecuentemente presentan limitaciones técnicas o riesgos en la protección de datos.

Los usuarios de Apple Watch
Los usuarios de Apple Watch han esperado 10 años por una aplicación dedicada de WhatsApp. (Reuters)

La versión beta funciona de forma fluida en los primeros ensayos, pese a pequeños fallos habituales en fases de prueba. El lanzamiento público aún no tiene una fecha confirmada, pero Meta podría liberar la aplicación a todo el público en las próximas semanas o meses, conforme avance el desarrollo y se resuelvan los errores reportados por los usuarios de prueba, también llamados ‘testers’.

Cómo instalar la beta de WhatsApp en Apple Watch

Para instalar la beta de WhatsApp en el Apple Watch, es necesario estar registrado en el programa TestFlight de WhatsApp para iOS. Solo quienes ya han sido admitidos como ‘testers’ pueden descargar la beta 25.32.10.71 y acceder a estas funciones en su reloj.

Una vez descargada la beta en el iPhone, la app puede aparecer automáticamente en el Apple Watch si la configuración lo permite. Si esto no ocurre, el usuario debe abrir la app Watch en el iPhone, ir a la sección ‘Mi reloj’, buscar WhatsApp y elegir la opción ‘Instalar’. La app requiere siempre del iPhone cerca, ya que depende del móvil para funcionar y no almacena información de forma local en el reloj.

Una vez descargada la beta
Una vez descargada la beta en el iPhone, la app puede aparecer automáticamente en el Apple Watch. (Reuters)

La compatibilidad se extiende a todos los modelos de Apple Watch que admitan la última versión de watchOS. El cifrado se mantiene porque toda la gestión pasa directamente por el iPhone, de modo que la extensión en el smartwatch solo facilita la consulta y respuesta rápida.

Meta no ha comunicado la fecha oficial del lanzamiento general de la aplicación, pero la experiencia positiva de los primeros usuarios anticipa que la llegada para todos los usuarios podría producirse pronto, una vez que se corrijan los posibles fallos y se complete el periodo de evaluación.

La integración de WhatsApp en Apple Watch representa una mejora sustancial sobre soluciones alternativas y posiciona a la app como referente en mensajería dentro del entorno de los relojes inteligentes de Apple.

