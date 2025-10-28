WhatsApp incluirá portadas en los perfiles, una función inspirada en Facebook

WhatsApp incorpora fotos de portada y redefine la personalización de perfiles en su aplicación estándar - (Foto: Meta)

WhatsApp amplía las posibilidades de personalización al incorporar una función que permite a los usuarios añadir una foto de portada a sus perfiles, una característica inspirada en plataformas como Facebook.

Esta actualización, que ya se encontraba disponible para cuentas empresariales, ahora se prepara para llegar al público general a través de la aplicación estándar, en línea con el objetivo de ofrecer perfiles más atractivos visualmente y permitir que cada usuario exprese su identidad mediante elementos gráficos.

WhatsApp estrena portadas en perfiles personales con controles de privacidad y diseño intuitivo

Dónde se puede usar la foto de perfil

Desde WhatsApp Business, las empresas podían cargar imágenes de banner para destacarse frente a clientes y visitantes, logrando una primera impresión visual inmediata que fortalecía su marca. Con la futura expansión de esta función, los perfiles personales también podrán sumar una imagen destacada, situada en la parte superior de la página, siguiendo el ejemplo de la foto de portada utilizada en Facebook y en LinkedIn.

Esta novedad se encuentra en la fase beta para Android (versión 2.25.32.2) y será incorporada progresivamente conforme avance el desarrollo y la retroalimentación de los usuarios.

La función de foto de portada pretende transformar la experiencia habitual en WhatsApp, llevándola desde el tradicional enfoque minimalista hacia un entorno más personalizable. Los usuarios podrán elegir cualquier imagen que deseen mostrar, ya sea para reflejar gustos personales, estados de ánimo o eventos importantes.

La incorporación de este banner digital busca fortalecer la unicidad del perfil de cada persona y responder a tendencias ya establecidas en otras redes sociales, donde el contenido visual cobra protagonismo.

La plataforma evoluciona hacia un servicio más customizable, permitiendo que cada cuenta destaque mediante fotos elegidas y controles de privacidad, en línea con tendencias globales de diseño e interacción digital - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Cómo configurar una foto de portada en WhatsApp

Configurar una foto de portada en la aplicación será un proceso intuitivo. Según revela la versión beta, bastará con acceder a la configuración de perfil y seleccionar una imagen desde la galería del dispositivo o tomar una nueva fotografía.

Una vez definidas, las portadas quedarán expuestas de manera prominente en la parte superior del perfil y también podrán visualizarse en el menú de configuración, facilitando así su revisión y modificación.

La actualización no solo introduce novedades visuales, sino que agrega controles orientados a la privacidad y la gestión de la visibilidad de la imagen de portada. WhatsApp implementará tres ajustes iniciales: permitir que la foto sea vista por “Todos”, restringirla a “Mis contactos” o dejarla visible para “Nadie”.

Con estas opciones, los usuarios conservarán la capacidad de decidir el nivel de exposición de sus imágenes. Para quienes prefieren conservar el banner sin mostrarlo temporalmente, la opción “Nadie” posibilita ocultar la portada sin necesidad de eliminarla del perfil.

La opción, antes reservada a cuentas empresariales, aterriza en perfiles estándar para facilitar la diferenciación y adaptar el entorno visual a los gustos o estados de ánimo de cada usuario - (WhatsApp)

Actualmente, una funcionalidad avanzada como “Mis contactos excepto”, habitual en otras áreas de privacidad dentro de WhatsApp, no ha sido habilitada para el caso de las fotos de portada. Esto implica que, por el momento, no será posible excluir selectivamente a contactos individuales de ver la imagen, aunque la empresa no descarta expandir estas capacidades a medida que recopile opiniones de los usuarios a lo largo de la etapa beta y futuros lanzamientos.

La estrategia de personalización de WhatsApp subraya un proceso de adaptación constante a las demandas de los usuarios de mensajería instantánea, que esperan mayor control, flexibilidad y la posibilidad de diferenciar sus perfiles.

Nuevas actualizaciones y funciones en WhatsApp

WhatsApp proyecta renovar sus estados permitiendo a los usuarios añadir stickers de reacción totalmente personalizables. Inspirada en Instagram, esta función ampliará la interacción al habilitar la selección de cualquier emoji como reacción visible sobre fotos y videos.

A diferencia de las opciones actuales, la reacción se enviará de forma privada con cifrado de extremo a extremo y el autor del estado podrá ver quién ha respondido y con qué emoji. Próximamente, una hoja de actividad organizada mostrará todas las interacciones, facilitando la gestión y aportando una experiencia más visual, dinámica y personal en cada publicación.