Qué es Gemini for Home y qué funcionalidades ofrece para el hogar

La llegada de esta tecnología marca el reemplazo progresivo del tradicional Asistente de Google

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Gemini for Home es la
Gemini for Home es la adaptación de Gemini, la avanzada IA de Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google apuesta por una reinvención del control de dispositivos inteligentes en casa con Gemini for Home, integrando inteligencia artificial de última generación a los altavoces y pantallas conectadas del ecosistema Google Home. La llegada de esta tecnología marca el reemplazo progresivo del tradicional Asistente de Google, poniendo al alcance del usuario un entorno más natural e intuitivo para la gestión cotidiana del hogar y la consulta de información.

Gemini for Home: control por voz natural, automatización e interacción contextual

Gemini for Home es la adaptación de Gemini, la avanzada IA de Google, específicamente orientada al control y gestión de dispositivos domésticos conectados. La tecnología elimina la rigidez de los comandos predefinidos y permite interactuar en lenguaje cotidiano, facilitando operaciones como encender luces, reproducir música o pedir recordatorios sin recurrir a frases exactas ni configuraciones complejas.

El núcleo operativo está impulsado por Gemini Live, la versión conversacional que responde en tiempo real y aprende de las interacciones. Esta integración permite que, al utilizar un altavoz o pantalla Nest, el usuario reciba respuestas fluidas y pueda encadenar preguntas o solicitudes sin perder el contexto, de manera muy parecida a una conversación natural en la app móvil o en la web.

smart home, celular, hogar inteligente,
smart home, celular, hogar inteligente, app, inteligencia artificial. AI, IA, vivienda, residencia, departamento, apartamento, casa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La funcionalidad abarca tanto comandos domésticos como consultas generales. Se puede pedir a Gemini recomendaciones meteorológicas, información técnica o consejos personalizados, adaptando la respuesta a las circunstancias del usuario y manteniendo la coherencia en diálogos extensos.

La IA reconoce los antecedentes de la conversación para proporcionar asistencia progresiva, ideal para solucionar dudas complejas o coordinar varias tareas relacionadas en casa.

Aplicación rediseñada y experiencia personalizada con Gemini for Home

Gemini for Home no se limita a la interacción por voz. La aplicación Google Home será rediseñada para aprovechar la integración con la IA, permitiendo gestionar cámaras, altavoces y otras funciones del hogar desde pestañas específicas. El usuario contará con una vista general de la casa, un historial de actividades y un apartado para configurar automatizaciones, reforzando la capacidad de personalización y control.

Google ha comenzado la introducción
Google ha comenzado la introducción de su asistente Gemini en el hogar, que salta de los 'smartphones' a los altavoces y pantallas inteligentes. (Google)

Entre las novedades destaca la personalización de la voz de la IA, ofreciendo 10 alternativas más naturales y menos robóticas, para acercar la experiencia de interacción a una conversación humana real y cálida. El usuario podrá seleccionar la voz que le resulte más agradable, incrementando la sensación de cercanía y familiaridad con el asistente de inteligencia artificial.

El comando ‘Let’s Chat’ o ‘vamos a hablar’ introduce un modo conversacional continuo, donde la interacción con Gemini Live no se limita a respuestas aisladas, sino que fluye como un diálogo abierto, permitiendo explorar temas, profundizar en dudas y recibir seguimiento sin esfuerzo ni interrupciones.

Cómo usar Google Home: guía para configurar dispositivos inteligentes en casa

La aplicación Google Home permite gestionar y controlar dispositivos inteligentes en el hogar desde un solo lugar, facilitando la integración entre productos de diferentes marcas compatibles. Al descargar la app y acceder con una cuenta de Google, el usuario puede agregar nuevos aparatos seleccionando “Agregar” y luego “Configurar dispositivo”, siguiendo los pasos indicados para conectar desde luces y cámaras hasta parlantes, termostatos y televisores inteligentes.

(Google)
(Google)

Una vez integrados, los dispositivos pueden agruparse por habitaciones, lo que mejora la organización y permite comandarlos de forma individual o conjunta. La aplicación ofrece la opción de crear rutinas automatizadas, como encender luces y ajustar la temperatura a una hora determinada o al volver a casa.

Además, Google Home facilita la gestión de la red Wi-Fi doméstica, el control parental y la supervisión del consumo energético de los aparatos conectados.

A través de comandos de voz dirigidos al Asistente de Google, es posible interactuar con los dispositivos desde la app o mediante altavoces y pantallas inteligentes, logrando una experiencia personalizada y eficiente en el manejo del hogar conectado.

