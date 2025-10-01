Tecno

Google presenta su nuevo asistente de IA para el hogar

A diferencia del asistente anterior, que requería comandos estrictos, Gemini for Home apuesta por una comunicación natural

Google ha comenzado la introducción
Google ha comenzado la introducción de su asistente Gemini en el hogar, que salta de los 'smartphones' a los altavoces y pantallas inteligentes. (Google)

Google irrumpe en el escenario de la automatización residencial con Gemini for Home, su nuevo asistente de inteligencia artificial diseñado para reemplazar al Asistente de Google en dispositivos domésticos inteligentes. El despliegue global de esta propuesta comienza junto con una versión totalmente renovada de la aplicación Google Home.

Las capacidades conversacionales avanzadas de Gemini for Home prometen transformar la interacción diaria de millones de usuarios con altavoces, pantallas, cámaras y timbres inteligentes.

A diferencia del asistente anterior, que requería comandos estrictos, Gemini for Home apuesta por una comunicación natural. El asistente puede mantener conversaciones continuas, comprender el contexto de las preguntas y responder con voces más realistas, gracias a una selección de diez nuevas opciones que imitan la entonación y el ritmo humanos.

La interacción en el hogar
La interacción en el hogar se vuelve más natural e inteligente con Gemini for Home y la nueva 'app' Google Home. (Europa Press)

Esta evolución permite que los usuarios no repitan información al realizar consultas sucesivas sobre un mismo tema, como al resolver dudas sobre el funcionamiento de un electrodoméstico, lo que simplifica la experiencia.

La inteligencia artificial de Gemini no solo responde a solicitudes, sino que también anticipa necesidades y actúa de manera proactiva. El asistente interpreta intenciones relacionadas con calendarios, listas, temporizadores y recordatorios, y puede ejecutar acciones como añadir ingredientes a la lista de la compra para una receta específica.

Asimismo, es capaz de razonar sobre restricciones alimentarias o ajustar las cantidades según las raciones deseadas. En el ámbito del control del hogar, Gemini facilita la gestión de dispositivos inteligentes, permitiendo apagar todas las luces salvo las de una habitación concreta o manejar solicitudes complejas con mayor precisión.

Google Home. (androidauthority.com)
Google Home. (androidauthority.com)

Gemini Live y Ask Home: nuevas formas de interacción

Entre las novedades más destacadas se encuentran Gemini Live y Ask Home, dos funciones que amplían las posibilidades de interacción. Gemini Live permite mantener conversaciones naturales sobre cualquier tema, con la opción de pausar, interrumpir o continuar el diálogo como si se tratara de una charla con otra persona.

Esta herramienta se convierte en un aliado creativo, capaz de sugerir recetas basadas en los ingredientes disponibles o ayudar a planificar eventos. Por su parte, Ask Home ofrece información relevante sobre el hogar, como el tiempo de uso de las luces o el aire acondicionado, y facilita la creación de automatizaciones mediante simples descripciones, lo que refuerza la autonomía y personalización en la gestión doméstica.

Renovación de la aplicación Google Home

La experiencia de usuario también se ve potenciada por la nueva aplicación Google Home, reconstruida para responder a las exigencias de Gemini for Home. La aplicación presenta mejoras notables en velocidad, alcanzando hasta un 70% más de rapidez en algunos dispositivos Android, y una reducción de bloqueos cercana al 80% respecto a versiones anteriores.

Google presenta nuevas cámaras Nest
Google presenta nuevas cámaras Nest y altavoces inteligentes diseñados para impulsar las capacidades de Gemini for Home. (Europa Press)

El rediseño incluye una interfaz más intuitiva, con una pestaña de inicio que centraliza el acceso a todos los dispositivos y una pestaña de actividad que actúa como historial oficial de lo que ocurre en el hogar, incluyendo notificaciones de dispositivos de Google y de terceros. Además, la función Home Brief permite obtener un resumen diario de la actividad doméstica, mientras que el editor de automatizaciones, ahora más ágil y nativo en iOS y Android, facilita la creación de rutinas personalizadas.

La integración de la aplicación Nest en la nueva Google Home unifica la gestión de dispositivos y servicios: abarca desde los modelos de Nest Thermostat lanzados desde 2015 hasta alertas de emergencia de Nest Protect y la administración de contraseñas para la cerradura Nest x Yale. Ask Home, accesible de forma permanente desde la parte superior de la pantalla, permite a los usuarios encontrar rápidamente dispositivos y automatizaciones relacionadas con solo escribir palabras clave.

Disponibilidad y suscripción Premium

Gemini for Home ya está disponible para dispositivos de Google fabricados en la última década, junto con la nueva aplicación Google Home.

Los usuarios pueden acceder a un programa de acceso anticipado para probar las novedades, aunque las funciones más avanzadas, como Gemini Live, las notificaciones con inteligencia artificial, Home Brief y Ask Home, requieren una suscripción a Google Home Premium, cuyo costo es de $10 mensuales (8,52 euros), o bien estar incluidos en los planes Google AI Pro y Ultra.

