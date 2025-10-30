Tecno

Ya no necesitarás emuladores: Linux ejecuta el 90 % de los juegos compatibles con Windows 10

La compatibilidad de juegos en Linux alcanza niveles históricos gracias a las herramientas WINE y Proton impulsadas por Valve

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Linux ya puede ejecutar videojuegos
Linux ya puede ejecutar videojuegos que fueron pensados para Windows 10. (Linux)

El panorama de los videojuegos en PC está viviendo un cambio histórico. Por primera vez, jugar en Linux ya no es una tarea reservada a los usuarios más expertos. De acuerdo con los últimos datos publicados por ProtonDB y difundidos por Boiling Steam, el 87,9% de los juegos diseñados originalmente para Windows pueden ejecutarse con normalidad en sistemas Linux. Este avance marca un punto de inflexión para el sistema operativo de código abierto, que durante años fue considerado incompatible con la mayoría de los títulos del mercado.

Durante mucho tiempo, la comunidad gamer miró con recelo a Linux. Los foros estaban llenos de quejas sobre la falta de compatibilidad, la complejidad para instalar controladores y los problemas de rendimiento. Sin embargo, ese panorama ha cambiado de forma radical. Las herramientas WINE y Proton, desarrolladas con apoyo de Valve, han sido las principales responsables de esta transformación, al permitir que los juegos creados para Windows se ejecuten en Linux sin necesidad de modificar su código.

El contexto también ha sido favorable. Con la retirada definitiva del soporte para Windows 10, muchos usuarios han optado por buscar alternativas que no dependan de las políticas de Microsoft. En ese proceso, Linux ha pasado de ser una solución temporal a una opción estable y funcional, capaz de ofrecer una experiencia de juego fluida y sin complicaciones.

A través de Steam, Linux
A través de Steam, Linux ya puede ejecutar juegos que fueron desarrollados para Windows 10 en su momento.

El impulso de Valve y el efecto Steam Deck

Uno de los factores decisivos en esta transición ha sido el éxito de Steam Deck, la consola portátil de Valve basada en Linux. Este dispositivo ha servido como prueba de que un entorno abierto puede ofrecer un rendimiento similar —o incluso superior— al de Windows en determinadas configuraciones. Además, el sistema de verificación de compatibilidad de Steam, que evalúa el rendimiento de cada título en la plataforma, ha incentivado a los desarrolladores a optimizar sus juegos para funcionar sin inconvenientes en Proton.

Los datos de ProtonDB muestran que casi nueve de cada diez juegos se ejecutan con fluidez en Linux. La clasificación se divide en cinco niveles: Platinum (rendimiento perfecto), Gold (funciona casi sin ajustes), Silver (requiere pequeñas configuraciones), Bronze (limitaciones menores) y Borked (incompatibles). Según las estadísticas más recientes, la categoría de juegos inservibles se ha reducido a apenas un 3%, una cifra impensada hace pocos años.

Títulos de gran exigencia técnica como Cyberpunk 2077, Elden Ring, No Man’s Sky o The Witcher 3 figuran en los niveles más altos de compatibilidad, demostrando que Linux ya puede competir en igualdad de condiciones con Windows en materia de gaming.

Linux compite en las mismas
Linux compite en las mismas condiciones que Windows 10 en temas de videojuegos a través de Steam.

Un ecosistema en expansión, aunque con desafíos

El crecimiento de Linux como plataforma para videojuegos también ha impulsado el desarrollo de nuevas distribuciones enfocadas en el rendimiento y la facilidad de uso. Entre ellas destacan SteamOS, Fedora y Bazzite, sistemas que permiten instalar y ejecutar títulos directamente desde la biblioteca de Steam sin configuraciones adicionales.

Este cambio ha provocado un círculo virtuoso: a medida que más usuarios adoptan Linux para jugar, más estudios comienzan a probar y optimizar sus lanzamientos para esta plataforma. En consecuencia, el catálogo compatible no deja de crecer y las actualizaciones mejoran el rendimiento general con cada versión.

No obstante, aún existen limitaciones. Algunos juegos que emplean sistemas antitrampas complejos, como Valorant o Call of Duty: Warzone, presentan dificultades para ejecutarse en Linux debido a la falta de soporte de ciertas capas de seguridad. Aun así, las empresas detrás de estos títulos ya trabajan en soluciones para garantizar la compatibilidad futura.

Pese a que ya se
Pese a que ya se pueden ejecutar varios videojuegos en Linux, aún queda un pequeña parte que es incompatible por temas de seguridad.

Temas Relacionados

LinuxWindows 10ValveLo último en tecnología

Últimas Noticias

La luz del router WiFi que indica que alguien está robándote internet

Otras señales a tener en cuenta son la baja velocidad de internet y fallos en streaming

La luz del router WiFi

Así es como las cookies rastrean tu actividad online y cómo eliminarlas fácilmente

Estos pequeños archivos almacenan preferencias, pero también pueden servir para vigilancia o robo de datos; revisar y limpiar periódicamente es esencial para preservar la protección en internet

Así es como las cookies

WhatsApp tiene una nueva forma de proteger tus datos: copias de seguridad con clave de acceso

Usando huella dactilar, reconocimiento facial o código de desbloqueo será posible proteger esta información

WhatsApp tiene una nueva forma

¿Usas WhatsApp en tu trabajo? Así pueden robar tus archivos sin que te des cuenta

Los delincuentes emplean técnicas innovadoras para infiltrar equipos y extraer archivos enviados o recibidos por la aplicación, poniendo en peligro la seguridad de empresas y organismos públicos

¿Usas WhatsApp en tu trabajo?

El negocio de Apple que genera más ingresos que Tesla y Disney y que no es la venta de los iPhone

La empresa transforma cada dispositivo activo en una fuente recurrente de ingresos a través de suscripciones y servicios digitales

El negocio de Apple que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los detalles de la primera

Los detalles de la primera medicación específica para la talla baja que llega a la Argentina

Kicillof criticó al Gobierno y aseguró que estaba dispuesto a participar de la reunión de gobernadores en Casa Rosada

Empresas y provincias vuelven a emitir bonos y suman una oferta de dólares clave para el Gobierno

El gremio de controladores anunció 9 paros para la aviación de carga durante noviembre

Detuvieron a un prófugo que intentó asesinar a la cajera de un supermercado en La Plata

INFOBAE AMÉRICA
Chery Tiggo 9 supera una

Chery Tiggo 9 supera una de las pruebas de choque más exigentes de la industria

Un adolescente murió tras caer de un piso 20 en medio de una protesta de ultraortodoxos en Israel

Rodrigo Paz dijo que Luis Arce debe evitar el ingreso de estructuras criminales a Bolivia tras la operación en Río de Janeiro

Asesinatos, extorsión y crimen organizado: el libro “secreto” que ha revolucionado Francia tras destapar el vínculo entre la industria musical y la mafia

El renacimiento de VistaVision: grandes cineastas apuestan por la experiencia cinematográfica en la era digital

TELESHOW
Alejandra Maglietti abrió las puertas

Alejandra Maglietti abrió las puertas de su intimidad y mostró a su bebé de 2 meses: “Tuve miedos que desconocía”

Lucía Galán celebra Halloween en México: su insólita “pareja” desató furor entre su público

Marina Calabró y Rolando Barbano celebraron el aniversario de su amor con besos y humor: “Al final te chapé”

Daniela Christiansson mostró junto a su hija quién la acompaña en su embarazo lejos de Maxi López

Eva Bargiela y Gianluca Simeone ya eligieron el club de fútbol de su hijo Faustino y los mostraron con su camiseta