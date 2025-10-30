Ya no necesitarás emuladores: Linux ejecuta el 90 % de los juegos compatibles con Windows 10

Linux ya puede ejecutar videojuegos que fueron pensados para Windows 10. (Linux)

El panorama de los videojuegos en PC está viviendo un cambio histórico. Por primera vez, jugar en Linux ya no es una tarea reservada a los usuarios más expertos. De acuerdo con los últimos datos publicados por ProtonDB y difundidos por Boiling Steam, el 87,9% de los juegos diseñados originalmente para Windows pueden ejecutarse con normalidad en sistemas Linux. Este avance marca un punto de inflexión para el sistema operativo de código abierto, que durante años fue considerado incompatible con la mayoría de los títulos del mercado.

Durante mucho tiempo, la comunidad gamer miró con recelo a Linux. Los foros estaban llenos de quejas sobre la falta de compatibilidad, la complejidad para instalar controladores y los problemas de rendimiento. Sin embargo, ese panorama ha cambiado de forma radical. Las herramientas WINE y Proton, desarrolladas con apoyo de Valve, han sido las principales responsables de esta transformación, al permitir que los juegos creados para Windows se ejecuten en Linux sin necesidad de modificar su código.

El contexto también ha sido favorable. Con la retirada definitiva del soporte para Windows 10, muchos usuarios han optado por buscar alternativas que no dependan de las políticas de Microsoft. En ese proceso, Linux ha pasado de ser una solución temporal a una opción estable y funcional, capaz de ofrecer una experiencia de juego fluida y sin complicaciones.

El impulso de Valve y el efecto Steam Deck

Uno de los factores decisivos en esta transición ha sido el éxito de Steam Deck, la consola portátil de Valve basada en Linux. Este dispositivo ha servido como prueba de que un entorno abierto puede ofrecer un rendimiento similar —o incluso superior— al de Windows en determinadas configuraciones. Además, el sistema de verificación de compatibilidad de Steam, que evalúa el rendimiento de cada título en la plataforma, ha incentivado a los desarrolladores a optimizar sus juegos para funcionar sin inconvenientes en Proton.

Los datos de ProtonDB muestran que casi nueve de cada diez juegos se ejecutan con fluidez en Linux. La clasificación se divide en cinco niveles: Platinum (rendimiento perfecto), Gold (funciona casi sin ajustes), Silver (requiere pequeñas configuraciones), Bronze (limitaciones menores) y Borked (incompatibles). Según las estadísticas más recientes, la categoría de juegos inservibles se ha reducido a apenas un 3%, una cifra impensada hace pocos años.

Títulos de gran exigencia técnica como Cyberpunk 2077, Elden Ring, No Man’s Sky o The Witcher 3 figuran en los niveles más altos de compatibilidad, demostrando que Linux ya puede competir en igualdad de condiciones con Windows en materia de gaming.

Un ecosistema en expansión, aunque con desafíos

El crecimiento de Linux como plataforma para videojuegos también ha impulsado el desarrollo de nuevas distribuciones enfocadas en el rendimiento y la facilidad de uso. Entre ellas destacan SteamOS, Fedora y Bazzite, sistemas que permiten instalar y ejecutar títulos directamente desde la biblioteca de Steam sin configuraciones adicionales.

Este cambio ha provocado un círculo virtuoso: a medida que más usuarios adoptan Linux para jugar, más estudios comienzan a probar y optimizar sus lanzamientos para esta plataforma. En consecuencia, el catálogo compatible no deja de crecer y las actualizaciones mejoran el rendimiento general con cada versión.

No obstante, aún existen limitaciones. Algunos juegos que emplean sistemas antitrampas complejos, como Valorant o Call of Duty: Warzone, presentan dificultades para ejecutarse en Linux debido a la falta de soporte de ciertas capas de seguridad. Aun así, las empresas detrás de estos títulos ya trabajan en soluciones para garantizar la compatibilidad futura.

