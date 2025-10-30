Tecno

Google vuelve más potente a NotebookLM, su asistente IA de investigación

La plataforma evoluciona para facilitar la organización visual y auditiva de datos, además de reforzar la gestión segura de sesiones y archivos

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Google busca transformar a NotebookLM en una
Google busca transformar a NotebookLM en una herramienta más robusta y versátil. (Google)

La inteligencia artificial de Google ha dado un salto notable con la reciente actualización de NotebookLM, su asistente de investigación.

Esta renovación multiplica la memoria ampliada, expande el contexto de las conversaciones y permite una personalización avanzada, lo que transforma a NotebookLM en una herramienta más robusta y versátil para quienes buscan organizar, analizar y comprender grandes volúmenes de información.

Ampliación de memoria

Entre las mejoras técnicas principales destaca la ampliación de la ventana de contexto a 1 millón de tokens, un incremento de ocho veces respecto a la versión anterior. Esta expansión permite que el asistente mantenga conversaciones extensas y coherentes, recordando detalles previos y ofreciendo respuestas con mayor profundidad contextual.

El motor de búsqueda interna
El motor de búsqueda interna también se ha optimizado, lo que permite un análisis más exhaustivo de las fuentes y resultados más confiables. (Google)

Asimismo, la memoria de conversación se ha multiplicado por seis, lo que facilita el seguimiento de hilos de diálogo prolongados sin que la inteligencia artificial pierda precisión o incurra en errores de interpretación. Estos cambios mejoran la fluidez, la consistencia y la calidad de las respuestas, especialmente en investigaciones complejas o proyectos colaborativos.

El motor de búsqueda interna también se ha optimizado, lo que permite un análisis más exhaustivo de las fuentes y resultados más confiables, transformando a NotebookLM en mucho más que un simple resumidor de datos.

Personalización avanzada

La actualización introduce una capacidad de personalización avanzada, al permitir que los usuarios definan objetivos, voces y roles específicos para el chat, eligiendo entre opciones predefinidas o creando sus propios perfiles. Por ejemplo, se puede configurar al asistente para que actúe como un tutor académico que desafía ideas, o como un editor técnico que ayuda a perfeccionar textos.

La actualización de NotebookLM introduce
La actualización de NotebookLM introduce una capacidad de personalización avanzada. (Google)

Esta flexibilidad se apoya en la memoria ampliada, lo que permite mantener la personalidad y los objetivos del chat durante sesiones largas y adaptarse a las necesidades de investigadores, estudiantes y creadores de contenido.

Otra de las novedades es la incorporación del historial de conversaciones, función que guarda automáticamente el progreso de cada sesión y permite retomarla en cualquier momento sin perder el hilo. Los chats quedan disponibles únicamente para el titular del cuaderno, incluso en espacios compartidos, y pueden eliminarse cuando el usuario lo desee.

Este control sobre el historial refuerza la privacidad y la gestión de la información personal, aspectos clave para quienes trabajan con datos sensibles o proyectos de largo plazo.

NotebookLM es ideal para apoyar
NotebookLM es ideal para apoyar labores estudiantiles en distintos niveles. (Google)

Capacidades multimedia y nuevas integraciones

NotebookLM también amplía sus capacidades multimedia, al permitir la generación de resúmenes de audio y vídeo, la creación de mapas mentales y la elaboración de presentaciones narradas. Estas funciones extienden el alcance del asistente más allá del texto, lo que facilita la organización visual y auditiva de la información y potencia la productividad de los usuarios.

La integración con Google Drive y la herramienta “Descubrir fuentes” representa un avance relevante. Ahora, la inteligencia artificial puede acceder automáticamente a los documentos almacenados en la nube, eliminando la necesidad de añadir fuentes manualmente. Esto permite un análisis más profundo y eficiente de los materiales, ya que la IA extrae y procesa los datos directamente desde los archivos del usuario.

Con este conjunto de innovaciones, Google busca que NotebookLM se consolide como el centro del trabajo intelectual dentro de su ecosistema digital, ofreciendo una plataforma que responde a las demandas actuales de investigación y anticipa las necesidades de quienes gestionan y analizan información de forma intensiva.

Temas Relacionados

NotebookLMGoogleInteligencia artificialGoogle DriveLo último en tecnología

Últimas Noticias

Nike revela Project Amplify, una zapatilla motorizada que ayuda a correr y caminar con menos esfuerzo

La base revestida en fibra de carbono aporta estabilidad y eficiencia, mientras que el motor se incorpora discretamente en el manguito superior

Nike revela Project Amplify, una

Qué es un auto híbrido enchufable y cómo aprovechar esta tecnología para ahorrar dinero

Los incentivos fiscales y el menor coste por kilómetro hacen de los autos de este tipo una opción económica y sostenible

Qué es un auto híbrido

Cómo las entidades financieras pueden integrarse al ecosistema de Bre-B, el nuevo PIX colombiano

La infraestructura permite a bancos, fintechs y cooperativas acceder a la red nacional de pagos con una sola conexión. Facilita transferencias, servicios empresariales y supervisión de transacciones

Cómo las entidades financieras pueden

La inteligencia artificial podría razonar mejor que un humano antes de 2027, advierte exempleado de OpenAI

Un informe señala que esta tecnología está evolucionando a un ritmo sin precedentes, con sistemas capaces de mejorarse a sí mismos y transformar la economía, el trabajo y la percepción de la humanidad

La inteligencia artificial podría razonar

Cameo demanda a OpenAI por usar su nombre en la función ‘cameo’ de Sora 2

La empresa solicita una compensación financiera y que la compañía de Sam Altman deje de usar la marca ‘cameo’ en su plataforma

Cameo demanda a OpenAI por
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Se golpeaba la cabeza contra

“Se golpeaba la cabeza contra la pared y le gritaba traidor”: la sobrina de Sotacuro contra la arrepentida del triple femicidio

Con presencias y ausencias sugestivas, la CGT debatió cómo enfrentar la reforma laboral: no descartaron protestas

Declaran alerta fitosanitaria en la Patagonia por la expansión de un insecto

Adolfo Sturzenegger: “No creo que Federico vaya a ser ministro de Economía y a su gestión le pongo más que 10”

Jornada financiera: con el dólar quieto, subieron los bonos y hubo venta de acciones para tomar ganancias

INFOBAE AMÉRICA
Israel intensificó los ataques contra

Israel intensificó los ataques contra el grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Millicom adquirió la filial de Telefónica en Ecuador por USD 380 millones y consolida su expansión en Sudamérica

Israel confirmó la repatriación de dos rehenes fallecidos entregados por Hamas en Gaza

Tensión política en Costa Rica: la jefa del Tribunal Electoral acusó al presidente Chaves de “amenazar la paz y la estabilidad” del país

La central sindical de Uruguay reclamó al gobierno de Orsi que cumpla sus promesas y pidió recursos para la educación

TELESHOW
Brunenger seguirá internado tras sufrir

Brunenger seguirá internado tras sufrir una complicación en su recuperación: “No salió nada bien”

Zaira recordó cuando Maxi López y Wanda Nara intentaron presentarle a Mauro Icardi: “Me lo querían enchufar”

Virginia Gallardo le respondió a la familia de Ricardo Fort: “No utilicé nuestra relación para obtener votos”

Ricardo Montaner generó preocupación entre sus seguidos al vaciar su perfil de Instagram

Juana Repetto contó si Sebastián Graviotto, el padre de su bebé en camino, está presente durante su embarazo