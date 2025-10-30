Google vuelve más potente a NotebookLM, su asistente IA de investigación

Google busca transformar a NotebookLM en una herramienta más robusta y versátil. (Google)

La inteligencia artificial de Google ha dado un salto notable con la reciente actualización de NotebookLM, su asistente de investigación.

Esta renovación multiplica la memoria ampliada, expande el contexto de las conversaciones y permite una personalización avanzada, lo que transforma a NotebookLM en una herramienta más robusta y versátil para quienes buscan organizar, analizar y comprender grandes volúmenes de información.

Ampliación de memoria

Entre las mejoras técnicas principales destaca la ampliación de la ventana de contexto a 1 millón de tokens, un incremento de ocho veces respecto a la versión anterior. Esta expansión permite que el asistente mantenga conversaciones extensas y coherentes, recordando detalles previos y ofreciendo respuestas con mayor profundidad contextual.

El motor de búsqueda interna también se ha optimizado, lo que permite un análisis más exhaustivo de las fuentes y resultados más confiables. (Google)

Asimismo, la memoria de conversación se ha multiplicado por seis, lo que facilita el seguimiento de hilos de diálogo prolongados sin que la inteligencia artificial pierda precisión o incurra en errores de interpretación. Estos cambios mejoran la fluidez, la consistencia y la calidad de las respuestas, especialmente en investigaciones complejas o proyectos colaborativos.

El motor de búsqueda interna también se ha optimizado, lo que permite un análisis más exhaustivo de las fuentes y resultados más confiables, transformando a NotebookLM en mucho más que un simple resumidor de datos.

Personalización avanzada

La actualización introduce una capacidad de personalización avanzada, al permitir que los usuarios definan objetivos, voces y roles específicos para el chat, eligiendo entre opciones predefinidas o creando sus propios perfiles. Por ejemplo, se puede configurar al asistente para que actúe como un tutor académico que desafía ideas, o como un editor técnico que ayuda a perfeccionar textos.

La actualización de NotebookLM introduce una capacidad de personalización avanzada. (Google)

Esta flexibilidad se apoya en la memoria ampliada, lo que permite mantener la personalidad y los objetivos del chat durante sesiones largas y adaptarse a las necesidades de investigadores, estudiantes y creadores de contenido.

Otra de las novedades es la incorporación del historial de conversaciones, función que guarda automáticamente el progreso de cada sesión y permite retomarla en cualquier momento sin perder el hilo. Los chats quedan disponibles únicamente para el titular del cuaderno, incluso en espacios compartidos, y pueden eliminarse cuando el usuario lo desee.

Este control sobre el historial refuerza la privacidad y la gestión de la información personal, aspectos clave para quienes trabajan con datos sensibles o proyectos de largo plazo.

NotebookLM es ideal para apoyar labores estudiantiles en distintos niveles. (Google)

Capacidades multimedia y nuevas integraciones

NotebookLM también amplía sus capacidades multimedia, al permitir la generación de resúmenes de audio y vídeo, la creación de mapas mentales y la elaboración de presentaciones narradas. Estas funciones extienden el alcance del asistente más allá del texto, lo que facilita la organización visual y auditiva de la información y potencia la productividad de los usuarios.

La integración con Google Drive y la herramienta “Descubrir fuentes” representa un avance relevante. Ahora, la inteligencia artificial puede acceder automáticamente a los documentos almacenados en la nube, eliminando la necesidad de añadir fuentes manualmente. Esto permite un análisis más profundo y eficiente de los materiales, ya que la IA extrae y procesa los datos directamente desde los archivos del usuario.

Con este conjunto de innovaciones, Google busca que NotebookLM se consolide como el centro del trabajo intelectual dentro de su ecosistema digital, ofreciendo una plataforma que responde a las demandas actuales de investigación y anticipa las necesidades de quienes gestionan y analizan información de forma intensiva.