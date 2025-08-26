NotebookLM, la IA de Google que hace resúmenes en video y en español

La nueva función Video Overviews permite transformar presentaciones, informes y transcripciones en videos narrados en español.(GOOGLE)

NotebookLM de Google acaba de sumar una función clave al permitir la generación automática de síntesis de documentos en video en español, una tecnología que promete cambiar l, una tecnología que promete cambiar la manera de abordar grandes volúmenes de información.

Este es un asistente enfocado en el análisis de grandes documentos, pero hasta ahora solo permitía texto y audio, por lo que este añadido da muchas más opciones a los usuarios en 80 idiomas disponibles.

Cómo funcionan los videos en NotebookLM, la IA de Google

NotebookLM ya no es solo una herramienta para subrayar conceptos en documentos PDF o para crear breves resúmenes en texto. Con la nueva función Video Overviews, los usuarios pueden convertir cualquier material cargado—ya sea una presentación, una transcripción o un informe académico—en una síntesis en video narrada en español.

De este modo, la IA expande su utilidad más allá del ámbito escrito, invitando a estudiantes, docentes y profesionales a repensar cómo procesan, comprenden y comparten información relevante.

NotebookLM ahora admite más de 80 idiomas, ampliando su alcance global más allá del inglés. (GOOGLE.)

Este avance tiene especial relevancia para quienes necesitan asimilar información rápidamente. Ahora, cuando una persona sube recursos a NotebookLM, la plataforma puede crear un video breve que condensa los aspectos centrales del contenido en un formato visual y auditivo.

Según Google, esta herramienta resulta especialmente útil a la hora de enfrentar materiales extensos, ya que permite “entender los conceptos clave de las fuentes para optimizar el tiempo entre la búsqueda y el aprendizaje o la creación”.

Cómo usar NotebookLM para crear un resumen en video en español

La generación automática de videos sintéticos sigue un proceso basado exclusivamente en los archivos subidos por el usuario. El primer paso exige cargar los documentos, enlaces, presentaciones o videos desde la cuenta Google. A continuación, la IA examina toda esa información mediante algoritmos avanzados de procesamiento del lenguaje natural.

Los usuarios pueden personalizar la longitud y el enfoque de los videos generados según sus necesidades de aprendizaje. (Andina)

Una vez que el usuario solicita un resumen en video, NotebookLM selecciona los conceptos y datos más significativos y los organiza en una narrativa visual. La plataforma produce un video con gráficos, imágenes y voz automatizada en español, facilitando así la comprensión incluso de temas técnicos o presentaciones densas.

Esta función está disponible en más de 80 idiomas, representando un salto sustancial respecto a la versión inicial que solo funcionaba en inglés.

El video generado puede almacenarse en la cuenta del usuario, descargarse o compartirse según la necesidad. Además, NotebookLM ofrece la opción de personalizar la longitud del resumen, permitiendo elegir entre videos concisos para repasos rápidos o presentaciones más extensas para análisis detallados.

Qué se puede hacer en NotebookLM

La llegada de las síntesis en video es solo una de las muchas prestaciones de NotebookLM. Desde sus inicios, la herramienta buscó transformar la manera en que los usuarios interactúan con los documentos digitales. Ya destacaba por ser capaz de:

Analizar archivos PDF, notas, enlaces web y hasta transcripciones de YouTube.

Generar resúmenes en texto y puntos clave.

Explicar conceptos difíciles en términos sencillos.

Proponer ideas creativas y comparar fuentes de información.

Organizar notas en guías de estudio, cronogramas de trabajo o listas FAQ.

Transformar entrevistas o materiales dispersos en borradores listos para artículos o pódcast.

NotebookLM mantiene sus funciones de análisis, resumen y organización de documentos digitales en múltiples formatos.(GOOGLE)

La actualización reciente refuerza el lado multimedia del asistente. Según Google, tanto Video Overviews como la opción renovada Audio Overviews abren el acceso global a la síntesis automatizada de contenidos complejos, ahora con un nivel de profundidad, matices y estructura que antes solo tenía el inglés.

Con la capacidad de escuchar o ver los materiales desde cualquier dispositivo, los usuarios pueden repasar información mientras conducen, se ejercitan o realizan cualquier otra actividad cotidiana.

El primer requisito es tener una cuenta Google y acceder a la plataforma de NotebookLM. Una vez dentro, el usuario debe cargar los documentos o enlaces desde los que requiere extraer conocimiento. La interfaz muestra un menú claro donde se elige entre resumen en texto, audio o video, y permite seleccionar el idioma y el alcance de la síntesis.

Con apenas un clic, la IA analiza los archivos escogidos y produce el contenido solicitado en minutos. Es posible personalizar tanto la duración como el enfoque, para obtener desde un vistazo general hasta un análisis centrado en capítulos o secciones específicas.