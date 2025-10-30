El CEO de Airbnb reveló las habilidades que los estudiantes deben desarrollar en lugar de preocuparse por la IA: “Siempre las necesitarán”

Brian Chesky, CEO de Airbnb, recomendó a los jóvenes priorizar habilidades humanas frente al avance de la inteligencia artificial en el empleo (REUTERS)

La preocupación por el futuro laboral ante el avance de la inteligencia artificial se volvió común entre los estudiantes universitarios y recién graduados. En este contexto, Brian Chesky, director ejecutivo de Airbnb, compartió sus recomendaciones sobre las competencias que considera esenciales para quienes buscan insertarse en un mercado cada vez más influido por la automatización.

En una entrevista con ABC News, Chesky instó a los jóvenes a priorizar el desarrollo de habilidades humanas fundamentales como el liderazgo, el pensamiento crítico y la comunicación clara, en lugar de dejarse dominar por la preocupación sobre el impacto de la IA en el empleo.

Habilidades humanas para un mercado laboral automatizado

Chesky sostuvo que, más allá de los cambios tecnológicos, existen capacidades que siempre resultarán valiosas. “Las personas deberían estudiar aquello que les interesa y desarrollar habilidades que siempre necesitarán”, afirmó el directivo en declaraciones recogidas por CNBC.

Según su visión, la resolución de problemas, la capacidad de liderar equipos y la destreza para pensar de manera crítica y comunicarse con claridad son competencias que mantendrán su relevancia en la mayoría de los puestos de trabajo.

El liderazgo, el pensamiento crítico y la comunicación clara son competencias clave para el mercado laboral automatizado, según el ejecutivo de la plataforma hotelera (REUTERS)

Importancia del liderazgo y las relaciones humanas

Sobre las capacidades más relevantes, el ejecutivo recomendó: “Siempre tendrás que aprender a resolver problemas. Siempre tendrás que aprender a desarrollar habilidades de liderazgo en la mayoría de los cargos, así que inicia un club, haz algo. Siempre tendrás que aprender a pensar críticamente y a comunicarte de forma muy clara”.

Chesky subrayó que, aunque la IA transformará muchos aspectos del trabajo, hay elementos que permanecerán inalterables. “Algunas cosas nunca cambiarán”, señaló. A su juicio, la necesidad de conexión humana y de relaciones personales persistirá, y el liderazgo seguirá siendo un factor determinante en las organizaciones.

Al definir qué caracteriza a un buen líder, destacó la importancia de la comunicación efectiva, la fijación de objetivos claros y la organización.

Chesky destacó que la conexión humana y las relaciones personales seguirán siendo esenciales en las organizaciones del futuro (REUTERS)

Empleo juvenil y el desafío de la automatización

Para Chesky, el desarrollo de futuros líderes depende de que las empresas continúen contratando jóvenes en puestos de entrada, en vez de reemplazar completamente estos roles con sistemas automatizados. “Si los jóvenes no pueden conseguir empleo, entonces no habrá nadie en el futuro para ocupar los cargos estratégicos y de liderazgo”, advirtió.

Ante esto, consideró fundamental que las compañías ofrezcan oportunidades a quienes inician su carrera, incluso si la IA puede realizar parte del trabajo que tradicionalmente desempeñan los becarios o empleados junior.

Un análisis de la firma Revelio Labs, citado por CNBC, reveló que las ofertas de empleo de nivel inicial disminuyeron aproximadamente un 35% entre enero de 2023 y junio de 2025. Esta tendencia se atribuye, en parte, a la eficiencia que la IA aporta a las empresas, lo que llevó a una reducción de puestos de trabajo en grandes tecnológicas.

El CEO de Airbnb advierte sobre la importancia de que las empresas sigan contratando jóvenes en puestos de entrada para formar futuros líderes (Pexels)

Visión de otros líderes tecnológicos y valor irremplazable de los humanos

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, anticipó que la IA podrá asumir tareas de empleados de nivel bajo y medio en un futuro próximo, mientras que Andy Jassy, CEO de Amazon, comunicó en junio que la compañía prevé reducir su plantilla corporativa a medida que la automatización incremente la eficiencia.

Posteriormente, Amazon anunció despidos que afectaron a 14.000 trabajadores, justificando la decisión en la capacidad de la IA para acelerar la innovación y en la necesidad de una estructura organizativa más ágil.

A pesar de este escenario, Chesky remarcó que la IA, aunque capaz de asumir muchas funciones de nivel inicial, aún enfrenta limitaciones para generar ideas novedosas y requiere instrucciones detalladas para operar. Por ello, insistió en que las habilidades humanas seguirán siendo imprescindibles en el entorno laboral.

Chesky sostuvo que las habilidades humanas son irremplazables, ya que la IA aún no puede generar ideas novedosas ni operar sin instrucciones precisas (REUTERS)

Chesky manifestó a CNBC que intentar predecir qué sectores estarán a salvo de la disrupción tecnológica resulta infructuoso, ya que las proyecciones suelen fallar. En su opinión, la mejor estrategia para afrontar los cambios es mantener la curiosidad y enfocarse en aprender aquello que conservará su valor, independientemente de los avances tecnológicos.