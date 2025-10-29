Tecno

Google Play Store ahora verificará tu edad para descargar aplicaciones: aplica para móvil y PC

Google asegura que la información de verificación de edad se gestionará bajo estrictas políticas de confianza y seguridad en la plataforma

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
La tienda ayudará a que
La tienda ayudará a que los usuarios tengan un mejor conocimiento de las apps que quieren descargar. (Google)

Google Play Store ha introducido en Estados Unidos un sistema obligatorio de verificación de edad para acceder a determinadas aplicaciones. Esta medida responde a un entorno regulatorio más estricto y a una nueva ola de leyes estatales enfocados en la protección de menores en el entorno digital.

El proceso, que se encuentra en fase de implementación gradual, afecta de lleno a los millones de usuarios y desarrolladores que conforman su ecosistema, para evitar que los menores estén expuestos a contenidos que no son aptos para su edad.

Por qué Google Play Store ahora tendrá verificación de edad para descargar algunas apps

La decisión de Google Play Store de implementar la verificación de edad parte de un contexto muy claro: la entrada en vigor de leyes específicas en estados como Texas, Utah y Luisiana.

Estos marcos normativos, como el SB 2420 de Texas cuyo inicio se prevé para el 1 de enero de 2026, exigen que las tiendas de aplicaciones verifiquen la edad de sus usuarios, soliciten la aprobación parental, y proporcionen información concreta sobre la edad de los usuarios a los desarrolladores.

La tienda de aplicaciones de
La tienda de aplicaciones de Google quiere que los usuarios no olviden que han instalado apps. (Google)

El objetivo declarado de estas leyes consiste en limitar el acceso a contenido potencialmente nocivo para menores, que abarca desde violencia explícita y pornografía hasta conductas peligrosas que puedan difundirse en plataformas de aplicaciones.

Google reconoce que estos cambios suponen una carga adicional para los desarrolladores y pueden generar incertidumbre en los usuarios, sobre todo en relación con la privacidad de sus datos personales.

Pese a ello, el avance de las regulaciones estatales y las crecientes demandas sociales por una digitalización más segura para los más jóvenes han impulsado la reconfiguración de las políticas internas de la plataforma, así como el desarrollo de nuevos sistemas internos y APIs de verificación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles serán los métodos para verificar identidad y edad

Para adaptarse al nuevo marco legal, Google Play Store ha desarrollado un proceso de verificación que ofrece a los usuarios la posibilidad de elegir entre cuatro vías diferentes para confirmar su edad. Las opciones incluyen:

  • Documento de identidad: subida de una imagen emitida por autoridades gubernamentales, como un DNI o pasaporte.
  • Selfie o autorretrato: toma de una foto facial para estimar la edad mediante sistemas automatizados de reconocimiento.
  • Tarjeta bancaria: utilización de una tarjeta de crédito o débito con un pequeño cargo temporal y reembolsable, en general admitido solo para adultos.
  • Correo electrónico: a través de empresas externas que cruzan datos de usos previos del email en distintas plataformas para estimar la edad asociada a la cuenta.

La flexibilidad de este proceso permite que cada usuario opte por el método con el que se sienta más cómodo, atendiendo a la preocupación creciente por la gestión de información personal.

De acuerdo con información compartida por el colaborador de Android Police Artem Russakovskii, el método del correo electrónico resulta ser el más ágil para muchos, pues no discrimina y no exige documentos sensibles.

Niños utilizando teléfonos celulares, una
Niños utilizando teléfonos celulares, una imagen común que plantea desafíos sobre el equilibrio entre tecnología, desarrollo y salud infantil. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué implicaciones tiene este cambio para los usuarios de Android

El sistema de verificación no se aplica de forma indiscriminada a toda la base de usuarios de Google Play Store. Por ahora, la medida rige obligatoriamente para usuarios nuevos registrados en los estados de Texas, Utah y Luisiana, en correspondencia con las leyes locales. No obstante, el despliegue prevé una futura extensión a otros territorios, impulsado también por normas europeas en discusión.

Para los usuarios, este cambio se traduce en la imposibilidad de descargar aplicaciones marcadas como para mayores de 18 años a menos que se complete el procedimiento de verificación. El mensaje para iniciar el proceso aparece de forma automática antes de acceder a la descarga, y se adapta según el país y la legislación vigente. De este modo, los desarrolladores también quedan obligados a ajustar sus apps y procesos internos para no incurrir en sanciones ni restricciones de uso.

La privacidad, de todos modos, ocupa un lugar central en el debate. Compartir documentos de identidad con Google o una empresa tercera suscita inquietudes sobre la protección de datos, pese a las garantías legales y técnicas prometidas por la compañía.

Google asegura que el uso de la información proveniente de las nuevas API de verificación se sujetará estrictamente a las políticas de confianza y seguridad establecidas en la plataforma.

Temas Relacionados

Google Play StoreAplicacionesAndroidCelularesGoogleCiberseguridadTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Él es NEO, el robot humanoide o casi humano que realiza todas las tareas del hogar: precio y disponibilidad

El asistente desarrollado por la empresa 1X puede doblar ropa, organizar espacios y ejecutar otras actividades domésticas. Incorpora inteligencia artificial, manipulación precisa y opciones de supervisión remota

Él es NEO, el robot

Ciberdelincuentes crean nueva modalidad de estafa: robar datos en una entrevista de trabajo

Los atacantes envían archivos maliciosos disfrazados de pruebas técnicas para engañar a desarrolladores de software

Ciberdelincuentes crean nueva modalidad de

Cinco videojuegos familiares sobre Halloween para pasar la noche juntos

Las opciones van desde juegos cooperativos hasta experiencia de terror ligero adaptados para todos los miembros de la casa

Cinco videojuegos familiares sobre Halloween

El secreto para reducir el consumo de agua y energía de una lavadora y ahorrar dinero en el mes

Acciones como seleccionar programas de baja temperatura y aprovechar al máximo el tambor ayuda a disminuir el gasto y prolongar la vida útil del electrodoméstico

El secreto para reducir el

Personas más ricas, viviendo en el espacio y trabajando menos: la visión de Jeff Bezos del 2045

El fundador de Amazon y Blue Origin visualiza una era dorada impulsada por inteligencia artificial, robots y exploración espacial, donde la humanidad podría establecerse en otros planetas si lo desea

Personas más ricas, viviendo en
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Justicia rechazó un segundo

La Justicia rechazó un segundo intento de Espert para concentrar las causas en su contra en Comodoro Py

La CGT cree que la reforma laboral está en el medio de una pelea entre dos sectores del Gobierno y se prepara para dar pelea

Caso María Cash: insisten en la presunta culpabilidad del camionero que fue sobreseído

Cuáles son los alimentos que ayudan a prevenir el daño arterial del sedentarismo, según un estudio

Netflix estrenará un documental sobre el crimen de Fernando Báez Sosa

INFOBAE AMÉRICA
¿Cuánto durará la tregua Chino

¿Cuánto durará la tregua Chino Americana?

Cómo nació el sanguinario Comando Vermelho en Brasil: una brutal batalla carcelaria y un decreto de la dictadura

Cómo la urbanización está cambiando la vida de los búhos barrados en virginia

Crisis en Japón: Akita pide ayuda al ejército tras una ola récord de ataques de osos

“Fue terrible”: los testimonios de los jamaiquinos luego de sufrir el peor huracán de su historia

TELESHOW
La tensa discusión al aire

La tensa discusión al aire entre Fernando Carlos y Eugenia de Gran Hermano en la radio: “Sos un pollerudo”

La impresionante sorpresa que se llevó Nicole Neumann en plena sesión de fotos al aire libre

La impactante producción de fotos de María Becerra antes de su desembarco en la televisión española

Tamara Báez reveló el motivo de su internación y mostró los resultados de su cirugía estética: las imágenes

La charla en vivo de Fabi Cantilo y Lourdes Fernández a corazón abierto: “Al señor que pega no lo queremos”