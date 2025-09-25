Google Play integra Sidekick con Gemini, un overlay gamer con asistencia en tiempo real

La inteligencia artificial ha transformado la experiencia de los gamers en varios aspectos. (Composición Infobae Perú)

Google Play ha dado un giro a su plataforma, integrando Sidekick con Gemini para ofrecer una experiencia gamer con asistencia en tiempo real. Esta actualización supera el concepto tradicional de tienda de aplicaciones, permitiendo a los usuarios obtener ayuda conversacional personalizada mientras juegan y unificando perfiles, recompensas y estadísticas en una nueva estructura de sistema centralizado.

El objetivo es que los jugadores tengan acceso inmediato a soporte de inteligencia artificial y otras novedades que optimicen tanto el entretenimiento como la gestión de aplicaciones y recompensas, todo en una plataforma integradora y dinámica.

En qué consiste Play Games Sidekick con Gemini y cómo transforma la experiencia gamer

La función más innovadora presentada es Play Games Sidekick, que utiliza la inteligencia artificial de Gemini Live para analizar en tiempo real la pantalla de juego y proporcionar asistencia por voz contextualizada. En lugar de limitarse a respuestas genéricas, Sidekick observa lo que ocurre en el juego y sugiere acciones concretas o estrategias en el momento preciso.

La asistencia se activa sin necesidad de pausar o cerrar el juego, lo que la convierte en una herramienta de apoyo valiosa tanto para jugadores novatos como avanzados. Inicialmente, Sidekick estará disponible en una selección limitada de juegos, pero Google prevé su expansión a más títulos en los próximos meses.

Google Play: recompensas unificadas, perfiles de jugador y nuevas formas de explorar apps

Con la salida oficial de Google Play Games de beta en PC, ahora es posible disfrutar de más de 200.000 títulos con progreso sincronizado entre móvil y ordenador. Las ligas de Play Games, el sistema de estadísticas globales y la personalización de avatares con IA generativa refuerzan el perfil gamer individual, incentivando la competencia y la interacción comunitaria.

A esto se suma un sistema de recompensas Play Points unificado en todas las plataformas y la integración con eventos físicos, acercando el mundo digital al entorno real.

Las fichas de juegos han mejorado su contenido, incluyendo eventos y actualizaciones, y ahora permiten interactuar con otros jugadores para resolver dudas sobre títulos específicos sin salir de la página.

La seguridad se fortalece con detección de amenazas basada en inteligencia artificial y políticas de protección más estrictas para asegurar que el entorno siga siendo confiable para todos los usuarios.

Nuevos espacios y búsqueda inteligente en la tienda de aplicaciones

La plataforma reorganiza su navegación con la pestaña You, que centraliza recomendaciones, recompensas y gestión del perfil gamer. La búsqueda guiada mediante lenguaje natural permite encontrar aplicaciones siguiendo instrucciones sencillas, brindando resultados categorizados automáticamente por la IA.

Además, la pestaña Apps suma espacios temáticos para entretenimiento y eventos de temporada, y en ciertos mercados, se incorporan secciones adaptadas para contenido específico como dramas cortos o webcomics.

Cómo beneficia la inteligencia artificial a los gamers

La inteligencia artificial ha transformado la experiencia de los gamers en varios aspectos. En primer lugar, la IA mejora la jugabilidad al ofrecer rivales y aliados controlados por el sistema que se adaptan a las decisiones del jugador, generando desafíos personalizados. Esta dinámica aporta mayor variedad y profundidad a cada partida.

Además, la IA facilita la personalización de juegos, permitiendo ajustes automáticos en niveles de dificultad o recomendaciones de contenido basadas en el estilo de juego individual. Esta tecnología también se utiliza en el desarrollo de entornos virtuales más realistas, personajes no jugables con comportamientos avanzados y estrategias complejas en partidas en línea.

Otra aplicación relevante es el soporte técnico con asistentes inteligentes que pueden responder dudas o ayudar a resolver problemas en tiempo real. El uso de IA en la industria de videojuegos contribuye tanto a optimizar el rendimiento de los títulos como a crear experiencias más inmersivas y adaptadas a cada usuario.