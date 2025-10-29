Tecno

Cómo conectará Nvidia sus chips de IA a las computadoras cuánticas

La compañía informó que 17 empresas de computación cuántica se han asociado a este sistema, denominado NVQLink

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Ilustración de NVQLink, el sistema
Ilustración de NVQLink, el sistema para conectar computadoras cuánticas con los chips de inteligencia artificial. (Nvidia)

Nvidia ha presentado NVQLink, una tecnología que promete conectar computadoras cuánticas con chips de inteligencia artificial. Esta integración, según la empresa, es clave para el futuro de la investigación científica y médica.

Jensen Huang, director ejecutivo de la compañía, destacó en el evento GTC en Washington que esta innovación facilitará la creación de supercomputadoras capaces de operar con miles de qubits y reducir el índice de error de la computación cuántica. La empresa sostiene que este avance podría acelerar el desarrollo de aplicaciones prácticas en sectores críticos.

Según el anuncio de Huang, NVQLink contribuirá a corregir errores tanto con las “centenas de qubits que tenemos hoy como con las decenas o centenas de miles que tendremos en el futuro”. Esta evolución es vista como imprescindible si la computación cuántica aspira a pasar de la investigación a la aplicabilidad práctica, al requerir una conexión directa y eficiente con los sistemas tradicionales de procesamiento.

Jensen Huang, CEO de Nvidia,
Jensen Huang, CEO de Nvidia, fue el encargado de presentar este avance al público. (Reuters)

“No solo corrige los errores de hoy; corrige los errores del mañana”, afirmó el directivo desde el escenario, marcando así la ambición de escalar la capacidad actual de estas máquinas.

La compañía informó que 17 empresas de computación cuántica se han asociado a NVQLink, aunque los nombres de estos socios no fueron dados a conocer durante la presentación. El interés de Nvidia en el escenario cuántico representa un giro respecto a posiciones pasadas, donde la empresa se había mostrado escéptica, aunque ahora busca garantizar que sus tecnologías permanezcan relevantes ante posibles saltos tecnológicos.

Parte de los planes detallados por Huang incluyen una colaboración con el Departamento de Energía de Estados Unidos para construir siete nuevas supercomputadoras equipadas con chips de inteligencia artificial de Nvidia, localizadas en instalaciones federales de investigación. El CEO destacó la visión de Chris Wright, secretario de Energía, resaltando su apoyo para situar a Estados Unidos “a la vanguardia de la ciencia”, en sus palabras.

La empresa sostiene que este
La empresa sostiene que este avance podría acelerar el desarrollo de aplicaciones prácticas en sectores críticos. (Reuters)

Este anuncio coincide con el último avance de Google, que días antes reportó un logro significativo con su chip cuántico “Willow”, el cual corrió un algoritmo repetible en plataformas similares con un desempeño superior al de los supercomputadores convencionales.

Mientras tanto, el gobierno de Donald Trump ha iniciado conversaciones preliminares con compañías dedicadas a computación cuántica, explorando posibles apoyos financieros y reconociendo la importancia estratégica de este sector en la competencia tecnológica global, especialmente frente a China.

Con NVQLink, Nvidia pretende posicionarse como referente en la transición hacia una era donde la inteligencia artificial y la computación cuántica converjan para abordar desafíos aún inalcanzados, como el desarrollo de nuevos materiales y terapias médicas más avanzadas.

Nvidia facilitará chips de IA
Nvidia facilitará chips de IA para la construcción de supercomputadoras del Gobierno de EE. UU. (Reuters)

La otra apuesta apuesta de Nvidia

El avance de Nvidia en inteligencia artificial apunta a transformar industrias enteras, con especial foco en la robótica y los vehículos autónomos. La empresa estima que estos sectores vivirán una revolución durante la próxima década gracias al desarrollo de sistemas cada vez más inteligentes y conectados, capaces de operar de manera independiente en entornos complejos y dinámicos.

Según las proyecciones de Nvidia, la oportunidad de mercado derivada de la automatización y la integración de IA en fábricas, almacenes y medios de transporte podría alcanzar un valor de varios billones de dólares. La compañía subraya que este crecimiento acelerado estará impulsado por la demanda de soluciones tecnológicas que mejoren la eficiencia, reduzcan costos y eleven los estándares de seguridad tanto en la industria como en la vida diaria.

La visión de Nvidia contempla un futuro en el que los robots colaborativos y los coches autónomos formen parte integral de la infraestructura moderna, transformando procesos logísticos, líneas de ensamblaje y la movilidad urbana y rural. Este enfoque está respaldado por el continuo desarrollo de microprocesadores y plataformas de software avanzadas, pilares del liderazgo tecnológico que la firma busca consolidar en el escenario global.

Temas Relacionados

NvidiaComputación cuánticaChipInteligencia artificialLo último en tecnología

Últimas Noticias

Los 10 nombres de perro más populares en 2025 según la IA

La selección de apelativos destacados para mascotas responde a diferentes estilos y necesidades emocionales, según ChatGPT

Los 10 nombres de perro

Cómo organizar los electrodomésticos en la cocina: esta es la tendencia actual que maximiza el espacio

La propuesta de los muebles verticales radica en su estructura, que permite ubicar cada artefacto en un compartimiento propio

Cómo organizar los electrodomésticos en

Glosario de tecnología: qué significa Bucle de tierra

Conocer términos tecnológicos se ha vuelto indispensable para la vida al usarla en casi todos los ámbitos

Glosario de tecnología: qué significa

Cómo funciona el gestor de contraseñas de tu navegador y qué otras opciones hay disponibles

La elección entre un gestor de contraseñas integrado en el navegador y una solución de terceros depende de las necesidades y prioridades de cada usuario

Cómo funciona el gestor de

WhatsApp podría volver lento el celular: desactiva esta función para mejorar su rendimiento

WhatsApp puede estar ocupando más memoria de la que imaginas en tu teléfono Android

WhatsApp podría volver lento el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cinco recetas de risotto fáciles

Cinco recetas de risotto fáciles y deliciosas para preparar en casa

La Corte confirmó dos condenas contra Guillermo Moreno y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos

Dos fusiones de agujeros negros aportan claves para entender partículas desconocidas del universo

Una localidad bonaerense buscará tener el salame más largo del mundo y recuperar el récord

Los pesos que compró el Tesoro de EEUU están invertidos en letras del Banco Central

INFOBAE AMÉRICA
“La diplomática” es una exquisita

“La diplomática” es una exquisita disección del matrimonio

Hamas afirmó haber recuperado los cuerpos de dos rehenes israelíes en Gaza en medio de nuevas tensiones por el alto el fuego

El senador John Kennedy lanza un libro que sacude Washington con ironía y frases memorables

Pakistán afirmó que las negociaciones con Afganistán para una tregua duradera “no lograron producir una solución viable”

La dictadura de Kim Jong-un hizo una prueba de misiles de crucero en vísperas de la llegada de Trump a Corea del Sur

TELESHOW
El dramático relato de Romina

El dramático relato de Romina Scalora tras un violento robo: “Me tuve que tirar del coche en movimiento”

Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity: el error crucial con una cebolla que terminó en despedida

El duro reclamo de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef: “Todo es una mojada de oreja para mí”

La palabra de Julieta Prandi sobre el caso de Lourdes de Bandana: “Que se hable de ella la mantiene con vida”

El viaje de Georgina Barbarossa a Nueva York para celebrar sus 70 años: “Esta ciudad me mata”