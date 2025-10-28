Tecno

Belinda y Airbnb lanzan experiencia gratuita en camerino de Mentiras: All Stars

Ocho seleccionados podrán descubrir el ambiente privado de la artista, participar en actividades interactivas como tutoriales de maquillaje y karaoke

Guardar
La inscripción para hacer parte
La inscripción para hacer parte inicia el 31 de octubre a través del sitio oficial de la plataforma. (Foto: Instagram/belindargoficial)

Belinda y Airbnb han lanzado una experiencia exclusiva que permitirá a un grupo selecto de seguidores de la cantante y actriz española acceder a su camerino en la obra de teatro Mentiras: All Stars.

Esta iniciativa, que se inscribe en la tendencia de colaboraciones entre celebridades y la plataforma de alojamientos, ofrece a los participantes la posibilidad de adentrarse en el ambiente privado donde la cantante ibérica se prepara antes de cada función.

De esta forma, se explica todo lo que hay que saber de esta experiencia, con datos de cómo poder participar en la experiencia en el camerino de la artista.

De qué trata la experiencia que trae Airbnb con Belinda

Ocho personas serán seleccionadas para
Ocho personas serán seleccionadas para vivir esta experiencia, que tendrá una duración aproximada de cinco horas. (Foto: Instagram/belindargoficial)

La dinámica, anunciada por Airbnb, contempla un recorrido guiado por el camerino de Belinda, donde los asistentes podrán interactuar con los accesorios personales de la intérprete y conocer de cerca los vestuarios que utiliza en el escenario.

Además, la experiencia incluye una sesión de karaoke previa a la función y un tutorial impartido por el maquillista de la artista, quien compartirá detalles sobre la rutina de belleza que define el estilo de la estrella.

El paquete ofrecido por Airbnb incluye dos boletos VIP para asistir a una función de “Mentiras: All Stars”, montaje que cuenta con la participación de Belinda y Mariana Treviño.

La experiencia incluye una sesión
La experiencia incluye una sesión de karaoke y un tutorial de maquillaje impartido por el maquillista personal de Belinda. (Foto: Instagram/belindargoficial)

Ambas actrices han interpretado personajes en “Mentiras: La Serie”, la adaptación televisiva del proyecto teatral que ha permanecido en cartelera durante más de 15 años.

Cuánto vale esta experiencia y el número de seleccionados

Según los detalles proporcionados por Airbnb, la experiencia no tiene costo para los seleccionados, aunque los gastos de traslado no están cubiertos. Ocho personas serán elegidas para vivir esta actividad, que tiene una duración aproximada de cinco horas.

El proceso de selección requiere completar un pre-registro disponible en el sitio de Airbnb a partir del 31 de octubre. Las reglas establecen que “los participantes deben superar una evaluación previa de Airbnb para asistir a esta experiencia”, según datos publicados por la plataforma. El recorrido por el camerino de Belinda está programado para el 8 de noviembre.

El paquete de Airbnb otorga
El paquete de Airbnb otorga dos boletos VIP para la función de Mentiras: All Stars, protagonizada por Belinda y Mariana Treviño. (Foto: Instagram/belindargoficial)

Asimismo, esta colaboración entre Belinda y Airbnb se suma a otras iniciativas similares impulsadas por la plataforma, que ha trabajado previamente con figuras como Sabrina Carpenter, Karol G y el grupo de k-pop Seventeen, siendo una estrategia que acerca a los fanáticos a sus ídolos a través de vivencias únicas.

Cómo ha reaccionado Belinda en sus redes sociales ante esta iniciativa

En un video difundido a través de Instagram, Belinda presentó esta propuesta inédita, mostrando un espacio dominado por el color rosa, repleto de brillos y elementos que reflejan el glamour característico de su figura pública.

En las imágenes se observan algunos de los atuendos del musical, así como micrófonos decorados con cristales, elementos que forman parte del atractivo de la experiencia.

Cuál fue la experiencia de Airbnb con Karol G en Medellín

La colaboración se suma a
La colaboración se suma a iniciativas previas con celebridades como Sabrina Carpenter, Karol G y Seventeen. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Con motivo del lanzamiento de su disco Tropicoqueta, Airbnb organizó una actividad en Medellín que permitió a un grupo reducido de invitados convivir con Karol G en un contexto privado y festivo.

Los asistentes fueron recibidos en un rooftop decorado como un oasis tropical, donde degustaron piña colada y participaron en actividades como la creación de tatuajes temporales, el diseño de pulseras con dijes y la interpretación musical a cargo de Los Tomateros, una de las orquestas preferidas de la artista.

Durante la experiencia, Karol G se mantuvo cercana y participativa, compartiendo anécdotas, interactuando con los invitados y sumándose al brindis final con su cóctel favorito. Los participantes tuvieron la oportunidad de dialogar con la cantante y explorar la estética y sonidos que inspiran su nuevo álbum.

Temas Relacionados

BelindaAirbnbExperienciaGratisArtistaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Microsoft enfrenta una demanda en Australia por subir precios tras integrar Copilot en sus servicios

La demanda sostiene que Microsoft promovió los planes más caros sin informar sobre la alternativa “Classic”.

Microsoft enfrenta una demanda en

La Generación Z confía más en las redes sociales que en los gobiernos al momento de compartir sus datos

Un estudio internacional revela que los jóvenes priorizan la utilidad y la transparencia al compartir información, mientras que los baby boomers valoran la seguridad de sus activos digitales como contraseñas

La Generación Z confía más

Elon Musk lanza Grokipedia, la enciclopedia digital que compite con Wikipedia

El nuevo proyecto de xAI busca ofrecer una alternativa abierta a Wikipedia con artículos creados por la inteligencia artificial Grok

Elon Musk lanza Grokipedia, la

OnlyFans, pionera en generar millones sin crear contenido propio

La economía de la plataforma sorprende al no requerir fábrica ni inventario, manteniendo la competitividad mediante tecnología de pago, control normativo y escalabilidad casi infinita para los nuevos usuarios y creadores

OnlyFans, pionera en generar millones

Si el celular comienza a hacer esto, revisa tu cuenta bancaria para evitar robos de dinero

Autoridades advierten sobre una modalidad delictiva que permite a los ciberdelincuentes tomar el control de líneas telefónicas y acceder a aplicaciones financieras para hacer varios movimientos sin autorización

Si el celular comienza a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Infobae

Se termina el pago manual en el peaje de la Autopista Perito Moreno: desde cuándo regirá el sistema de cobro automático y cuánto costaría la multa

Las bacterias “imposibles” descubiertas bajo el hielo del Ártico podrían cambiar lo que se sabe sobre el clima global

Tres claves para entender por qué sube el dólar

Mercados: las acciones y los bonos argentinos operan sin tendencia clara en Wall Street

El cambio climático intensifica al huracán Melissa y aumenta su poder devastador, advierten los científicos

INFOBAE AMÉRICA
El renovado protagonismo de París

El renovado protagonismo de París en el mercado global del arte: cifras récord y nuevas dinámicas

Estados Unidos reubicó a sus fuerzas militares en el Caribe por el huracán Melissa

Cuenta regresiva para la elección del nuevo director del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

Al menos 15 personas murieron tras caer un autobús por un barranco en el centro de Bolivia

Jeanine Áñez afirmó que Bolivia dejó de depender de la “trinchera ideológica” del ALBA

TELESHOW
La promesa de Thiago Medina

La promesa de Thiago Medina a su hermana melliza que lo eligió padrino de su hijo

Macarena Paz relató el arduo momento que atraviesa por la salud de su hija Abril: “Se complicó a nivel conductual”

Lissa Vera habló del enojo de Lourdes y contó cómo imagina el reencuentro en Bandana: “Se me rompe el corazón”

A quién salvó el jurado en la gala de eliminación en la noche turca de Masterchef Celebrity

Diego Topa abrió su corazón y felicitó a su pareja con un mensaje de cumpleaños: “Sos todo lo que soñé”