Belinda y Airbnb lanzan experiencia gratuita en camerino de Mentiras: All Stars

La inscripción para hacer parte inicia el 31 de octubre a través del sitio oficial de la plataforma. (Foto: Instagram/belindargoficial)

Belinda y Airbnb han lanzado una experiencia exclusiva que permitirá a un grupo selecto de seguidores de la cantante y actriz española acceder a su camerino en la obra de teatro Mentiras: All Stars.

Esta iniciativa, que se inscribe en la tendencia de colaboraciones entre celebridades y la plataforma de alojamientos, ofrece a los participantes la posibilidad de adentrarse en el ambiente privado donde la cantante ibérica se prepara antes de cada función.

De esta forma, se explica todo lo que hay que saber de esta experiencia, con datos de cómo poder participar en la experiencia en el camerino de la artista.

De qué trata la experiencia que trae Airbnb con Belinda

Ocho personas serán seleccionadas para vivir esta experiencia, que tendrá una duración aproximada de cinco horas. (Foto: Instagram/belindargoficial)

La dinámica, anunciada por Airbnb, contempla un recorrido guiado por el camerino de Belinda, donde los asistentes podrán interactuar con los accesorios personales de la intérprete y conocer de cerca los vestuarios que utiliza en el escenario.

Además, la experiencia incluye una sesión de karaoke previa a la función y un tutorial impartido por el maquillista de la artista, quien compartirá detalles sobre la rutina de belleza que define el estilo de la estrella.

El paquete ofrecido por Airbnb incluye dos boletos VIP para asistir a una función de “Mentiras: All Stars”, montaje que cuenta con la participación de Belinda y Mariana Treviño.

La experiencia incluye una sesión de karaoke y un tutorial de maquillaje impartido por el maquillista personal de Belinda. (Foto: Instagram/belindargoficial)

Ambas actrices han interpretado personajes en “Mentiras: La Serie”, la adaptación televisiva del proyecto teatral que ha permanecido en cartelera durante más de 15 años.

Cuánto vale esta experiencia y el número de seleccionados

Según los detalles proporcionados por Airbnb, la experiencia no tiene costo para los seleccionados, aunque los gastos de traslado no están cubiertos. Ocho personas serán elegidas para vivir esta actividad, que tiene una duración aproximada de cinco horas.

El proceso de selección requiere completar un pre-registro disponible en el sitio de Airbnb a partir del 31 de octubre. Las reglas establecen que “los participantes deben superar una evaluación previa de Airbnb para asistir a esta experiencia”, según datos publicados por la plataforma. El recorrido por el camerino de Belinda está programado para el 8 de noviembre.

El paquete de Airbnb otorga dos boletos VIP para la función de Mentiras: All Stars, protagonizada por Belinda y Mariana Treviño. (Foto: Instagram/belindargoficial)

Asimismo, esta colaboración entre Belinda y Airbnb se suma a otras iniciativas similares impulsadas por la plataforma, que ha trabajado previamente con figuras como Sabrina Carpenter, Karol G y el grupo de k-pop Seventeen, siendo una estrategia que acerca a los fanáticos a sus ídolos a través de vivencias únicas.

Cómo ha reaccionado Belinda en sus redes sociales ante esta iniciativa

En un video difundido a través de Instagram, Belinda presentó esta propuesta inédita, mostrando un espacio dominado por el color rosa, repleto de brillos y elementos que reflejan el glamour característico de su figura pública.

En las imágenes se observan algunos de los atuendos del musical, así como micrófonos decorados con cristales, elementos que forman parte del atractivo de la experiencia.

Cuál fue la experiencia de Airbnb con Karol G en Medellín

La colaboración se suma a iniciativas previas con celebridades como Sabrina Carpenter, Karol G y Seventeen. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Con motivo del lanzamiento de su disco Tropicoqueta, Airbnb organizó una actividad en Medellín que permitió a un grupo reducido de invitados convivir con Karol G en un contexto privado y festivo.

Los asistentes fueron recibidos en un rooftop decorado como un oasis tropical, donde degustaron piña colada y participaron en actividades como la creación de tatuajes temporales, el diseño de pulseras con dijes y la interpretación musical a cargo de Los Tomateros, una de las orquestas preferidas de la artista.

Durante la experiencia, Karol G se mantuvo cercana y participativa, compartiendo anécdotas, interactuando con los invitados y sumándose al brindis final con su cóctel favorito. Los participantes tuvieron la oportunidad de dialogar con la cantante y explorar la estética y sonidos que inspiran su nuevo álbum.