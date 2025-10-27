Tecno

Evitar la suspensión de la cuenta y verificar datos: dos mensajes que indican fraude en WhatsApp

Ciberdelincuentes perfeccionan sus tácticas haciéndose pasar por empleados de la aplicación de Meta, solicitan códigos de verificación, datos personales y financieros para cometer varios delitos

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Esta plataforma guarda información sensible
Esta plataforma guarda información sensible como contactos, fotos o documentos privados. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El aumento de mensajes fraudulentos que buscan obtener datos personales y acceder a cuentas ha llevado a WhatsApp y a otras autoridades a reforzar sus advertencias sobre las tácticas más recientes empleadas por los estafadores.

En las últimas semanas, se ha detectado un aumento de intentos de engaño en los que ciberdelincuentes se hacen pasar por supuestos funcionarios de la plataforma de Meta, contactando a usuarios por teléfono o mensaje con el pretexto de “verificar datos”, “activar funciones nuevas” o “evitar la suspensión de la cuenta”.

Cuáles son las señales que indican que un mensaje en WhatsApp es un fraude

Entre las señales más claras de que se trata de una estafa, la aplicación destaca la presencia de errores ortográficos o gramaticales en los mensajes, así como solicitudes para abrir enlaces, descargar aplicaciones o activar funciones a través de vínculos externos.

Los atacantes buscan asustar a
Los atacantes buscan asustar a la víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, es frecuente que los estafadores pidan información personal, como números de cuenta, contraseñas o fechas de nacimiento, bajo distintos pretextos.

Otra modalidad identificada consiste en mensajes que instan a reenviar información, realizar pagos por el uso de la aplicación o que prometen premios, inversiones, préstamos o empleos inexistentes.

En ocasiones, los ciberdelincuentes simulan ser un conocido o entablan conversaciones para ganarse la confianza de la víctima antes de solicitarle dinero o datos sensibles.

Cómo evitar ser víctima de estafas a través de WhatsApp

La plataforma cuenta con varias
La plataforma cuenta con varias herramientas para mejorar su privacidad. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Para evitar caer en estos fraudes, la plataforma sugiere no abrir, compartir ni reenviar mensajes sospechosos o que resulten demasiado atractivos para ser ciertos.

También, aconseja no proporcionar información personal ni bancaria a través de la aplicación, verificar la legitimidad de archivos o enlaces antes de abrirlos y reportar y bloquear cualquier número sospechoso directamente desde la interfaz de WhatsApp.

Asimismo, WhatsApp recuerda que nunca cobra por el uso del servicio y que los usuarios pueden comprobar la autenticidad de un remitente observando ciertos indicadores al recibir mensajes de números desconocidos.

Siempre hay que revisar si
Siempre hay que revisar si el número tiene prefijos internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre estos, se encuentran la existencia de grupos en común, la procedencia internacional del número o si el contacto ya está registrado en la agenda del usuario.

Por qué los ciberdelincuentes buscan robar el código de verificación de WhatsApp

Una variante adicional de manipulación detectada implica que los estafadores simulan un error inocente, alegando que han introducido el número de la víctima por equivocación y piden amablemente que se reenvíe el código que llegará al teléfono.

El verdadero objetivo de esta maniobra es tomar el control total de la cuenta. El código de verificación es un mecanismo básico de seguridad que impide que terceros completen el proceso de registro en otro dispositivo sin ese dato.

Si el usuario lo comparte, el atacante puede registrar el número en un nuevo dispositivo, tomar el control de la cuenta y restringir el acceso del titular legítimo. Una vez que el atacante obtiene el control, puede activar la verificación en dos pasos y modificar los datos de recuperación.

Es necesario estar atento a
Es necesario estar atento a cualquier señal de alarma y evitar oprimir archivos desconocidos. (Foto: Europa Press)

Para reforzar la seguridad, se debe activar la verificación en dos pasos desde la configuración de la cuenta. Esta función permite establecer un PIN adicional, que actúa como un segundo factor de autenticación y bloquea el acceso incluso si el atacante logra obtener el código oficial enviado por la app.

Qué pasa si un extraño toma el control de una cuenta de WhatsApp

La información almacenada en WhatsApp es muy atractiva para los atacantes. Sumado a las conversaciones, la plataforma resguarda listas de contactos, historiales de chats, fotos, videos personales y documentos en diferentes formatos.

Muchas cuentas están vinculadas a servicios bancarios, agendas laborales y grupos familiares. La exposición de estos datos puede facilitar fraudes dirigidos, extorsiones o robo de identidad.

Los criminales pueden acceder a números de cuenta, datos sensibles compartidos en conversaciones o incluso suplantar la identidad del usuario ante amigos y conocidos.

Temas Relacionados

WhatsAppFraudeCiberdelincuentesAplicaciónMetaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Una mujer fue engañada con un video ‘deepfake’ para robarle su camioneta: nueva modalidad de engaño

Una mujer de West Palm Beach logró evitar una posible emboscada cuando desconocidos intentaron engañarla con un video falso generado por inteligencia artificial

Una mujer fue engañada con

Inventan pedidos para estafar a usuarios de Amazon: de qué trata y cómo protegerse

Aquellos que reciben paquetes no solicitados corren el riesgo de que sus datos sean utilizados para fraudes más graves, como la suplantación de identidad, según advierten expertos en ciberseguridad

Inventan pedidos para estafar a

Adiós a Magis TV: dos aplicaciones seguras para ver películas en cualquier dispositivo

Estas plataformas gratuitas permiten acceder a contenido legal y variado, desde clásicos del cine hasta algunos estrenos. Su acceso elimina la exposición a virus, estafas o software malicioso

Adiós a Magis TV: dos

Aplicaciones de compañía digital bajo la lupa: por qué el rol de la IA en los vínculos emocionales preocupa a los expertos

Un estudio realizado en Harvard identifica tácticas persuasivas en plataformas de apoyo y advierte sobre el impacto en la salud mental de los usuarios. Especialistas plantean interrogantes sobre la responsabilidad ética ante el avance de estas tecnologías

Aplicaciones de compañía digital bajo

Qué significa ayudar a los mozos a recoger los platos según la IA y la psicología

Según ChatGPT, esta conducta “puede interpretarse como un gesto de cortesía, empatía y reconocimiento hacia el trabajo ajeno”

Qué significa ayudar a los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ezeiza: intensa búsqueda de un

Ezeiza: intensa búsqueda de un adolescente que salió de un boliche durante la tormenta y desapareció

Diego Santilli aseguró que cumplirá su promesa de pelarse y dijo que el “bonaerense decidió no volver atrás”

Las acciones argentinas suben hasta 50% en Wall Street y la Bolsa porteña se dispara 20%

Elecciones 2025: el analista Gabriel Slavinsky aseguró que “el miedo mató a los peros” que tenía el votante del oficialismo

Detuvieron a un hombre con una camioneta melliza tras una persecución en Devoto

INFOBAE AMÉRICA
Tri Maharani, la única doctora

Tri Maharani, la única doctora especializada en veneno de serpientes en uno de los países con más víboras del mundo

Leila Guerriero: “La música del texto es importantísima”

En medio de disturbios, muertes y denuncias de fraude, el presidente más longevo del mundo volvió a ganar las elecciones

Un láser y un nanopartícula de oro abren la puerta a una nueva forma de fabricar cristales electrónicos

Cómo convertir los plásticos automotrices en un activo circular

TELESHOW
Disfraces, juegos y risas: así

Disfraces, juegos y risas: así fueron las vacaciones de Ángela Leiva en los parques temáticos de Orlando

“Nada ni nadie puede separar lo que siento”: el fuerte mensaje de Mauro Icardi a su hija menor por su cumpleaños

Thelma Fardin festejó sus 33 años entre música y cariño: “Me siento tan querida, tan cuidada”

Valeria Lynch: “A esta edad uno dice ‘ya está’, pero no, siempre hay algo nuevo para aprender”

Catherine Fulop se emocionó por el gol de Paulo Dybala: “Es el primero dedicado a nuestra nieta”