Tecno

Cómo saber cuántos dispositivos están conectados a la red WiFi del hogar

Aplicaciones especializadas y el acceso a la configuración del router desde un navegador web permiten identificar monitorear la conexión a internet y facilita la detección de accesos no autorizados

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

En casos de que el
En casos de que el servicio funcione lento es necesario verificar si está saturada la señal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de dispositivos no autorizados en la red WiFi doméstica puede afectar de manera directa la velocidad y calidad de la conexión a internet. Identificar cuántos aparatos están conectados es esencial para mantener el control sobre el uso del ancho de banda y evitar que terceros utilicen la señal sin permiso.

El primer paso para conocer el número exacto de dispositivos conectados consiste en utilizar aplicaciones especializadas, disponibles para teléfonos como para computadoras.

Entre las opciones más utilizadas se encuentran Fing, compatible con sistemas Android y iOS, y Wireless Network Watcher, diseñada para Windows. Estas herramientas permiten realizar un escaneo de la red y ofrecen un listado detallado de todos los dispositivos conectados.

Dónde descargar las apps que permiten ver los dispositivos conectados al WiFi

Las herramientas se pueden instalar
Las herramientas se pueden instalar desde tiendas oficiales de diferentes sistemas operativos. (Foto: Europa Press)

Para emplear una de estas aplicaciones, es necesario descargarla desde la tienda correspondiente, ya sea Google Play para celulares Android o la App Store para dispositivos con iOS. Una vez instalada, la aplicación debe abrirse y ejecutarse el escaneo de la red WiFi a la que se está conectado.

Al finalizar el proceso, la herramienta mostrará una lista completa de los dispositivos conectados, proporcionando información técnica relevante como la dirección IP, la dirección MAC y, en algunos casos, el nombre identificador del dispositivo.

El análisis de este listado permite detectar la presencia de dispositivos ajenos. Es importante considerar que la lista incluirá no solo computadoras y teléfonos, sino otros aparatos conectados, como el propio router, impresoras con conexión inalámbrica o dispositivos streaming, como un Chromecast.

El listado de dispositivos conectados
El listado de dispositivos conectados incluye computadoras, teléfonos, routers, impresoras y aparatos streaming como Chromecast. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para identificar conexiones sospechosas, se debe comparar la lista generada por la aplicación con los dispositivos que se reconocen como propios.

Qué otra opción es útil para revisar los dispositivos conectados a la red WiFi

Otra alternativa para verificar los dispositivos conectados consiste en acceder directamente a la configuración del router mediante un navegador web. Este método permite gestionar diversos aspectos de la red, incluyendo la visualización de los dispositivos conectados en tiempo real.

El procedimiento comienza al abrir un navegador en cualquier dispositivo y escribir en la barra de direcciones la dirección IP del router. Las direcciones más habituales son “192.168.1.1”, “192.168.0.1” y “192.168.1.254”.

Si se desconoce la dirección específica, puede consultarse en la etiqueta del router, en el manual de usuario o mediante los comandos ipconfig (en Windows) o ifconfig (en Mac o Linux).

Acceder a la configuración del
Acceder a la configuración del router desde un navegador web permite ver y gestionar los dispositivos conectados en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez ingresada la dirección IP, se solicita el nombre de usuario y la contraseña del router. Si estos datos no han sido modificados, suelen ser valores predeterminados como “admin” para ambos campos, o “admin” como usuario y “password” como contraseña. Esta información suele estar disponible en la etiqueta del dispositivo.

En qué apartado se encuentran los dispositivos conectados a la red de internet

Dentro del panel de configuración, es necesario buscar la sección que muestra los dispositivos conectados, la cual puede denominarse “Dispositivos conectados”, “Lista de dispositivos”, “Clientes DHCP” o “Red local”.

En este apartado se presenta un listado de todos los aparatos actualmente conectados a la red, sumado a su dirección IP, dirección MAC y, en ocasiones, el nombre del dispositivo.

El escaneo revela información técnica
El escaneo revela información técnica como la dirección IP, dirección MAC y el nombre del modelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contar con esta información permite identificar rápidamente cualquier acceso no autorizado, y tomar las medidas necesarias para proteger la red WiFi del hogar.

Cómo eliminar los dispositivos extraños de la red WiFi

Modificar la contraseña del WiFi es el método más efectivo para expulsar dispositivos no autorizados. Al cambiar la clave desde la configuración del router, todos los aparatos conectados perderán su vínculo inmediato con la red, incluidos los ajenos. Solo quienes reciban la nueva contraseña podrán volver a conectarse.

Este procedimiento obliga a autenticar cada dispositivo; por eso, se debe elegir una contraseña robusta que combine letras, números y símbolos.

