Google Earth incorpora un chatbot con IA para detectar cambios en el clima

El chatbot en Google Earth se basa en la fusión de los sistemas Earth y Gemini. (Google)

La inteligencia artificial ha dado un nuevo impulso a la monitorización ambiental con la integración de un chatbot con inteligencia artificial en Google Earth. Esta herramienta permite a los usuarios consultar y analizar cambios climáticos y en el entorno mediante preguntas directas, facilitando la identificación de riesgos ambientales y la gestión de desastres a través del análisis de datos satelitales y modelos predictivos.

La nueva función de chatbot en Google Earth se basa en la fusión de los sistemas Earth y Gemini, lo que permite interactuar con la inteligencia artificial para obtener información precisa sobre el estado del planeta. Al escribir consultas como “buscar floraciones de algas”, el sistema examina imágenes satelitales y grandes volúmenes de datos históricos para ofrecer resultados detallados. Esto facilita la monitorización de suministros de agua y la identificación de zonas vulnerables ante fenómenos climáticos extremos.

Capacidades avanzadas de análisis ambiental

Entre las capacidades más relevantes de esta herramienta se encuentra la posibilidad de analizar la evolución de los paisajes a lo largo del tiempo, detectar aumentos en los niveles de agua en áreas propensas a inundaciones, trazar cambios en las temperaturas superficiales de distintas regiones o evaluar el impacto de políticas ambientales mediante el seguimiento de la contaminación del aire.

Cuando se realiza una consulta, el sistema examina imágenes satelitales y grandes volúmenes de datos históricos para ofrecer resultados detallados. (Google)

El chatbot también puede identificar infraestructuras expuestas a tormentas inminentes o comunidades en riesgo durante sequías, lo que amplía su utilidad tanto para la gestión de emergencias como para la investigación científica.

El funcionamiento técnico de esta solución se apoya en modelos de razonamiento geoespacial impulsados por Gemini, que integran datos de múltiples fuentes: imágenes satelitales, pronósticos meteorológicos, mapas de población y registros históricos.

Esta arquitectura permite a la inteligencia artificial responder preguntas específicas e identificar patrones complejos sobre cómo los desastres y otros eventos afectan a diferentes regiones y comunidades. Los usuarios avanzados, incluidos quienes participan en programas de prueba, pueden combinar sus propios datos con los modelos de Google para obtener análisis personalizados.

El razonamiento de Gemini se integra a los modelos geoespaciales de Google Earth. (Google)

Planes, acceso y proyección

El acceso a estas capacidades avanzadas está inicialmente reservado para usuarios profesionales en Estados Unidos, quienes pueden optar por planes de suscripción con distintos niveles de funcionalidad.

El plan Professional, que permite acceder a capas de datos como temperatura superficial y curvas de nivel, tiene un costo de USD 75 mensuales, mientras que el plan Professional Advanced asciende a USD 150. Algunas funciones básicas, como la visualización de videos en time-lapse de ciertas zonas del planeta, permanecen disponibles en todas las versiones, incluida la gratuita.

El potencial de esta tecnología se extiende más allá del análisis individual. Comunidades, investigadores y organismos de gestión de desastres pueden beneficiarse de la capacidad de anticipar el impacto de huracanes, incendios forestales o sequías, y de identificar con antelación las áreas y poblaciones más expuestas.

Google Earth ya tiene 20 años y continúa innovando sus funciones. (Google)

Google ha colaborado previamente con fabricantes de satélites y centros de investigación para mejorar la recopilación de datos ambientales y la respuesta ante emergencias, y esta nueva integración de inteligencia artificial refuerza su apuesta por la innovación en la protección del planeta.

Aunque la inteligencia artificial requiere grandes cantidades de energía, iniciativas como la de Google Earth muestran que la tecnología puede contribuir a mitigar los efectos de la crisis ambiental, equilibrando sus propios desafíos con soluciones que aportan valor en la gestión del cambio climático.