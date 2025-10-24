Tecno

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Por Armando Montes

Guardar
Ether es el token de
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)

Ethereum es una plataforma digital que adopta la tecnología de cadena de bloques (blockchain) y expande su uso a una gran variedad de aplicaciones, mientras que ether es su criptomoneda nativa. En el mundo de las finanzas digitales es común que la criptomoneda sea llamada como la red, aunque en realidad no son lo mismo.

La plataforma ethereum, creada en el 2015 por el programador Vitalik Buterin, buscaba ser un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas sobre las que se pueden hacer contratos inteligentes (dAPPs)

Al igual que el bitcoin, el precio de ether se disparó en un corto periodo de tiempo. En enero de 2016, ether cotizaba alrededor de un dólar y actualmente tiene un máximo histórico de 4953.73 unidades.

Cotización de la criptomoneda ethereum

El valor de la criptomoneda ethereum para este día a las 09:30 horas (UTC) es de 3882.82 dólares. Esto quiere decir quela moneda digital sufrió un cambio de 0.95% en el último día, así como un movimiento de -0.38% en la última hora.

Por su nivel de capitalización, esta moneda digital ocupa la posición #2 entre las más populares.

Ethereum y su última actualización

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether.
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

CriptomonedasEthereumNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Apple habría reducido la producción de un modelo del iPhone por baja demanda

El analista Ming-Chi Kuo sostiene que se “espera que la mayoría de los proveedores del iPhone Air reduzcan su capacidad hasta en un 80%”

Apple habría reducido la producción

Cuáles son los 10 Webtoons más leídos de la semana

La industria de las historietas digitales en Corea del Sur se ha expandido a nivel global

Cuáles son los 10 Webtoons

Glosario de tecnología: qué significa Javascript

Con el paso de los años es cada vez más difícil imaginar la vida sin tecnología, por lo que es necesario saber más de ella

Glosario de tecnología: qué significa

Mercado de criptomonedas: cuál es el precio de tether

Esta moneda digital se ha convertido en la tercera más usada a nivel mundial detrás de bitcoin y ethereum

Mercado de criptomonedas: cuál es

Criptomonedas: cuál es el precio de bitcoin este 23 de octubre

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y arrancó sus operaciones oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

Criptomonedas: cuál es el precio
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras un allanamiento, encontraron a

Tras un allanamiento, encontraron a la ex Bandana Lourdes Fernández en su departamento y detuvieron al novio

Elecciones 2025: las fuerzas políticas cerraron sus campañas y se abre paso a la veda electoral

Cómo funcionan las zonas de emisiones ultrabajas que reducen la contaminación del aire, según científicos

Alerta por la llegada de tormentas fuertes en el centro del país: cómo estará el tiempo el domingo de elecciones

Gisela Scaglia cerró su campaña en Rosario con el apoyo de Maximiliano Pullaro

INFOBAE AMÉRICA
Ecuador ordenó la prisión preventiva

Ecuador ordenó la prisión preventiva para los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio

La dictadura de Daniel Ortega concedió nuevas minas a empresas chinas en Nicaragua y amplía su dependencia de Beijing

El oro cierra su mayor ciclo alcista en nueve semanas mientras se desvanece el impulso comprador

Dos aviones militares rusos violaron el espacio aéreo de Lituania y provocaron un operativo de la OTAN

Niño de 12 años murió por púrpura fulminante en Maldonado: preocupación de padres de la escuela a la que asistía

TELESHOW
La emotiva sorpresa de Matías

La emotiva sorpresa de Matías Palleiro a Jimena Barón en pleno viaje: “No tengo palabras”

Juana Repetto compartió experiencias de sus tres embarazos y reveló cuál es la etapa de mayor temor: “Me asusta”

María Fernanda Callejón contó que se casó por primera vez cuando era menor de edad: “Prescribió”

Moria Casán revolucionó el Colegio Nacional Buenos Aires, lloró y dio un discurso para la juventud: “No se sientan devaluados”

Wanda Nara anunció que será presidenta de mesa en las elecciones del domingo: “A cumplir con el deber cívico”